РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5691 посетитель онлайн
Новости
4 913 7

Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос. ФОТО

Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос. ФОТО

Исключенный из фракции СН народны депутат Гео Лерос утверждает, что его экс-коллега по фракции Николай Тищенко встречается с бывшим депутатом Киевсовета Денисом Комарницким и нынешним депутатом Киевсовета Аллой Шлапак.

Об этом Гео Лерос сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Политик опубликовал сделанные издалека фотографии встречи.

"Как вы думаете, команда Черновецких - это кузница кадров, или это благодаря коррупции они представлены почти во всех списках столичных партий? Вот 20 августа в шесть вечера в ресторане "МОССО" состоялась встреча Тищенко, Комарницкого и Шлапак. Приведу один пример: после этой встречи, братья Слюсаревы идут на выборы в списке СН и Батькивщины", - написал Лерос.

Читайте на Цензор.НЕТ: Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн, - полиция

"Это такие талантливые ребята или это потому, что Иван Слюсарев - помощник Шлапак? А как так получилось, что сама Шлапак рулит столичной Батькивщиной? Это потому, что такая профессиональная управленщица или это потому, что список состоит из людей Комарницкого и его партнерши - застройщика "Столица групп" Власты Молчановой?" - вопрошает Лерос.

Нардеп утверждает, что после встречи в "МОССО" Тищенко и Комарницкий продолжили общение в принадлежащем Тищенко ресторане "Велюр". Там они провели еще около часа, после чего разъехались.

Также на Цензор.НЕТ: Поджог машины Лероса: Адвокаты инициировали допрос "слуги народа" Тищенко

Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 01
Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 02
Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 03
Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 04
Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 05
Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 06
Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 07
Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 08
Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос 09

Автор: 

Киевсовет (1381) местные выборы (2753) Комарницкий Денис (44) Лерос Гео (378) Тищенко Николай (338)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
копошаться, гниди...
показать весь комментарий
25.09.2020 17:14 Ответить
Дедок в а...уе от всего этого
показать весь комментарий
25.09.2020 17:17 Ответить
зеЛеные чмыри
показать весь комментарий
25.09.2020 17:22 Ответить
Шлапак -калиброванная ворюга-схемщица ,еще из команды Черновецкого.
показать весь комментарий
25.09.2020 17:40 Ответить
Бурление зеленых соплей
показать весь комментарий
25.09.2020 17:42 Ответить
Шлапак это была главная схематозница времён Черновцкого
Сейчас при при помози зелёных она пытается скинуть Кличко и вернуть столицу в те времена разрухи, всеобщего деребана и хаоса
показать весь комментарий
25.09.2020 18:55 Ответить
 
 