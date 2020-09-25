РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4045 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 936 7

Приказ о премировании военнослужащих в зоне ООС не регламентирует режим прекращения огня, - Минобороны

Приказ о премировании военнослужащих в зоне ООС не регламентирует режим прекращения огня, - Минобороны

С 27 июля 2020 г. для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, которые принимают непосредственное участие в операции Объединенных сил, введено новое дополнительное вознаграждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Указанное вознаграждение введено впервые за время особого периода. Она осуществляется дополнительно ко всем выплатам, причитающимся военнослужащим ВСУ и ГССТ за непосредственное участие в военных конфликтах, в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации или в АТО, других мероприятиях в условиях особого периода", - отметил министр обороны Украины Андрей Таран .

"По предварительным расчетам Департамента финансов Министерства обороны, уже за июль-август 2020 г. в качестве данного дополнительного вознаграждения военнослужащим ВСУ и ГССТ будет выплачено около 250 млн. гривен. На текущий год необходимыми средствами для выплаты указанного вознаграждения Минобороны обеспечено", - сообщил министр..

Перечень воинских частей (подразделений), в которых осуществляется выплата указанного вознаграждения, утверждается Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины. Условия выплаты вознаграждения определены с учетом позиции руководства Операции объединенных сил и Генерального штаба, а также существующей практики реализации мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Вооруженных Сил Украины. В частности, аналогичный порядок применяется при выплате военнослужащим денежного довольствия за соответствующий месяц ( "размер премии военнослужащего по результатам деятельности за месяц устанавливается в зависимости от наличия у него объявленных приказом командира дисциплинарных взысканий за нарушение дисциплины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны ввело доплаты воинам из состава ООС: Размер устанавливается в зависимости от количества учтенных нарушений

В Министерстве обороны отдельно отметили, что данный приказ определяет размер дополнительного вознаграждения военнослужащим и порядок его выплаты, но никоим образом не устанавливает правила и не регламентирует режим прекращения огня на линии соприкосновения. Любые толкования условий этих выплат как якобы "введение каких-то штрафов" являются абсолютно манипулятивным и политизированным.

Приказ вступил в силу 25 сентября 2020 г. Печатная версия приказа обнародована в информационном бюллетене "Официальный вестник Украины" № 75 от 25.09.20.

Также читайте: Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны

Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.

Автор: 

армия (8515) Минобороны (9552) оборона (5268) премия (484) операция Объединенных сил (6766) Таран Андрей (267)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Он всего лишь демотивирует солдат и офицеров.
Будешь сидеть тихо, когда кацапы стреляют, получишь премию.
Откроешь ответный огонь, про премию можешь забыть.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:32 Ответить
Йди на путіна.
показать весь комментарий
25.09.2020 19:46 Ответить
Выплачивать премию за поднятые руки, за стояние на коленах перед руSSнёй....Такое мог придумать только горе-главнокомандующий "пустое место".
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
показать весь комментарий
25.09.2020 22:29 Ответить
Говнокомандующий
показать весь комментарий
25.09.2020 22:51 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:33 Ответить
МО стало на скользкий путь предательства.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:36 Ответить
 
 