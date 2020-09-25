РУС
У нас есть вопросы к руководителям Минфина и Минэкономразвития, - Разумков о возможных отставках в Кабмине

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает перестановки в Кабинете министров. Отставки могут произойти в экономическом блоке правительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.

"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов - ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.

В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.

"Любые ротации (в Кабмине - ред.) также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый закон "О столице" вряд ли примут до выборов, - Разумков

+6
А до президента, ніяких питань...
25.09.2020 20:27 Ответить
+6
25.09.2020 20:46 Ответить
+5
Позвольте задать вопрос- когда будет утверждена программа Кабмина?
25.09.2020 20:42 Ответить
А до президента, ніяких питань...
25.09.2020 20:27 Ответить
ну ни х.я соби у вас есть вопросы прям к себе...и шож...вы б.яди ответите???
25.09.2020 20:27 Ответить
Всіх вас це чекає.... в першу чергу сцикла.
25.09.2020 20:27 Ответить
Я бы на его месте убежал . Далеко-далеко ..
25.09.2020 20:28 Ответить
ха...он еще зелебеню пересидит,и его место займет.этот парень не так прост,как кажется
25.09.2020 20:36 Ответить
Всё так плохо ?
25.09.2020 20:39 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Арахамия собирает в ВР неформальну группу депутатов для Разумкова. Уже есть около 20.
25.09.2020 20:45 Ответить
Может и пересидит... Если во время при шухере свалит
показать весь комментарий
Какие в борделе могут быть вопросы, поменяют одну плечевую на другую, красные фонарики от этого все равно не погаснуть
показать весь комментарий
Может случиться так, что скоро и к самому разумкову будут вопросы. зеленая гниль не вечна.
25.09.2020 20:35 Ответить
Чьих будеш,зелебобик? Ruské prase?
25.09.2020 20:39 Ответить
Смотри на флажок.протри зенки
показать весь комментарий
та ты волшебник !!!!!

это фантастика !!!!!

до тебя ни одному кацапу не удавалось навесить на свой ник флаг чужой страны !

Как ты смог ? !!!
25.09.2020 20:42 Ответить
прапорець засунь в дупу. Чий Крим?
показать весь комментарий
Какой прокси тебе винторогому куратор выдал...такой и флажок...что на него смотреть то??
показать весь комментарий
25.09.2020 20:43 Ответить
У нас есть вопросы к руководителям Минфина и Минэкономразвития, - Разумков о возможных отставках в Кабмине - Цензор.НЕТ 355
25.09.2020 21:16 Ответить
ты чей сос, триколорный ?
показать весь комментарий
Позвольте задать вопрос- когда будет утверждена программа Кабмина?
показать весь комментарий
либретто, так сказать, на вторую часть Марлезонского балета ...
показать весь комментарий
25.09.2020 20:46 Ответить
МАльчікі продовжують гру "Знайди козла відпущення". А тим часом, економіка пала смертю хоробрих, не витримавши зелених експериментів та грабунку.
Враховуючи тікучість кадрів, постає питання, хто, конкретно, несе відповідальність за знищення економіки? Як я розумію, презЕдент.
25.09.2020 20:47 Ответить
"влада" моральних уродів ...причому всі роки Незалежності ...
показать весь комментарий
«Почему Вы не сделаете пластическую операцию?» - А толку! Фасад обновишь, а канализация все равно старая! (Ф.Раневская)........
Как-то так.......☹️
25.09.2020 21:09 Ответить
мінфін?

https://prm.ua/pfu-ne-vistachaye-koshtiv-dlya-viplat-pensiy-naprikintsi-roku-tretyakova/ У Пенсійного фонду можуть виникнути проблеми з отриманням позики наприкінці бюджетного періоду, а отже виникнуть і ризики щодо виплати пенсій. Про це повідомила голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.
"Бюджет Фонду залишається дефіцитним. У 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду складатимуть 203,8 мільярдів гривень", - сказала голова Комітету Галина Третьякова.
Так, станом на 1 вересня 2020 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску до Фонду складає 20,5 млрд грн.
"У Казначейства будуть відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду, у зв'язку із чим у Фонду можуть виникнути ризики, пов'язані із виплатою пенсій", - додала вона.
За її словами, навіть враховуючи постійне дотування Фонду, держава до сих пір не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду України.
У Пенсійному фонді заявляють, що поки що продовжують пенсійні виплати за вересень (сьогодні - останній день виплат, згідно Закону)
25.09.2020 21:34 Ответить
А чого до мінсоцполітики нема претензій?

https://prm.ua/v-********-zrostaye-riven-bezrobittya/ У II кварталі 2020 року (квітень-червень) рівень безробіття в Україні зріс на 1,3% і тепер становить 9.9%, про це свідчать дані Державної служби статистики.
За результатами дослідження в II кварталі 2020 року кількість зайнятого населення у віці старше 15 років становить 15.7 мільйонів осіб. Водночас кількість безробітного населення віком 15 років і старше склала 1.7 мільйонів осіб. Так, рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення віком 15-70 років - 55,2%. При цьому, рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становить 9,8%, а серед осіб у віці 15-70 років - 9,9%.
Нагадаємо, https://prm.ua/v-kiyevi-riven-bezrobittya-zris-v-desyat-raziv-prokopiv/ рівень безробіття в Києві зріс в 10 разів.
25.09.2020 21:37 Ответить
ЗеДятлы, ЗеДауны, ЗеДебилы, ну и остальные умственно отсталые, а у вас есть вопросы к ЗЕ и его Кабмину?
У нас є питання до керівників Мінфіну і Мінекономрозвитку, - Разумков про можливі відставки в Кабміні - Цензор.НЕТ 9194
показать весь комментарий
Разумков нюхнул Дурачка ...
показать весь комментарий
