Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, - "слуга народа" Третьякова

У Пенсионного фонда Украины могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий до конца года из-за дефицита бюджета ведомства и задолженности по уплате ЕСВ.

Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда составят 203,8 миллиарда гривен", - заявила Третьякова.

По состоянию на 1 сентября 2020 задолженность по уплате единого социального взноса в Фонд составляет 20,5 млрд грн. Кроме того, Государственная казначейская служба предупредила, что не сможет в конце года предоставлять Пенсионному Фонду займы - Фонд и так ей должен.

"В связи с этим у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий", - говорится в сообщении комитета.

Третьякова добавила, что у государства до сих пор нет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда.