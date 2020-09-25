Приказ о премировании военнослужащих в зоне ООС не регламентирует режим прекращения огня, - Минобороны

С 27 июля 2020 г. для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые принимают непосредственное участие в операции Объединенных сил, введено новое дополнительное вознаграждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Указанное вознаграждение введено впервые за время особого периода. Она осуществляется дополнительно ко всем выплатам, причитающимся военнослужащим ВСУ и ГССТ за непосредственное участие в военных конфликтах, в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации или в АТО, других мероприятиях в условиях особого периода", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран .

"По предварительным расчетам Департамента финансов Министерства обороны, уже за июль-август 2020 г. в качестве данного дополнительного вознаграждения военнослужащим ВСУ и ГССТ будет выплачено около 250 млн. гривен. На текущий год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено", - сообщил министр..

Перечень воинских частей (подразделений), в которых осуществляется выплата указанного вознаграждения, утверждается Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Условия выплаты вознаграждения определены с учетом позиции руководства Операции объединенных сил и Генерального штаба, а также существующей практики реализации мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Вооруженных Сил Украины. В частности, аналогичный порядок применяется при выплате военнослужащим денежного довольствия за соответствующий месяц ( "размер премии военнослужащего по результатам деятельности за месяц устанавливается в зависимости от наличия у него объявленных приказом командира дисциплинарных взысканий за нарушение дисциплины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны ввело доплаты воинам из состава ООС: Размер устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений

В Министерстве обороны отдельно отметили, что данный приказ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения. Любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" являются абсолютно манипулятивным и политизированным.

Приказ вступил в силу 25 сентября 2020 г. Печатная версия приказа обнародована в информационном бюллетене "Официальный вестник Украины" № 75 от 25.09.20.

Также читайте: Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.