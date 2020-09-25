В 2021 году будут повышены пенсии для 10 млн пенсионеров, – Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

В 2021 году пенсии будут повышены для 10 млн пенсионеров. Повышение будет происходить в 5 этапов для разных категорий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж. В частности, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 грн, и они будут получать не менее 2 600 грн.

Также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.

Кроме того, будет проходить индексация пенсий и перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

