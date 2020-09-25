РУС
Новости
Участники местных выборов нередко меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки, - Малюська

Нередко участники местных выборов 25 октября меняют свои имена и фамилии на принадлежащие лидерам избирательной гонки, при этом юридических оснований для отказа заявителям нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивной предвыборную технологию менее эффективной", - говорится в сообщении.

По словам Малюськи Минюст предложит парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, что поможет избежать ввода в заблуждение.

Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, глава Минюста назвал "чрезвычайно большое" количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.

местные выборы (2753) фамилия (6) Малюська Денис (322)
+4
Ирина Андреевна Кличко?
25.09.2020 17:42 Ответить
+4
Цікаво, а як там поживає той унікум, що змінив свого часу, заради виборів, свою фамілію на Противсіх?
25.09.2020 17:43 Ответить
+2
Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська
25.09.2020 17:57 Ответить
Ирина Андреевна Кличко?
25.09.2020 17:42 Ответить
🤣👍
25.09.2020 17:45 Ответить
м.Черкаси,чинний мер міста Бондаренко Анатолій Васильович.Кандидати:-1) Бондаренко Антон Владимирович,-2)Бондаренко Анатолій Андрійович.Істочник-сайти м.Черкаси
25.09.2020 19:08 Ответить
Цікаво, а як там поживає той унікум, що змінив свого часу, заради виборів, свою фамілію на Противсіх?
25.09.2020 17:43 Ответить
Мабуть, йому міняти прізвище, як дурному з гори збігти .
25.09.2020 18:53 Ответить
Якраз хотів саме про Васю Противсіха згадати!
Адже завдяки і йому Хам Єнакієвський проліз у президенти. В першому турі Вася відсіявся, і у другому турі повернув собі прізвище Гуменюк, а своїх адептів закликав голосувати за Віть-Фьодрича!
Живе ще й досі це падло.
Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська
25.09.2020 19:02 Ответить
Да, всё верно, такими подлыми штучками полтора года назад занимался Порошенко.
25.09.2020 17:47 Ответить
Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська
25.09.2020 17:57 Ответить
свині до корита лізуть
25.09.2020 18:22 Ответить
Вот это, кстати, можно было бы учесть законодательно - например, что человек имеет право балотироваться после смены фамилии-имени-отчества не ранее чем через 2 года после того, как их сменил (как исключение - смена фамилии на фамилию супруга после свадьбы).
25.09.2020 18:46 Ответить
Судячи з "логореї", схоже, в молюски настало сезонне загострення реактивного психозу.
На часі візит до пана Глузмана!
25.09.2020 18:52 Ответить
Учасники місцевих виборів часто змінюють імена і прізвища на такі ж, як у лідерів перегонів, - Малюська
25.09.2020 19:51 Ответить
а что нет мозгов с этим бороться? запрети на 8 лет баллотироваться на выборах тем, кто сменил фамилию и все будет решено.
26.09.2020 10:32 Ответить
 
 