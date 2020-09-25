В Украине за 2 недели в полтора раза выросло число госпитализаций с COVID-19, - Минздрав

Число больных COVID-19, которые попадают в больницы, в Украине за последние 13 дней выросло в 1,5 раза – с 403 до 622 в сутки (усредненный за неделю показатель).

Такие данные приводит Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На этой неделе были зафиксированы три самых высоких показателя суточной госпитализации за все время эпидемии: 22 сентября – 711 человек, 23 сентября – 685 и 24 сентября – 742.

Этому скачку достаточно долго предшествовало относительная стабильность показателя: за три недели он вырос всего с 387 до 403 человек в сутки. Предыдущий раз такая стабилизация фиксировалась в конце июня – июле, однако примерно на вдвое меньшем уровне.

Читайте на Цензор.НЕТ: Коронавирус мутирует и становится более заразным, - американские ученые

Министр здравоохранения Максим Степанов в начале этой недели сообщил, что COVID-больными было занято 13 тыс. коек из 36 тыс. По его словам, готовится еще 14 тыс. коек, однако это максимальное количество, которое может себе позволить украинское здравоохранение. Министр уточнил, что из нынешнего числа коек, отведенных для борьбы с COVID-19, 14 тыс. оборудованы подачей кислорода, и это число планируется наращивать.

Коэффициент корреляции числа госпитализируемых и умерших от COVID-19 (оба показателя усреднены за неделю) составляет очень высокое значение в 0,96, что означает высокую вероятность роста числа умерших в ближайшее время. Пока же, из-за недавней стабилизации числа госпитализируемых, число умерших также прекратило расти, и последние десять дней колебалось чуть выше уровня 50 человек в день.

Также на Цензор.НЕТ: "Вирус вышел из-под контроля", - ООН о COVID-19