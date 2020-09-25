РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5691 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
816 2

Оккупанты с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

Оккупанты с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ОС

С начала текущих суток, 25 сентября, в полосах ответственности бригад ООС зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, недалеко от населенного пункта Авдеевка враг открыл огонь в сторону позиций украинских защитников, осуществив выстрелы из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Неприцельный огонь не представлял угрозы для жизни и здоровья наших военнослужащих, и оружие в ответ они не применяли. Боевых потерь и ранений в результате выстрелов нет.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас продолжаются восстановительные работы на 9 объектах. Кроме того, саперами ГСЧС разминированы более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 85 найденных взрывоопасных предметов.

Объединенные силы продолжают стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Также читайте: Фокин в СМИ и Фокин в делегации ТКГ - это разные вещи, - Гармаш

Автор: 

обстрел (29155) Донбасс (26963) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Н-да ... І це перемир*я. Кожного дня ...
показать весь комментарий
25.09.2020 21:19 Ответить
Перемир'я по Зеленському: ....дані по обстрілам, втратам серед миних мешканців та військових, втрати матеріальні та інфраструктурні...все засекретили. Кинуті на стікання кров'ю солдати і офіцери- це вже звичайна справа сьогодення. Порушення та антидержавні діі усіх падлюк- засекречено. Саме Зелене нічого не говорить і покриває зради та вопрожі призначення. Висновок: Геть Зеленського від влади !
показать весь комментарий
26.09.2020 05:22 Ответить
 
 