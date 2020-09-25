РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3999 посетителей онлайн
Новости
4 285 19

В мэры Одессы метят Зеленский, несколько Филимоновых и еще один Труханов, - СМИ

В мэры Одессы метят Зеленский, несколько Филимоновых и еще один Труханов, - СМИ

В территориальную избирательную комиссию Одессы подали документы однофамильцы и тезки известных политиков и кандидатов в мэры.

Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, накануне в городскую территориальную комиссию подали документы кандидат по имени Геннадий Труханов (полный тезка действующего мэра Одессы. - Ред.), несколько Филимоновых и даже один Зеленский.

"Атака клонов" - обычное дело на выборах в Одессе, отмечает "Думская". Так, на прошлогодних парламентских в округах Одесской области баллотировались трое Баранских, два Танцюры, несколько Гончаренко и Климовых, ненастоящий Зеленский и другие "псевдослуги народа".

Также на Цензор.НЕТ: Участники местных выборов нередко меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки, - Малюська

Автор: 

местные выборы (2753) Одесса (8011)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
правильно !

ты за Зе не агитировал.

Ты просто мочил его единственного конкурента
показать весь комментарий
25.09.2020 19:40 Ответить
+6
А Дюк Ришелье или Де Рибас идут на выборы ?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:17 Ответить
+2
Да как же он пойдет,"он же-памятник"©😊
показать весь комментарий
25.09.2020 19:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Думаю,Філімонов не гірший варіант для Одеси від Труханова....
Але це справа одеситів...


Він сказав, що не є "міцним господарником", але для управління містом потрібні зовсім інші риси.

"Зараз мер і не має бути "міцним господарником". "Міцні господарники" - це коли господарства вже немає, а він міцно тримається за своє місце. "Міцними господарниками" мають бути заступники, має бути команда. А команду формують, її вже сформовано практично. У ній є абсолютно блискучі люди. Вадим Мороховський, припустімо. Заслужений економіст України, голова правління банку "Восток". Я його називаю Вадічек. Я його знаю з 1992 року... Дійсно геніальна людина, меценат... Ось такі люди мають іти. Є хлопець у команді на прізвище Арутюнян. Він директор медичного дому "Одрекс". Є Наташа Жукова, чемпіонка світу з шахів", - назвав деяких членів своєї команди Філімонов.

Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/filimonov-porjadni-ljudi-ne-jdut-v-politiku-tomu-v-polititsi-nemaje-porjadnih-ljudej-1516477.html
показать весь комментарий
25.09.2020 19:17 Ответить
правильно !

ты за Зе не агитировал.

Ты просто мочил его единственного конкурента
показать весь комментарий
25.09.2020 19:40 Ответить
НЕ ХВАТАТЕ БРЕЖНЕВА СТАЛИНА ЛЕНИНА УЛЬЯНОВА ТРОЦКОГО БЕРИИ УСАМ БЕН ЛАДЕНА БРОСС ТИТО кретины.... Одесса как по мне одесситу город юмора НО не дебелизма....
показать весь комментарий
25.09.2020 20:45 Ответить
а по результатам второго тура и не скажешь, что Одесса в области дебилизма кому-то уступает
показать весь комментарий
25.09.2020 20:48 Ответить
А Дюк Ришелье или Де Рибас идут на выборы ?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:17 Ответить
Да как же он пойдет,"он же-памятник"©😊
показать весь комментарий
25.09.2020 19:30 Ответить
а є Колумбус Хрізостомус?
показать весь комментарий
25.09.2020 19:32 Ответить
З нами піпл,

з нами паблік,

з нами навіть Віктор Павлік
показать весь комментарий
25.09.2020 19:42 Ответить
и все остальные тоже, как и йуный зеленский- ромы и синти.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:34 Ответить
А это не закарпатский ли это цынгачгук Зеленский, где-то ему кормиться надо.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:45 Ответить
...так тот еще, походу, папкину сиську сосет, а может, и мамкину, хрен их там разберет...
показать весь комментарий
25.09.2020 19:51 Ответить
Та барон регентом будет.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:07 Ответить
свиньи пруться к корыту
показать весь комментарий
25.09.2020 19:50 Ответить
А где Саакашвили и Котовский?
показать весь комментарий
25.09.2020 20:17 Ответить
Одесситы - самые хитрожопые.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:19 Ответить
всяческие евреи кончают не від похилого віку
показать весь комментарий
25.09.2020 22:28 Ответить
 
 