У нас есть вопросы к руководителям Минфина и Минэкономразвития, - Разумков о возможных отставках в Кабмине
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков допускает перестановки в Кабинете министров. Отставки могут произойти в экономическом блоке правительства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, есть два министра, к которым есть вопросы.
"Это Минфин и Минэкономики. По министерству финансов - ситуация более неординарная. Это и по поводу дефицита бюджета. Бюджет зашел (в парламент - ред.) с большим дефицитом", - сказал Разумков.
В то же время спикер парламента считает, что ротации в правительстве повлияют на бюджетный процесс.
"Любые ротации (в Кабмине - ред.) также отразятся на бюджетном процессе, поэтому надо учитывать все детали", - добавил он.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый закон "О столице" вряд ли примут до выборов, - Разумков
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/tZEinform tZE inform
Арахамия собирает в ВР неформальну группу депутатов для Разумкова. Уже есть около 20.
это фантастика !!!!!
до тебя ни одному кацапу не удавалось навесить на свой ник флаг чужой страны !
Как ты смог ? !!!
Враховуючи тікучість кадрів, постає питання, хто, конкретно, несе відповідальність за знищення економіки? Як я розумію, презЕдент.
Как-то так.......☹️
https://prm.ua/pfu-ne-vistachaye-koshtiv-dlya-viplat-pensiy-naprikintsi-roku-tretyakova/ У Пенсійного фонду можуть виникнути проблеми з отриманням позики наприкінці бюджетного періоду, а отже виникнуть і ризики щодо виплати пенсій. Про це повідомила голова комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.
"Бюджет Фонду залишається дефіцитним. У 2021 році видатки державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду складатимуть 203,8 мільярдів гривень", - сказала голова Комітету Галина Третьякова.
Так, станом на 1 вересня 2020 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску до Фонду складає 20,5 млрд грн.
"У Казначейства будуть відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду, у зв'язку із чим у Фонду можуть виникнути ризики, пов'язані із виплатою пенсій", - додала вона.
За її словами, навіть враховуючи постійне дотування Фонду, держава до сих пір не має контролю за діяльністю, управлінням та стратегією розвитку Пенсійного фонду України.
У Пенсійному фонді заявляють, що поки що продовжують пенсійні виплати за вересень (сьогодні - останній день виплат, згідно Закону)
https://prm.ua/v-********-zrostaye-riven-bezrobittya/ У II кварталі 2020 року (квітень-червень) рівень безробіття в Україні зріс на 1,3% і тепер становить 9.9%, про це свідчать дані Державної служби статистики.
За результатами дослідження в II кварталі 2020 року кількість зайнятого населення у віці старше 15 років становить 15.7 мільйонів осіб. Водночас кількість безробітного населення віком 15 років і старше склала 1.7 мільйонів осіб. Так, рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення віком 15-70 років - 55,2%. При цьому, рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше становить 9,8%, а серед осіб у віці 15-70 років - 9,9%.
Нагадаємо, https://prm.ua/v-kiyevi-riven-bezrobittya-zris-v-desyat-raziv-prokopiv/ рівень безробіття в Києві зріс в 10 разів.