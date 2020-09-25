Защита Маркива получила более 20 новых свидетелей перед слушанием дела в апелляции, - итальянские адвокаты

Защита имеет около 20 свидетелей, которые были непосредственными свидетелями гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика россиянина Андрея Миронова в мае 2014 году на Донбассе, что указывает на непричастность к трагедии нацгвардийця Виталия Маркива.

"Фактически сейчас защита имеет около 20 потенциальных новых свидетелей, которых необходимо вызвать, если суд разрешит восстановить стадию сбора доказательств. Все они имеют бесценную информацию для дела Маркива", - сказал в комментарии корреспонденту Укринформа Николо Бертолини Клеричи - партнер юридической фирмы Legance Avvocati Associati, представляющий Украину в апелляционном суде Милана.

В свою очередь украинский адвокат, представляющий Украину в процессе, отметил, что есть новые свидетели, которые до сих пор проживают в зоне конфликта по-прежнему боялись свидетельствовать из-за опасений за свою жизнь. Многие солдаты, которые могли быть свидетелями, в частности, бойцы из батальона имени генерала Кульчицкого были убиты, а чтобы найти тех, кто вернулся с фронта и допросить их, понадобилось время.

"Сейчас, даже когда ситуация в Славянске более или менее контролируется украинскими правоохранительными органами, все равно существует риск быть наказанным за то, что говоришь в пользу Украины, потому что там работает много агентов, которых прикрывает Россия. Очень трудно убедить людей, проживающих на Донбассе в период 2014-2019 годов, прийти в суд и сказать свое слово, которое потом будет известно на весь мир. Несмотря на это, с ростом доверия и уверенности в защите украинской армии на Донбассе, люди охотнее сотрудничают со следствием и предоставляют ценную информацию, которая может положить конец процессу против Виталия, если они будут свидетельствовать", - сказал в адвокат Андрей Карнаухов - партнер адвокатского объединения "Сергей Козьяков и Партнеры".

В Министерстве юстиции Украины отметили, что Украина за очень короткий промежуток времени сумела пройти все процедуры для обеспечения своего представительства в суде иностранной юрисдикции. Для надлежащей защиты и сбора доказательств была задействована команда адвокатов из Украины и Италии.

"Тесное сотрудничество и эффективная межведомственная координация между Министерством юстиции, Министерством внутренних дел, Национальной гвардией Украины позволяет государству помогать адвокатам Виталия Маркива со сбором доказательств и укреплением позиций защиты. Государство Украина как гражданская сторона в уголовном производстве против Маркива делает все возможное, чтобы обеспечить суд всеми необходимыми материалами, свидетелями и доказательствами, чтобы помочь суду установить истину и освободить украинского солдата ", - отметила и.о. директор департамента международных споров Министерства юстиции Анна Тищенко.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.