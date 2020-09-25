Участники местных выборов нередко меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки, - Малюська
Нередко участники местных выборов 25 октября меняют свои имена и фамилии на принадлежащие лидерам избирательной гонки, при этом юридических оснований для отказа заявителям нет.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.
Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивной предвыборную технологию менее эффективной", - говорится в сообщении.
По словам Малюськи Минюст предложит парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, что поможет избежать ввода в заблуждение.
Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, глава Минюста назвал "чрезвычайно большое" количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.
