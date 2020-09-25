РУС
В 2021 году будут повышены пенсии для 10 млн пенсионеров, – Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

В 2021 году пенсии будут повышены для 10 млн пенсионеров. Повышение будет происходить в 5 этапов для разных категорий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж. В частности, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2 600 грн.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уровень, к которому мы должны идти - это зарплата 15 тыс. грн, пенсия - 5, - Шмыгаль

Кроме того, будет проходить индексация пенсий и перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

Также читайте: Полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия, - Резников

Автор: 

пенсионеры (839) пенсия (2163) Министерство социальной политики (884)
Топ комментарии
+7
Какой позор-какой позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И эти подачки ещё эти варвары и дикари называют пенсиями!!!!! Какой позор!!!!!!!
УБЛЮДКИ!!!!!
25.09.2020 17:18 Ответить
25.09.2020 17:18 Ответить
+4
Учителя ЗП по 4000 уже второй год получают!
25.09.2020 18:11 Ответить
25.09.2020 18:11 Ответить
+3
а на самом дело, от 20 копеек до 17 гривень, как обычно
25.09.2020 17:18 Ответить
25.09.2020 17:18 Ответить
Дожить бы!
25.09.2020 17:13 Ответить
25.09.2020 17:13 Ответить
Какой позор-какой позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
И эти подачки ещё эти варвары и дикари называют пенсиями!!!!! Какой позор!!!!!!!
УБЛЮДКИ!!!!!
25.09.2020 17:18 Ответить
25.09.2020 17:18 Ответить
Це доплати, а не підвищення пенсії... В тексті ж чітко написано.
Зате судді отримують не пенсії, а пожиттєве утримання. І не залежать від забаганок уряду...
25.09.2020 17:22 Ответить
25.09.2020 17:22 Ответить
То , что ты тут написал, абсолютно ничего не меняет. Всё это называется одним словом-ГЕНОЦИД.
25.09.2020 17:27 Ответить
25.09.2020 17:27 Ответить
а на самом дело, от 20 копеек до 17 гривень, как обычно
25.09.2020 17:18 Ответить
25.09.2020 17:18 Ответить
"Халва! Халва! Солодка халва!" (С)
25.09.2020 17:20 Ответить
25.09.2020 17:20 Ответить
проработал 35 лет пенсия 2400,или 85 долларов, а пошли вы на фуй , буду работать по черному
25.09.2020 17:20 Ответить
25.09.2020 17:20 Ответить
Понятное дело, почему именно пенсрв повышают:в стране такая демографическая и уже жконрмическая ситуацмя, что молодежь разъехалась по другим странам и в кпупеые города, а там без прописки живут и нельзя оолосовать. А с откремительными таллрнами лень возиться. А пенсы на сврем месте в основном, по селам и тд. И бабка/ледка при голосовании не вспомнит за проеьы еа востоке Украины, а вспомнит, что ей Зевласть полняла пенсию на 1 условную гривну и проголосует за Зе
25.09.2020 17:21 Ответить
25.09.2020 17:21 Ответить
Я так розумію, https://censor.net/ua/user/391617, з тексту - що русский языг - не твій рідний...
25.09.2020 17:25 Ответить
25.09.2020 17:25 Ответить
Я в киевской тянучке за рулем на телефоне печатаю
25.09.2020 17:34 Ответить
25.09.2020 17:34 Ответить
та то китайський смартфон так пише...
25.09.2020 17:34 Ответить
25.09.2020 17:34 Ответить
Так це ж уравниловка! Зашибись
25.09.2020 17:28 Ответить
25.09.2020 17:28 Ответить
В 2021 году пенсии будут повышены для 10 млн пенсионеров. Повышение будет происходить в 5 этапов для разных категорий...

Зато коммуналка подорожает с 1 октября 2020 года.

Так, цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды - на 22%. Новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.

«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года.

Практически в два раза - с 0,9 грн до 1,68 грн.

Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа«, - говорится в сообщении.

Кроме того, в Украине начиная с осени подорожает газ подорожает.
25.09.2020 17:45 Ответить
25.09.2020 17:45 Ответить
Возможно и повысят, но только тем, у кого и так нормальная пенсия, а кто нищенскую получает пенсию, так и будет последний ... без соли доедать. "Спасибо" тебе президентишка за заботу о пенсионерах, чтоб ты так жил и весь твой род, как пенсионеры бедные.
25.09.2020 17:46 Ответить
25.09.2020 17:46 Ответить
Что лишний раз подтверждает тот факт что от того сколько ты платишь когда работаешь твоя пенсия не зависит...
Когда я выходил на пенсию у меня было около пяти минимальных пенсий...сейчас меньше двух...но похоже скоро будет минималка...
В общем зарплата в конвертах рулит...
25.09.2020 17:47 Ответить
25.09.2020 17:47 Ответить
В общем зарплата в конвертах рулит...

Конечно рулит.Вам же в конверте доплачивают за постоянное расхваливание Пороха на Цензоре?
25.09.2020 20:25 Ответить
25.09.2020 20:25 Ответить
Я извиняюсь, я не инженер Щукин, но имею спросить, - из каких сум, Эллочка? Неужли из обнденных? Или может быть из своих, офшорных?
25.09.2020 17:49 Ответить
25.09.2020 17:49 Ответить
Правильное решееееение(с).С такой медициной и ценами некому будет повышать
25.09.2020 17:56 Ответить
25.09.2020 17:56 Ответить
Повышение пенсий в 2021, а выборы в 2020. ЗЕ, давай наоборот!
25.09.2020 18:09 Ответить
25.09.2020 18:09 Ответить
Учителя ЗП по 4000 уже второй год получают!
25.09.2020 18:11 Ответить
25.09.2020 18:11 Ответить
ну да, ну да, 500 тыс рабочих мест мы уже отрималы
100 школ уже построено
100 дет. садков тоже уже построено
50 аэропортов уже тоже построено
и т.д...
25.09.2020 19:00 Ответить
25.09.2020 19:00 Ответить
2500, Карл!!!!
25.09.2020 19:04 Ответить
25.09.2020 19:04 Ответить
Дешевше квитка на 95 квартал(((
25.09.2020 19:05 Ответить
25.09.2020 19:05 Ответить
судьям у которых сейчас пенсия минимум 50000 тоже подымут ???
25.09.2020 19:52 Ответить
25.09.2020 19:52 Ответить
Это натуральное совкодрочерство. Есть идексацыя в процентном отношении и краска, нахер я платил ЕСВ и тепер жди каких то лет, можно и не дождатся жизнь тяжолая и непредсказуемая.
25.09.2020 20:40 Ответить
25.09.2020 20:40 Ответить
хоть что-то.
25.09.2020 22:32 Ответить
25.09.2020 22:32 Ответить
кого вы лечите уроды, уже в этом году нечем платить пенсии.
26.09.2020 10:34 Ответить
26.09.2020 10:34 Ответить
 
 