В мэры Одессы метят Зеленский, несколько Филимоновых и еще один Труханов, - СМИ
В территориальную избирательную комиссию Одессы подали документы однофамильцы и тезки известных политиков и кандидатов в мэры.
Об этом сообщает местное издание "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, накануне в городскую территориальную комиссию подали документы кандидат по имени Геннадий Труханов (полный тезка действующего мэра Одессы. - Ред.), несколько Филимоновых и даже один Зеленский.
"Атака клонов" - обычное дело на выборах в Одессе, отмечает "Думская". Так, на прошлогодних парламентских в округах Одесской области баллотировались трое Баранских, два Танцюры, несколько Гончаренко и Климовых, ненастоящий Зеленский и другие "псевдослуги народа".
Але це справа одеситів...
Він сказав, що не є "міцним господарником", але для управління містом потрібні зовсім інші риси.
"Зараз мер і не має бути "міцним господарником". "Міцні господарники" - це коли господарства вже немає, а він міцно тримається за своє місце. "Міцними господарниками" мають бути заступники, має бути команда. А команду формують, її вже сформовано практично. У ній є абсолютно блискучі люди. Вадим Мороховський, припустімо. Заслужений економіст України, голова правління банку "Восток". Я його називаю Вадічек. Я його знаю з 1992 року... Дійсно геніальна людина, меценат... Ось такі люди мають іти. Є хлопець у команді на прізвище Арутюнян. Він директор медичного дому "Одрекс". Є Наташа Жукова, чемпіонка світу з шахів", - назвав деяких членів своєї команди Філімонов.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/filimonov-porjadni-ljudi-ne-jdut-v-politiku-tomu-v-polititsi-nemaje-porjadnih-ljudej-1516477.html
ты за Зе не агитировал.
Ты просто мочил его единственного конкурента
з нами паблік,
з нами навіть Віктор Павлік