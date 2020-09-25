РУС
Новости
3 842 71

Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию

Китайские инвесторы

Китайские инвесторы авиастроительного АО "Мотор Сич", обратились к депутатам Верховной Рады с официальным письмом, в котором содержится просьба создать временную следственную комиссию и прекратить государственное рейдерство, которое выражается в противозаконном блокировании им доступа к предприятию.

К документу приложен полный текст сообщения о начале инвестиционного спора, ранее направленного в Минюст и другим органам власти Украины, юридическое заключение европейского юридического бюро о несоответствии уголовных дел по "Мотор Сич" правовым нормам ЕС, результаты научно-экспертной оценки украинских ученых-экономистов, свидетельствующие о стремительно ухудшающемся финансовом и рыночном положении АО.

Текст письма китайских инвесторов к депутатскому корпусу ВРУ в своем видеоблоге обнародовал Александр Дубинский, народный депутат, заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Документ был направлен всем 423 нардепам IX созыва, парламентскому Комитету по вопросам правоохранительной деятельности и Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов.

Китайские инвесторы АО "Мотор Сич" сообщают, что вынуждены обратиться именно к Верховной Раде Украины потому, что за последние годы исполнительная и судебная ветви украинской власти полностью себя дискредитировали. И просят нардепов вмешаться и прекратить безосновательное давление со стороны госорганов, а также помочь государству Украина избежать убытков в размере $3,5 млрд., которые они как инвесторы намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Авторы письма во ВРУ, среди которых известный китайский предприниматель Ван Цзин обращают внимание парламентариев на следующие факты: 1) акции АО не принадлежат государству еще с 2000 г.; 2) с 2015 г. АО "Мотор Сич" исключено из списка стратегических предприятий; 3) в мае 2017 г. тогдашний вице-премьер Степан Кубив при личной встрече заверил китайских инвесторов во всесторонней поддержке Украиной их сотрудничества с АО "Мотор Сич".

Поэтому китайские инвесторы "Мотор Сичи" с недоумением встретили известие об открытии по инициативе СБУ уголовного производства - всего через 2 месяца после встречи с Кубивым. Они подчеркивают, что принимали решение об инвестициях в частное АО "Мотор Сич", зная, что на момент покупки акций не было никаких законодательных ограничений на инвестиционные сделки с акционерами предприятия. В подтверждение этого в документе, в том числе, приведено сделанное уже в 2018 г. премьер-министром Владимиром Гройсманом публичное заявление: "Это на 100% частная компания и мне больше добавить к этому нечего. Все вопросы решает менеджмент самой компании и собственники".

Китайские инвесторы считают, что единственной целью активности СБУ было получение финансовых выгод определенными лицами, действующими от имени государства. "Ситуация прояснилась в конце 2017 года, когда определенные лица от имени руководства Украины в ультимативной форме сообщили нашим представителям, что мы сможем фактически вступить в свои права акционеров АО "Мотор Сич" только в том случае, если обеспечим бесплатную передачу Украине в лице концерна "Укроборонпром" 25 % акций АО "Мотор Сич" и 100 млн долларов. А аресты и запреты были наложены судом исключительно чтобы подтвердить серьезность ультиматума и заставить нас согласиться на такие условия", — рассказали детали произошедшего в обращении к депутатам китайские инвесторы "Мотор Сич".

В итоге в течение 3-х лет китайские акционеры "Мотор Сич", инвестировавшие в этот актив порядка $1 млрд. дол., не могут получить доступ к управлению предприятием, не имеют возможности его развивать и получать дивиденды. Действия украинской власти они расценивают как госрейдерство и попытку экспроприации инвестиций вопреки действующему между нашими странами соглашению о защите инвесторов. Поэтому в своем обращении к народным депутатам Украины они выражают надежду, что Верховная Рада приложит все усилия для прекращения произвола. "Мы просим инициировать создание следственной комиссии в ВР и таким образом защитить десятки тысяч работников "Мотор Сичи" от увольнения, а также сохранить государству $3,5 млрд., которые в противном случае Украина будет обязана выплатить", — резюмируют китайские инвесторы АО "Мотор Сич" свое обращение к депутатскому корпусу ВРУ.

Подноготную и подробности схемы блокирования "Мотор Сичи" Александр Дубинский описал в видео, которым сопроводил документ "В 2017 году бессменный директор "Мотор Сич" Богуслаев якобы продает завод китайцам, получает от них почти $750 млн. Получив от китайцев предоплату за завод Богуслаев отдавать его не хочет, а хочет китайцев кинуть и продолжать поставки вертолетных двигателей в РФ, — раскрыл. — Чтобы сохранить завод и не отдавать его, получив задаток, Богуслаев идет в СБУ и за "долю малую" договаривается, чтобы Служба безопасности заблокировала сделку". Зампредседателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что ситуация вокруг "Мотор Сичи" - "дополнительная мотивация для президента Зеленского, и Кабинета Министров, чтобы "инвестняни" таки заработали".

Автор: 

Мотор Січ (127) Дубинский Александр (430)
+12
25.09.2020 20:39
+11
В очередь сукины дети...в очередь...
Только после создания следственной комиссии по вагнеровцам...
25.09.2020 20:35
+7
После того как комиссия расследует, какая тварь позволила сепару богуслаеву фактически приватизировать стратегическое предприятие.
25.09.2020 20:53
В очередь сукины дети...в очередь...
Только после создания следственной комиссии по вагнеровцам...
25.09.2020 20:35
желторотые наглеют думают что выплодилось больше 1 млрд выпустили вирус Ковид 19 ничего по предсказаниям китаезы как раз от вируса и погибнут останется не более четверти...
25.09.2020 20:40
Очередная история про украденные серебряные ложечки
https://twnews.es/ua-news/obnulili-sdelku-kak-amerikantsy-i-ze-ne-daiut-iaroslavskomu-i-kitaitsam-poluchit-kontrol-nad-motor-sich-iu

Есть еще несколько публикаций на эту тему и там все противоречат друг другу.
25.09.2020 21:00
25.09.2020 20:39
чого хочуть мавпи?
25.09.2020 20:47
А мавпи хочуть технологій та доступ до управління
25.09.2020 20:56
"заключение европейского юридического бюро о несоответствии уголовных дел по "Мотор Сич" правовым нормам ЕС". Вот ведь что интересно, ни Украина, ни КНР не входят в ЕС, без Верховной Рады, таким образом, глухой номер получается
25.09.2020 20:51
Це ж треба...Совкодрочер-ватник богуслаєв наіпав китайців! Косооким не виробництво треба, а авіаційні технології. Але америкоси дуже не зрадіють коли таке станеться. А це-стратегічні партнери та постачальники зброї до України. От така патова ситуація. Підприємство експроприювати , богуслаєва посадити гроші повернути китайцям з компенсацією.
25.09.2020 21:00
Товарищ судья, а он не может сесть...
25.09.2020 20:41
Что за падаль запустила в Україну вузькооких дикунів?
25.09.2020 20:45
"с 2015 г. АО "Мотор Сич" исключено из списка стратегических предприятий", - итак, в 2015 году президентом Украины был большой патриот, дипломат, успешный предприниматель Петр Порошенко. Все вопросы - к нему!
25.09.2020 20:51
Це не той, що працював міністром в Якуневича?
26.09.2020 00:03
Богуславский урод.
25.09.2020 20:58
Из неважного : Так вот ты какой, камень с неба: В Симферополе установили бочки с водой
Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию - Цензор.НЕТ 2713

После начала отключений пить водопроводную воду стало невозможно, утверждает Мария Егорова. Не помогает даже кипячение. Из крана, по ее словам, вместе с жидкостью падают крупные куски ржавчины, а сама вода стала мутной и приобрела коричневый оттенок.
Пенсионерка говорит, что не пьет воду из крана, потому что боится "подавиться то ли ржавчиной, то ли грязью".
Крымские власти https://ru.krymr.com/a/video-krymchane-zhaluyutsya-na-kachestvo-vody/30840685.html признают наличие ржавчины и грязи в составе подаваемой по графику воды. В ГУП "Вода Крыма" сообщали, что у жителей из кранов вымываются продукты коррозии труб. Как справляться с этой проблемой, представители госпредприятия не сообщили.
25.09.2020 20:45
😃 а добывать воду из той бочки они как будут???
25.09.2020 20:52
Внизу крантик есть, только воды нет - её по заявкам заливают.Вот из "заявка" х.з.
25.09.2020 21:15
За бочкою стоять, ждуть камнєй с нєба...
25.09.2020 20:59
25.09.2020 20:56
Кинули китаез как лохов. Бедняги наверно никогда не слышали поговорку про еврея и украинца.
25.09.2020 20:47
ага...тому що нема такого прислів'я Як і нема прислів'я про христианина та румуна... єврей це не національність, а релегійна ознака і намагання ж-камуняк впарювати дурню УКРАЇНЦЯМ з 1922р = МАРНІ А УКРАЇНЕЦЬ це національність бо Є і мова материнська СВОЯ і генотип і традіції
26.09.2020 09:04
Зеля ездит призывает инвестировать в Украину, а крупного инвестора в тоже время кидают - то ли по требованию США, то ли Богуславский решил кинуть...хорошая наглядная реклама для потенциальных инвесторов...
25.09.2020 20:49
Так их кинули ещё в 2015м..
25.09.2020 20:55
Бу знать
25.09.2020 20:53
25.09.2020 20:52
После того как комиссия расследует, какая тварь позволила сепару богуслаеву фактически приватизировать стратегическое предприятие.
показать весь комментарий
25.09.2020 20:53
Иди броди.
Криворожсталь тоже покупали
25.09.2020 21:02
И за три копейки не купили. И все.
Только это совершенно разные предприятия.
Сич нельзя продавать и приватизировать
25.09.2020 21:10
Мне это напоминает" вложение иностранных инвесторов" в САРМАТ Донецкий пивзавод.Были суды с т.н. ивесторами в виде ахмета и Юры Павленко,который Юра выиграл!Чем это закончилось?Жестокое убийство возле дома.Не верю ,я в иностранные инвестиции украденными деньгами из Украины.Но я понял, что 5-ка головорезов держащие70%ввп будут командовать любым президентом.Все правильно мы отстаем от цивилизованного мира на 50лет.
25.09.2020 20:53
500...
26.09.2020 06:26
Почему то молчат адепты секты сывочолого гетьмана..... видимо сказать нечего.
1) акции АО не принадлежат государству еще с 2000 г.; 2) с 2015 г. АО "Мотор Сич" исключено из списка стратегических предприятий; 3) в мае 2017 г. тогдашний вице-премьер Степан Кубив при личной встрече заверил китайских инвесторов во всесторонней поддержке Украиной их сотрудничества с АО "Мотор Сич".

25.09.2020 20:53
Так, а їх Шо Порошенко не пускає на завод? Ти бреши, бреши та не **********!
25.09.2020 21:04
Нет. Не Порошенко. Просто порохоботы кричат что это незаконно - продажа мотор сич китайцам.
25.09.2020 21:15
А тобі аби що продати
25.09.2020 21:52
Та ні. Просто якщо декларуємо верховенство права, як в ЕС, то треба нести відповідальність. Продали то віддайте власникам. Якщо не дозволяють якісь країни то треба зізнатись що незалежність України це просто фікція. Або - або. Або віддайте коли вже продали, або націоналізуйте, виплатіть штраф, та будемо готовими до того що жодна країна не захоче інвестувати в Україну.
25.09.2020 21:57
Китай це не Європа, там нема такого поняття як права людини, тому відказ Китаю це нормальна позиція. Думаю "МоторСія" націоналізують - іншого варіанту немає.
25.09.2020 22:13
як продали незаконно то вітдати? ти ще тут роскажи про юдькіну тезу-"чєстна вкрадене"
26.09.2020 09:07
хм.. и кста нужно ВР создать еще следственную комиссию о правомерности продаже Богуславским акций Мотор Сичи !!!
25.09.2020 20:53
Правильно! А там недалеко и до комиссии по правомерности подписания Беловежских соглашений.
25.09.2020 21:12
Любитель совка и кацапо мира - иди ка ты москалик бродить по пуще, Беловежской !!!
25.09.2020 22:20
25.09.2020 20:57
ЕС ему не банкомат.
25.09.2020 21:00
Зато кадыровский хер хорошо елозит за твоей щекой
25.09.2020 21:14
25.09.2020 21:14
кацап, пшелнах
25.09.2020 21:15
Исторически окраиной Киевской Руси, была Московия, у Московии даже нет документа с Киева , на отвод земли для застройки Мацквы
25.09.2020 21:22
На китайцев Расия давит,а на Украину давит США,а вообще китайцы путь поделятся ядерными украденными технологиями,тогда можно будет их пустить на предприятие ЗАЗ,чем не стратегическое предприятие.
25.09.2020 21:20
Крышуют богуслаева , как и многих других уродов. Вернуть "Мотор Сич" государству - тоже вариант...
25.09.2020 21:21
китайці....ось де банкомат
25.09.2020 21:29
Сором який...
В який раз обісралися. Хіба так чинять з інвесторами?!
А раніше хто і чим думав?! А після наступних виборів знову все з нуля?!
25.09.2020 21:47
КИТАЙЦІ - ПІШЛИ НА Х*Р
25.09.2020 21:50
За " Мотор Сич" Петрушу и Гройсмана на грушу подвесить за яйца. Необходимо срочно расследовать как и сколько они поимели с ускоглазых. Патриоты хреновы всё продали и ещё есть наглость пытаться вернуться к власти.
25.09.2020 21:59
----------------------------------------------
И у кого остались сомнения, що "Лолита" - кремлевская подстава!

В 14 году "Богдан" уничтожил оборудование для изготовления так необходимых ВСУ эффективных ТПК "Луаз", в 15 - "Мотор Сич", "Южмаш" поставил на грань выживания, взорванные склады с боеприпасами, уничтожение добровольческого движения...

Як казав агент Кремля Козьма Прутков "зрите в корень"!
25.09.2020 22:33
очень плохая попытка, только трусы обосрал от потуг. Вы там все обосранные сидите на своей ботоферме, или вам подгузники выдают?
25.09.2020 23:35
Почему до сих пор Богуслаевуи всей его семье включая детей и внуков не отрезаны головы?
25.09.2020 22:37
А на каком основании? Завод украли "при Петре", сняли с "воинского учета" - "при Петре", продали - "при Петре"...
25.09.2020 22:41
а зачем китайским инвесторам шастать по режимному обьекту? Деньги инвестировали, теперь пусть ждут дивидендов и прибыли
25.09.2020 23:32
какая еще прибыль...
26.09.2020 06:28
Резонно!
26.09.2020 10:35
С Богуслаевым на месте китайцев я бы поступил просто. Начал бы убивать с младшеньких членов семьи, а на месте украинской власти судил бы и отправил пожизненно в тюрьму с конфискацией.
26.09.2020 00:22
Богуслаев за мішок картоплі купив Мотор Січ у Кучми..
26.09.2020 07:49
Китайцям треба сказати наступне: Стратегічні об'єкти Україна не продає, а громадянин Богуслаєв зараз має постати перед трибуналом за вчинений злочин - спробу продати об'єкт стратегічного оборонного значення.
26.09.2020 09:52
Нагадаю принагідно, чому саме так швидко вирішили москалі окупувати Тавриду - жидокацап Янукович попідписував з китайцями купу документів - китайці йому давали гроші, а він віддавав їм півострів (перш за все всі торгові порти, а також і землі с-г призначення та якісь інші). Якби таке стало, тобто, китайці почали володіти Тавридою, то москалям було б тяжко увійти на півострів, бо китайці висадили свій десант захищати куплені ними землі.
А хто допомагав цьому дегенератові Буслаєву продавати Мотор Січ? Напевно, що Порошенко і Гройсман були в долі, бо інородцям Україна по барабану...
26.09.2020 09:59
 
 