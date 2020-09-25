"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы". ДОКУМЕНТ
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель просил повысить зарплату своему помощнику - сыну первого помощника президента Зеленского Никите Шефиру - в четыре раза, а также инициировал назначение ему двух премий в первые три месяца работы.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свободы.
Согласно полученным документов из Верховной Рады, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель в сентябре 2019 г. обратился в Аппарат парламента с представлением установить зарплату Никите Шефиру, который является его помощником по трудовому договору на постоянной основе, на уровне 6 тысяч гривен.
Затем Кисель обратился с просьбой повысить Шефиры зарплату с 1 ноября 2019 г. - до 24 тысяч гривен. Тогда же депутат попросил также выплатить помощнику премию - в размере 20 000 гривен. И через месяц - повторил просьбу о премии на ту же сумму.
"Таким образом, получается, что сын главного помощника президента Владимира Зеленского за первые три месяца работы мог получить из госбюджета две премии и четырехкратное повышение зарплаты", - говорится в материале "Схем".
В комментарии журналистам Кисель подчеркнул, что поиск помощников и распределение фонда заработной платы - это его законное право согласно статьи 34 Закона Украины" О статусе народного депутата Украины".
Законом предусмотрено, что народный депутат самостоятельно определяет количество помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору на постоянной основе, по совместительству и на общественных началах в пределах общего фонда , который устанавливается ему для оплаты труда помощников-консультантов Постановлением Верховной Рады Украины; осуществляет их подбор, распределяет обязанности между ними и осуществляет лично распределение месячного фонда заработной платы помощников-консультантов.
Юрий Кисель - народный депутат из Кривого Рога. В июле 2020 года его семья приобрела имущество у президента: Владимир Зеленский продал жене Киселя земельный участок и недвижимость в Иванковичах Киевской области.
