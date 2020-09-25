РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4045 посетителей онлайн
Новости
23 392 288

Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, - "слуга народа" Третьякова

Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, -

У Пенсионного фонда Украины могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий до конца года из-за дефицита бюджета ведомства и задолженности по уплате ЕСВ.

Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда составят 203,8 миллиарда гривен", - заявила Третьякова.

По состоянию на 1 сентября 2020 задолженность по уплате единого социального взноса в Фонд составляет 20,5 млрд грн. Кроме того, Государственная казначейская служба предупредила, что не сможет в конце года предоставлять Пенсионному Фонду займы - Фонд и так ей должен.

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2021 году будут повышены пенсии для 10 млн пенсионеров, – Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

"В связи с этим у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий", - говорится в сообщении комитета.

Третьякова добавила, что у государства до сих пор нет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда.

Автор: 

пенсионеры (839) Пенсионный фонд (434) пенсия (2163) Третьякова Галина (118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
))))))))))))Ну шо ЗЕленые дурачки?)))
Все еще ПОРОХ в ваши ЗЕленые штаны срет???
показать весь комментарий
25.09.2020 19:30 Ответить
+54
Никогда еще Порошенко так не воровал, как при Зеленском.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:39 Ответить
+46
Обрізанець докерувався.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
коли прийде такий у нас тебе посадять) за несплату податків
показать весь комментарий
25.09.2020 21:35 Ответить
порошенка
показать весь комментарий
25.09.2020 22:36 Ответить
Главное,чтобы папашке Зеленского хватило на пенсии и выплаты дополнительной стипендии я весомые заслуги перед Украиной, а остальные подождут.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:42 Ответить
Здобули.
Кінець епохи зубожіння ...
Чи як там ви, зебіли, верещали ?
Ще не вдавилися ковтати зе-"досягнення" ?
показать весь комментарий
25.09.2020 20:44 Ответить
еще пороховские "досягнення" не пережевали...
показать весь комментарий
25.09.2020 21:13 Ответить
Так они не обманули , просто эпоха петиного зуюожиння меняется на эпоху зеленой нищеты. Дебилам же не кто не обещал , что они богаче при Осле станут
показать весь комментарий
26.09.2020 08:26 Ответить
Даааа.Послать в жопу чиновников с МВФ было очень большой ошибкой.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:57 Ответить
Так он их первый раз послал когда Смолия с НБУ уволили. А второй раз когда начал с антикоррупционными органами бороться. А аа это безвиз отменят.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:02 Ответить
Для чиновника/депутата с зарплатой 47 тыс. грн. потеря 2 тыс. грн - эту чепуха.
Для пенсионера с пенсией 2-3 тыс. грн потеря 2-3 тыс. грн - это смерть. Доиграетесь, уроды!
показать весь комментарий
25.09.2020 21:02 Ответить
Если б было 2 тыс. грн., а то и тех даже нет, - сволочи паршивые, сами с жиру бесятся, а народ каждую копейку считает.
показать весь комментарий
11.10.2020 16:19 Ответить
браво зелечмошники!!!!!! возврат в 90-е!!!!!! доворовались мрази!!!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 21:08 Ответить
Следите за руками,тьху,за опросами-рейтинг обосравшегося будет расти невиданными темпами.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:10 Ответить
Цензор нет, ви прочитали гарно статтю, на яку спрямування? Де там таке написано? Чи тільки піднять хай і набрати відгуків?
показать весь комментарий
25.09.2020 21:31 Ответить
відповім за цензор-нет. Так прочитали. І ви читай теж. Особливо останній абзац.
показать весь комментарий
26.09.2020 07:05 Ответить
Зебіли! Як вам ця хохмочка?
показать весь комментарий
25.09.2020 21:31 Ответить
Зебіли скоріше понесуть у ломбарди холодильники ніж телевізори.
Чекатимемо на селфі зебілів де їхні дупи будуть затягнуті павутинням.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:04 Ответить
Зебилы, а может вы уже здрысните со своим наркошей пока еще Украина есть на карте мира.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:32 Ответить
Де там написано немає коштів? Невиплата пенсій?
показать весь комментарий
25.09.2020 21:33 Ответить
Шо сказать хотів, зебіле? Ппц, навіть написати не може нормально, ти в школу ходило?
показать весь комментарий
25.09.2020 22:11 Ответить
Зебільне! Те, що твій блазень надрукує багато папірців, - не врятує країну.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:56 Ответить
та надрукують макулатури і всім все вистачить...
показать весь комментарий
25.09.2020 21:39 Ответить
Грошей на виплату пенсій до кінця року може не вистачити, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 3962
показать весь комментарий
25.09.2020 21:44 Ответить
А на содержание никчемных депутатов ВР хватит ?
показать весь комментарий
25.09.2020 22:03 Ответить
Некисло так пенсионеры за просмотр бесплатного сериала заплатят
показать весь комментарий
25.09.2020 22:10 Ответить
👍🤝😕
показать весь комментарий
26.09.2020 12:38 Ответить
Свои суки тогда отдадите..
показать весь комментарий
25.09.2020 22:15 Ответить
Так же как якунович отдавал?
показать весь комментарий
26.09.2020 10:09 Ответить
А вам, пані, на " хлебушек" вистачить?
показать весь комментарий
25.09.2020 22:21 Ответить
Супер новость! Давай зе, сделай еще и пенсионеров!
показать весь комментарий
25.09.2020 22:21 Ответить
денег хватит. всё будет нормально.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:27 Ответить
денег не хватит. всё будет нормально
показать весь комментарий
25.09.2020 22:30 Ответить
какао-ботам не хватит. и поделом. всё будет нормально.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:35 Ответить
Не мерехти прапорцями, боте.
Бо може статися так що тобі в касі лахти й не вистачить.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:00 Ответить
хорошо ты само себе о себе написало. на вот прочти сам себе о себе: "Не мерехти прапорцями, боте. Бо може статися так що тобі в касі лахти й не вистачить."
показать весь комментарий
25.09.2020 23:06 Ответить
Мене не здивуєш цією тролячою іормулою. А щодо прапорця у моєму пості - то я відпочиваю на турецькому курорті. Рашенз фрі, сторонні не швендяють, вода 26, повітря 27...30.
Заздри мовчки, невиїздний ніщеброде.
показать весь комментарий
02.10.2020 22:23 Ответить
Та не звертайте увагу на цю плісняву. Неважливо, тупа вона чи проплачена.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:32 Ответить
Это зерКАЛОзалежный бот. Под пятидесятым ником. Надо же как то создавать видимость поддержки осла
показать весь комментарий
26.09.2020 18:15 Ответить
Те що Ви назвали дзеркалозалежністю- відразу два психдіагнози: ехолалія і дещо серйозніше. Днями я на іншому ресурсі постібався з касабів які впевнені що амери не висаджувалисч на Місяць.
показать весь комментарий
03.10.2020 19:35 Ответить
Нічого - хло завжди радий простягнути руку допомоги...
показать весь комментарий
25.09.2020 22:34 Ответить
припиніть виплати на окуповані території.їх діти не платять нам податки,тому Україна їм нічого не винна.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:40 Ответить
Їм там раша платить, вони назвали своїм досягненням, що мають по дві пенсії.
показать весь комментарий
26.09.2020 06:52 Ответить
Третьякова это та что писала в смс что хочет чтоб её трахнули на говом одеяле?
показать весь комментарий
25.09.2020 22:41 Ответить
А при чому тут Третьякова? Вона озвучила реальний стан речей, і всього. Вирок був заявлений в день інавгурації не Пороху, а всій Україні. Пенсіонерам дуже сподобався молодий та красивий комік, тепер Венесуела все ближче: інвестори повтікали, економіка рухнула, промисловість ледве дихає. Розгул корупції і казнокрадства, звідки взятися пенсіям?
показать весь комментарий
26.09.2020 07:01 Ответить
А якщо бовдури ще проголосують за ОПЗЖ, то пенсіонери й дихати перестануть.
показать весь комментарий
26.09.2020 07:11 Ответить
Жгите еще зебилы!)))
показать весь комментарий
25.09.2020 22:43 Ответить
як казав один мишебрат: денег нет, но вы держитесь😜
показать весь комментарий
25.09.2020 22:55 Ответить
Надо вам всем урезать зарплаты, вот тогда наверняка хватит.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:17 Ответить
в Пороха вистачало. І на пенсії, та ще й на озброєння десь знаходив. Вдягли голу-босу напівголодну армію, взули, нагодували, озброїли, та і старим не дали померти з голоду, пенсії навіть не затримували. А в шмарклі все навпаки, все через сраку !!
показать весь комментарий
25.09.2020 23:21 Ответить
А Порох про це знає?..
показать весь комментарий
26.09.2020 05:25 Ответить
головне, щоб на зарплату директору Укрпошти вистачило міліон сімсот гривень в місяць. А старі то таке, це ж не якийсь там міністр чи директор якоїсь непотрібної пошти вчорашнього дня.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:23 Ответить
Взагалі-то, всі "********* ради" державних підприємств разом з *************, це "винахід" і впровадження часів Пороха!
А тепер негайно відправляйте комент в спам бо правда очі коле!
показать весь комментарий
26.09.2020 05:29 Ответить
Ну шо, зебіли, "ви зробили це разом!"
Насолоджуйтесь, одноклітинні!
показать весь комментарий
25.09.2020 23:27 Ответить
КУКУ!
https://censor.net/ru/news/3221283/ya_skazal_zelenskomu_chto_es_ne_bankomat_borrel
https://censor.net/ru/news/3221110/2_transha_mvf_do_kontsa_goda_ukraina_uje_ne_poluchit_nujno_staratsya_poluchit_hotya_by_odin_zamglavy

Превед всем ЗЕленым ******* у власти и мрази, которая за них голосовала!
показать весь комментарий
25.09.2020 23:28 Ответить
ворье и подонки во власти.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:06 Ответить
Это моцно конечно - за полтора года умудриться вернуть страну на 5 лет назад. Молодец, Володя. Сильная у тебя команда.

Лично я сомневаюсь, что нам под ту пародию, которую парламент выдал, как проект бюджета, дадут денег. Хоть в ноябре, хоть в декабре. Потому что МВФ смотреть будет не только на бюджет, как мне кажется. Но и на выборы, на ситуацию с пандемией, на общее состояние Украины, которое складывается из разных абсолютно факторов.

Мне хотелось бы ошибаться. И надеяться, что нас в очередной раз поддержат и не дадут свалиться в пропасть. Но таких "разов" было настолько много, что каждый раз удивляешься терпению Вселенной.

Входить в зиму с фантастическим бюджетом, коронавирусом и преЗедентом Зеленским без денег и международной поддержки весьма тревожно.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:25 Ответить
Да ладно! Сделают доллар по 50 и на всё фантиков хватит,тогда.....
показать весь комментарий
26.09.2020 00:41 Ответить
Шановне товариство! Чого це ви так кіпішуєте? Подивіться краще на Зе-президента. Він у цей час в Закарпатті знайшов собі розвагу: попа московського сатанату нагородив відзнакою "За заслуги II ступеня". А ви про якісь там пенсії. Ось де стратегія перемоги над кацапами та боротьби з убожінням українців. Головне це - "какая разница" кого нагороджувати, а кого "опускати" нижче плінтуса. Відчуваєте маштаби звездеца?
показать весь комментарий
26.09.2020 02:27 Ответить
Ворье, коррумпированое у власти до руководилось. Некомпетентные недоумки рулят страной.
коррумпция-мафия-олигархи убивают страну.
показать весь комментарий
26.09.2020 02:28 Ответить
Може, це і є їхня стратегія, а ви все ще торочите: "некомпетентньіе"...
показать весь комментарий
26.09.2020 07:24 Ответить
Шановне товариство! Чого це ви так кіпішуєте? Подивіться краще на Зе-президента. Він у цей час в Закарпатті знайшов собі розвагу: попа московського сатанату нагородив відзнакою "За заслуги II ступеня". А ви про якісь там пенсії. Ось де стратегія перемоги над кацапами та боротьби з убожінням українців. Головне це - "какая разница" кого нагороджувати, а кого "опускати" нижче плінтуса. Відчуваєте маштаби звездеца?
показать весь комментарий
26.09.2020 02:28 Ответить
Нахабство з "преміальною пенсією" для батька Зеленського- це вже ЗАНАД-то навіть для султанатів. Ще трохи і "персональна допомога" буде і для онуки Фокіна!
показать весь комментарий
26.09.2020 04:39 Ответить
В Україні відбувається Державний Переворот! Всі наші "вазмущєнія" ворогам до одного місця. Окрім Держперевопоту,відбуваються організаційні диверсантські підготування до можливого вторгнення путінських російських вояк. Все це уже реально і видно без бінокля. А ми щось ....
показать весь комментарий
26.09.2020 04:45 Ответить
Хочется многое сказать но не хватает литературных слов высказать свое возмущение об этом. На губах одни маты.Для них красавцев на все хватает, а для пенсионов и малоимущих не хватает.Народ не голосуйте за эту подоночную партию Слуга народа. А как же люди будут жить без пенсий? Как платить за коммуналку, покупать еду лекарства и так далее?Зачем тогда подымают эти долбанные тарифы на газ , свет воду им что тех не хватало денег? Они объясняют это тем что надо подымать зарплаты сотрудникам за сет пенсий . А кто народу подымет пенсии ?
показать весь комментарий
26.09.2020 05:18 Ответить
ВСЕ вирішується дуже просто! НЕГАЙНО відмінити персональні пенсії по 300 тисяч! обмежити пенсії не більше 47 тисяч! огранічить генеральські пенсії-і все стабілізується!
показать весь комментарий
26.09.2020 07:58 Ответить
Это на Западе максимальная зарплата ограничена 8-ю минимальными. А у нас, в стране победившей коррупции, максимальные зарплаты должны превышать минимальные в 100, 200 и в 300 раз.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:13 Ответить
Мы имеем 300 лярдов дырку в бюджете , а бюджет у нас 1,1 триллиона , то есть грубо четверти бюджета нет ,в результате тупорылого Осла у власти и такого же тупого правительства , которые своими маразматическими действиями умудрились посраться со всеми кредиторами из ЕС и МВФ . А выплаты по внешним заимствованиям не кто ж не отменял , а безвиз тю тю , как и 11 лярдов баксов от заробитчан .Так что здравствуй дефолт и голодные бунты. Лично мне очень хочется увидеть , как вчерашние зелебобики будут лично вешать зебилов во главе с ослом , на фонарных столбах.
показать весь комментарий
26.09.2020 08:36 Ответить
Можна пенсионерам собаками выплачивать, а они уже дальше по назначению...
показать весь комментарий
26.09.2020 08:40 Ответить
Вітаю всіх зебуїнів-пенсіонерів з цією перемогою! Ви зробили самі себе разом!
показать весь комментарий
26.09.2020 08:56 Ответить
Главное не отбивайте охоту пенсионерам смотреть телевизор. Вся надежда олигархов на это.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:10 Ответить
Какая неожиданность.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:23 Ответить
Надеюсь на приход нашего украинского Пиночета.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:11 Ответить
Вон в Беларуси уже белорусский Пиночет нарисовался!
показать весь комментарий
26.09.2020 14:08 Ответить
Не путай божий дар с яишнецей.
показать весь комментарий
26.09.2020 20:23 Ответить
Главное чтобы им хватило. Единственная надёжа всех наших президентов и олигархов. Золотой запас ОПЗЖ!
показать весь комментарий
26.09.2020 14:07 Ответить
Скажите пожалуйста а для папы Вовы Зеленского денег на пожизненную стипендию там у вас хватит???
показать весь комментарий
26.09.2020 10:30 Ответить
НЕТ ВЫБОРОВ! Людмила Конотоп.
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше что.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? ДО НАС НИКОМУ НЕТ ДЕЛА!
Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование, власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх
показать весь комментарий
26.09.2020 10:30 Ответить
Мне тоже 60. Тока стажа у меня 43 года...))) И в Подольск ехать не надо!
показать весь комментарий
26.09.2020 11:55 Ответить
Фигня! Нацбанк перекроет дефицит Скоро новые купюры введут в обращение! Грошей на виплату пенсій до кінця року може не вистачити, - "слуга народу" Третьякова - Цензор.НЕТ 6444
показать весь комментарий
26.09.2020 10:35 Ответить
"Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, - "слуга народа" Третьякова" - https://news.i.ua/click/7110578/1530113698/2 Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий
Не говорят какой доллар будет.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:42 Ответить
Да да. Надо урезать паек солдатам что б не разкабанели)))
показать весь комментарий
09.10.2020 12:08 Ответить
Чтоб хватило денег на пенсии, просто вам не надо воровать, вот тогда на всё будет хватать денег.
показать весь комментарий
11.10.2020 16:12 Ответить
Страница 3 из 3
 
 