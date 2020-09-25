Встречи Тищенко, Комарницкого и Шлапак могут быть связаны с грядущими местными выборами, - Лерос. ФОТО

Исключенный из фракции СН народны депутат Гео Лерос утверждает, что его экс-коллега по фракции Николай Тищенко встречается с бывшим депутатом Киевсовета Денисом Комарницким и нынешним депутатом Киевсовета Аллой Шлапак.

Об этом Гео Лерос сообщил в Фейсбуке.

Политик опубликовал сделанные издалека фотографии встречи.

"Как вы думаете, команда Черновецких - это кузница кадров, или это благодаря коррупции они представлены почти во всех списках столичных партий? Вот 20 августа в шесть вечера в ресторане "МОССО" состоялась встреча Тищенко, Комарницкого и Шлапак. Приведу один пример: после этой встречи, братья Слюсаревы идут на выборы в списке СН и Батькивщины", - написал Лерос.

"Это такие талантливые ребята или это потому, что Иван Слюсарев - помощник Шлапак? А как так получилось, что сама Шлапак рулит столичной Батькивщиной? Это потому, что такая профессиональная управленщица или это потому, что список состоит из людей Комарницкого и его партнерши - застройщика "Столица групп" Власты Молчановой?" - вопрошает Лерос.

Нардеп утверждает, что после встречи в "МОССО" Тищенко и Комарницкий продолжили общение в принадлежащем Тищенко ресторане "Велюр". Там они провели еще около часа, после чего разъехались.

