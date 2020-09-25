Оккупанты с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 25 сентября, в полосах ответственности бригад ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 9 объектах. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 85 найденных взрывоопасных предметов.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

