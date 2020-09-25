РУС
"Куратор "слуг" Генического района Лучко сорвал регистрацию своей же партии. Просим Зеленского навести порядок в партийных рядах", - глава местного сельсовета Плохушко. ДОКУМЕНТ

В Геническе пытаются подменить настоящие списки "слуг" фальшивыми. Списки были утверждены на областной партконференции партии "Слуга народа", состоявшейся в Херсоне 19 сентября 2020 года, и утверждены в Киеве.

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил глава сельсовета Счастливцево Виктор Плохушко, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 24 сентября областной куратор "слуг" по Геническому району Юлиан Лучко сорвал регистрацию списка кандидатов своей же партии, прошедшей все предусмотренные законом регистрационные процедуры. В этом откровенном саботаже 34 кандидата от "Слуги народа" усматривают корыстные мотивы и заказ политических оппонентов. Поэтому они публично обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в партийных рядах, убрав оттуда людей, нарушающих закон, торгующих списками, дискредитирующих партию и главу государства", - заявил Плохушко.

По его информации, вопреки избирательному законодательству, 25 сентября представитель областного штаба во главе с Юлианом Лучко снова появились в ТВК. Но уже с другими спискам. В них оказались включены совсем другие люди, которых не утверждали на конференции и не вносили за них залог в положенные сроки.

"По сути, попытка протащить сфальсифицированный список является откровенной уголовщиной. По этому поводу представители ТВК обратились в правоохранительные органы. Также ожидается, что данная ситуация станет объектом пристального внимания СБУ", - резюмировал Плохушко.

На фото: списки кандидатов в депутаты Генической громады от партии "Слуга народа", утвердженные на областной партконференции.

Куратор слуг Генического района Лучко сорвал регистрацию своей же партии. Просим Зеленского навести порядок в партийных рядах, - глава местного сельсовета Плохушко 01
Топ комментарии
+9
Просто он послушал Хламидию и решил не учавствовать в выборах...
показать весь комментарий
25.09.2020 17:13 Ответить
+4
"Куратор "слуг" Генического района Лучко сорвал регистрацию своей же партии. Просим Зеленского навести порядок в партийных рядах", - глава местного сельсовета Плохушко - Цензор.НЕТ 5510
показать весь комментарий
25.09.2020 17:22 Ответить
+3
Клятий Порошенко не угомонится
показать весь комментарий
25.09.2020 17:31 Ответить
Просто он послушал Хламидию и решил не учавствовать в выборах...
показать весь комментарий
25.09.2020 17:13 Ответить
Точно.Агрохимия сказал,что выборы лучше проиграть.Так что пусть глава сельсовета не паникует.Все идет по плану.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:37 Ответить
))))))тупорылая зесрань
показать весь комментарий
25.09.2020 17:15 Ответить
Да вы что !!!! У слуг партия есть???? Это же не партия а зброд халамыдников , где порядок наводить?
показать весь комментарий
25.09.2020 17:20 Ответить
"Куратор "слуг" Генического района Лучко сорвал регистрацию своей же партии. Просим Зеленского навести порядок в партийных рядах", - глава местного сельсовета Плохушко - Цензор.НЕТ 5510
показать весь комментарий
25.09.2020 17:22 Ответить
Клятий Порошенко не угомонится
показать весь комментарий
25.09.2020 17:31 Ответить
Он сам с собой никак не может разобраться, а то ещё просить его о чём то. Клоун в этом деле, просто профан, это-же не квартал 95.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:33 Ответить
Авакову пиши, клоун ничего не решает.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:45 Ответить
Вклчайте серіалпро голобородька
показать весь комментарий
25.09.2020 18:18 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь...
Виглядає на те, що Зю!-зграї вже ніц не допоможе.
показать весь комментарий
25.09.2020 18:58 Ответить
ну че тут можно сказать , партия ***********. встретил слугу сброда, обнули урода
сборище зеленых дегенератов на пушечный выстрел нельзя допускать к власти.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:11 Ответить
 
 