В мэры Одессы метят Зеленский, несколько Филимоновых и еще один Труханов, - СМИ

В территориальную избирательную комиссию Одессы подали документы однофамильцы и тезки известных политиков и кандидатов в мэры.

Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, накануне в городскую территориальную комиссию подали документы кандидат по имени Геннадий Труханов (полный тезка действующего мэра Одессы. - Ред.), несколько Филимоновых и даже один Зеленский.

"Атака клонов" - обычное дело на выборах в Одессе, отмечает "Думская". Так, на прошлогодних парламентских в округах Одесской области баллотировались трое Баранских, два Танцюры, несколько Гончаренко и Климовых, ненастоящий Зеленский и другие "псевдослуги народа".

