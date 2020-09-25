Денег на выплату пенсий до конца года может не хватить, - "слуга народа" Третьякова
У Пенсионного фонда Украины могут возникнуть проблемы с выплатами пенсий до конца года из-за дефицита бюджета ведомства и задолженности по уплате ЕСВ.
Об этом заявила глава комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Бюджет Фонда остается дефицитным. В 2021 году расходы государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда составят 203,8 миллиарда гривен", - заявила Третьякова.
По состоянию на 1 сентября 2020 задолженность по уплате единого социального взноса в Фонд составляет 20,5 млрд грн. Кроме того, Государственная казначейская служба предупредила, что не сможет в конце года предоставлять Пенсионному Фонду займы - Фонд и так ей должен.
"В связи с этим у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий", - говорится в сообщении комитета.
Третьякова добавила, что у государства до сих пор нет контроля за деятельностью, управлением и стратегией развития Пенсионного фонда.
Кінець епохи зубожіння ...
Чи як там ви, зебіли, верещали ?
Ще не вдавилися ковтати зе-"досягнення" ?
Для пенсионера с пенсией 2-3 тыс. грн потеря 2-3 тыс. грн - это смерть. Доиграетесь, уроды!
Чекатимемо на селфі зебілів де їхні дупи будуть затягнуті павутинням.
Бо може статися так що тобі в касі лахти й не вистачить.
Заздри мовчки, невиїздний ніщеброде.
А тепер негайно відправляйте комент в спам бо правда очі коле!
Насолоджуйтесь, одноклітинні!
Превед всем ЗЕленым ******* у власти и мрази, которая за них голосовала!
Лично я сомневаюсь, что нам под ту пародию, которую парламент выдал, как проект бюджета, дадут денег. Хоть в ноябре, хоть в декабре. Потому что МВФ смотреть будет не только на бюджет, как мне кажется. Но и на выборы, на ситуацию с пандемией, на общее состояние Украины, которое складывается из разных абсолютно факторов.
Мне хотелось бы ошибаться. И надеяться, что нас в очередной раз поддержат и не дадут свалиться в пропасть. Но таких "разов" было настолько много, что каждый раз удивляешься терпению Вселенной.
Входить в зиму с фантастическим бюджетом, коронавирусом и преЗедентом Зеленским без денег и международной поддержки весьма тревожно.
коррумпция-мафия-олигархи убивают страну.
Я крайне возмущена или тупыми Законами или издевательской ложь и папередники и тем более сегодня !
Я очень желаю тотального огня всей власти, у меня полное отчаяние..
Не может такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Мне исполнилось 60 лет, при подсчете тр.стажа подтвердили 22 года и не признают упорно ёще 2 года надо в Подольск ехать, или писать Штирлицу, я не знаю.
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам в связи с военной службой мужа.
Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания, имея болезни, стаж 22 года и 60 лет возраста - я полный 0... спасибо за эпоху нищеты.
Нас 4 чел в семье муж с пенсией 3014, сын 32 года с невесткой, без какой либо работы, мы выкинуты все даже с памяти этого государства Украина - все на пенсии деда.
Не имея абсолютно никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге и есть справка медкомиссии о не трудоспособности) я обратилась ещё весной за помощью в соцобеспечение, мне было 59 и 9 месц. где мне в мае дали 600гр. помощь, и потому что был COVID - 19 и... я не ответила им 1 раз по телефону и... сняли все со штрафом еще! Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Власть приговорила меня к 8 годам каторги в 55 пенсию отменили и в 60 не дали а только в 63 может быть. Я что помолодела, или пандемия ушла, все же наоборот усугубилось... но сначала дали а потом отменили? Что за отношение к населению ??
И вот,
дальше что.. мне исполняется 60 лет и, при отказе мне пенсии, дали такую мне справку я обратилась в г. Конотоп по месту жительства, за соц помощью и мне нагло в глаза сказали - НЕ ПОЛОЖЕНО вам помощь, можем предложить работу.. говорю я же не трудоспособная - ответ, у нас указание!
Люди это что правильно? ДО НАС НИКОМУ НЕТ ДЕЛА!
Уже в таком возрасте как я, без какого либо вида на существование, власть вычеркивает нас из жизни, а себе любимым десятки тысяч премий рисуют! Надо всему миру говорить об уничтожении нас.
Я понимаю так что, мы вышли с эпохи нищеты и Законы приняты о нашем тотальном вымирании.... проклинаю, и пусть вам при власти всем ххххх хххххх ххххх хх хххххххх ххх
Не говорят какой доллар будет.