В 2021 году будут повышены пенсии для 10 млн пенсионеров, – Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА
В 2021 году пенсии будут повышены для 10 млн пенсионеров. Повышение будет происходить в 5 этапов для разных категорий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.
Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж. В частности, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2 600 грн.
Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.
Кроме того, будет проходить индексация пенсий и перерасчет пенсий работающим пенсионерам.
И эти подачки ещё эти варвары и дикари называют пенсиями!!!!! Какой позор!!!!!!!
УБЛЮДКИ!!!!!
Зате судді отримують не пенсії, а пожиттєве утримання. І не залежать від забаганок уряду...
Зато коммуналка подорожает с 1 октября 2020 года.
Так, цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения поднимется практически в два раза, а цена холодной воды - на 22%. Новые тарифы уже должны были быть переданы местной власти на согласование.
«Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года.
Практически в два раза - с 0,9 грн до 1,68 грн.
Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа«, - говорится в сообщении.
Кроме того, в Украине начиная с осени подорожает газ подорожает.
Когда я выходил на пенсию у меня было около пяти минимальных пенсий...сейчас меньше двух...но похоже скоро будет минималка...
В общем зарплата в конвертах рулит...
Конечно рулит.Вам же в конверте доплачивают за постоянное расхваливание Пороха на Цензоре?
100 школ уже построено
100 дет. садков тоже уже построено
50 аэропортов уже тоже построено
и т.д...