Участники местных выборов нередко меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки, - Малюська

Нередко участники местных выборов 25 октября меняют свои имена и фамилии на принадлежащие лидерам избирательной гонки, при этом юридических оснований для отказа заявителям нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивной предвыборную технологию менее эффективной", - говорится в сообщении.

По словам Малюськи Минюст предложит парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, что поможет избежать ввода в заблуждение.

Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, глава Минюста назвал "чрезвычайно большое" количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.

