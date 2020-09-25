РУС
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы". ДОКУМЕНТ

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель просил повысить зарплату своему помощнику - сыну первого помощника президента Зеленского Никите Шефиру - в четыре раза, а также инициировал назначение ему двух премий в первые три месяца работы.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свободы.

Согласно полученным документов из Верховной Рады, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Юрий Кисель в сентябре 2019 г. обратился в Аппарат парламента с представлением установить зарплату Никите Шефиру, который является его помощником по трудовому договору на постоянной основе, на уровне 6 тысяч гривен.

Затем Кисель обратился с просьбой повысить Шефиры зарплату с 1 ноября 2019 г. - до 24 тысяч гривен. Тогда же депутат попросил также выплатить помощнику премию - в размере 20 000 гривен. И через месяц - повторил просьбу о премии на ту же сумму.

Слуга народа Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - Схемы 01

"Таким образом, получается, что сын главного помощника президента Владимира Зеленского за первые три месяца работы мог получить из госбюджета две премии и четырехкратное повышение зарплаты", - говорится в материале "Схем".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардепы "Слуги народа" обзавелись родственниками-помощниками, хотя Зеленский обещал, что "кумовства не будет", - "Схемы". ВИДЕО

В комментарии журналистам Кисель подчеркнул, что поиск помощников и распределение фонда заработной платы - это его законное право согласно статьи 34 Закона Украины" О статусе народного депутата Украины".

Слуга народа Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - Схемы 02

Законом предусмотрено, что народный депутат самостоятельно определяет количество помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору на постоянной основе, по совместительству и на общественных началах в пределах общего фонда , который устанавливается ему для оплаты труда помощников-консультантов Постановлением Верховной Рады Украины; осуществляет их подбор, распределяет обязанности между ними и осуществляет лично распределение месячного фонда заработной платы помощников-консультантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Помощник Зеленского Шефир посещал киевский офис Коломойского, - "Схемы". ВИДЕО

Юрий Кисель - народный депутат из Кривого Рога. В июле 2020 года его семья приобрела имущество у президента: Владимир Зеленский продал жене Киселя земельный участок и недвижимость в Иванковичах Киевской области.

+56
голодает сын хозяина 95 квартала ...
25.09.2020 20:02 Ответить
+44
2 премии...4-кратное повышение...
Пенсы, слышите, не до вас тут, убогих
25.09.2020 20:03 Ответить
+43
Это кумовство или ещё нет?
25.09.2020 20:03 Ответить
голодает сын хозяина 95 квартала ...
25.09.2020 20:02 Ответить
Бінго!
25.09.2020 20:02 Ответить
25.09.2020 20:03 Ответить
Это кумовство или ещё нет?
25.09.2020 20:03 Ответить
хуцповство.
25.09.2020 20:05 Ответить
Нет не кумовство! Евреи детей не крестят!
25.09.2020 20:06 Ответить
Бармицва там какая-то есть ...
25.09.2020 20:32 Ответить
В общем удалили наш с тобой диалог. Моя твоя извиняй аднака
25.09.2020 21:54 Ответить
Это ЗЕмлячество. Только вот земля обетованная для них - это бюджетные деньги.
25.09.2020 20:41 Ответить
Нi, це жити по-новому.
25.09.2020 22:38 Ответить
2 премии...4-кратное повышение...
Пенсы, слышите, не до вас тут, убогих
25.09.2020 20:03 Ответить
вот чем отличается варка лягушки в холодной кипящей воде...
25.09.2020 20:06 Ответить
Вот суки!!
25.09.2020 20:38 Ответить
"кто он мне.и кто я ему?"
тут только миротворец может разобраться
25.09.2020 20:05 Ответить
Супер, особенно после заявления, что пенсий на всех не хватит
25.09.2020 20:05 Ответить
Зе-молочные реки,зе-кисельные берега
25.09.2020 20:06 Ответить
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 9734
25.09.2020 20:08 Ответить
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2883
25.09.2020 20:08 Ответить
Просто очень талантливый оказался!
25.09.2020 20:09 Ответить
Дуже. Ви подивіться на цей погляд молодого таланта ... Сам Нахманович його папа
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7232
25.09.2020 20:57 Ответить
а кататься на свыне, кошерно?
26.09.2020 14:09 Ответить
Остановите коррупцию Порошенко
25.09.2020 20:10 Ответить
Интересно сколько денег на счету казначейства Украины останется после зеленой плесени. И сколько будет долгов? Кого вы "сделали", идиоты?
25.09.2020 20:11 Ответить
А вони ще там є?
25.09.2020 20:17 Ответить
вівці завжди виконують свою місію...- при всіх режимах
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 7613
25.09.2020 20:18 Ответить
А це нова еліта! Кожний до свого по своє!
25.09.2020 20:15 Ответить
хто ж нам лікар...
25.09.2020 20:19 Ответить
Хлебало не треснет у зебуинов?
25.09.2020 20:16 Ответить
Луценко за премию для водилы закрыли. А тут две для помощника. и зарплату в четыре. ну и аппетиты у зеленой швали
25.09.2020 20:17 Ответить
Луценко, не за водилу закрывали, а за то что сажал Колесникова и отжимал бизнес у Рыгов под прикрытием МВД.
Посадят у нас только за растрату бюджетных средств кого то, держи карман шире!
"Невинно" уложенную бабу Юльку ещё вспомни!
26.09.2020 05:42 Ответить
А что не так? Эпоха бидности скинчилась)))))
25.09.2020 20:17 Ответить
а пулю в лоб не желаете твари холёненькие на людских деньгах рыла вырастили..
25.09.2020 20:17 Ответить
Да здравствует суд Линча! Самый справедливый суд в мире!
25.09.2020 20:18 Ответить
Европа Ответила , что Они не Банкомат для Украины , - Зеленскому.Печатного станка не хватит всю эту прожорливую свору прокормить.
25.09.2020 20:20 Ответить
Пенсы прокормят.
25.09.2020 21:50 Ответить
Та то таке. Коли 73% - тупа маса, то гріх не на*****.
25.09.2020 20:22 Ответить
Сумніваюсь, що мАльчіку шефіру, ці 70 життєво необхідні.
Це більше схоже на виховний процес. "Иди "чесно" заработай деньги". Чи неймовірне жлобство, як у зЕ-Атца.
25.09.2020 20:22 Ответить
блин, я когда вижу харю шефира, закрадываются сомнения, что он думает о благополучии страны в целом и каждого гражданина в отдельности..это крысиная харя, думает лишь о том где срубить халявного бабла, для себя любимого..да побольше
25.09.2020 20:29 Ответить
Синок Сергія Нахмановича Микитка клав на усіх, бо його папа перший помічник президента. І це у нього завдяки 73% тепер гарно получається
"Слуга народа" Кисель просил две премии и 4-кратное повышение зарплаты для своего помощника, сына Шефира, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 8069
25.09.2020 20:45 Ответить
Зебилы , болт ишакский малагасийский шею вам не трет?
25.09.2020 20:54 Ответить
Це, напевно, цього виродка призначили за діда.
Дєдушка Нікіткі боролся с банєровцамі на Западной Украінє
"Слуга народу" Кісєль просив дві премії і 4-кратне підвищення зарплати для свого помічника, сина Шефіра, - "Схеми" - Цензор.НЕТ 7011
25.09.2020 21:01 Ответить
здохне тварь на перехресті
25.09.2020 21:02 Ответить
Твари, совсем оборзели и страх потеряли, а 4 хрена ему в жопу не надо??? Народ концы с концами ели-ели сводит, а они мрази, от жиру бесятся. И эта жидовка, мама Римма говорила перед выборами, что он идёт не ради денег, а чтоб народу лучше жилось. Ну, каком народу, тому кто в Раде сидит, депутатам-дармоедам, слугам олигархам???
25.09.2020 21:03 Ответить
Вот радость то пенсам)
25.09.2020 21:08 Ответить
Тут одна зебилиха сказала что пенсионерам возможно осенью уже и платить пенсий будет нечем .Надо успеть ребятам с премиями а то бабки тю тю все Порошенко увез с собой..
26.09.2020 00:00 Ответить
Наконец то покращення. Зелохам сосать лапу!
25.09.2020 21:08 Ответить
это по народному, это по служанскому народу
главное что не Порох!!!
25.09.2020 21:44 Ответить
Це все Порошенко мародер, наживаеться....Фабрика в Липецьку....офшори....гав гав...ой шо це я. Бубочка вже нелох.
25.09.2020 21:48 Ответить
А тебе все петушенко в суп плюёт...
25.09.2020 21:51 Ответить
Мой дружбан зетипилл? Щиро дякую. Давай зробим себе третий раз.
25.09.2020 22:01 Ответить
Я не знаю кто твой дружбан. Но есть пословица - скажи кто твой друг, и я скажу кто ты.
Поэтому зетипилл, иди соси своему дружбану.
25.09.2020 22:45 Ответить
Обоих расстрелять *****!
25.09.2020 21:50 Ответить
Личико у шефира вроде человеческое, а вот совести, как у папы. Богатющий не подпольный миллионер и этим все сказано
25.09.2020 21:54 Ответить
да уж, зеленая мразота реально потеряла берега. встретил слугу сброда , обнули урода
25.09.2020 22:00 Ответить
Порох астанавись!!!
25.09.2020 22:49 Ответить
знатные ублюдки
25.09.2020 22:53 Ответить
Неужели такая дорогая губозакаточная машина
25.09.2020 23:01 Ответить
Надо гнать слуг!!! слишком много дерьма!!!!!
26.09.2020 06:25 Ответить
Девіз цієї нації-- бери скрізь де можна і неможна. Свої інтереси --це головне.
26.09.2020 09:15 Ответить
 
 