"Куратор "слуг" Генического района Лучко сорвал регистрацию своей же партии. Просим Зеленского навести порядок в партийных рядах", - глава местного сельсовета Плохушко. ДОКУМЕНТ

В Геническе пытаются подменить настоящие списки "слуг" фальшивыми. Списки были утверждены на областной партконференции партии "Слуга народа", состоявшейся в Херсоне 19 сентября 2020 года, и утверждены в Киеве.

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил глава сельсовета Счастливцево Виктор Плохушко, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером 24 сентября областной куратор "слуг" по Геническому району Юлиан Лучко сорвал регистрацию списка кандидатов своей же партии, прошедшей все предусмотренные законом регистрационные процедуры. В этом откровенном саботаже 34 кандидата от "Слуги народа" усматривают корыстные мотивы и заказ политических оппонентов. Поэтому они публично обратились к Президенту Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в партийных рядах, убрав оттуда людей, нарушающих закон, торгующих списками, дискредитирующих партию и главу государства", - заявил Плохушко.

По его информации, вопреки избирательному законодательству, 25 сентября представитель областного штаба во главе с Юлианом Лучко снова появились в ТВК. Но уже с другими спискам. В них оказались включены совсем другие люди, которых не утверждали на конференции и не вносили за них залог в положенные сроки.

"По сути, попытка протащить сфальсифицированный список является откровенной уголовщиной. По этому поводу представители ТВК обратились в правоохранительные органы. Также ожидается, что данная ситуация станет объектом пристального внимания СБУ", - резюмировал Плохушко.

На фото: списки кандидатов в депутаты Генической громады от партии "Слуга народа", утвердженные на областной партконференции.

Также читайте: "Табачный король Холодов освободил своего вассала Юрченко и заплатил залог", - Левченко































