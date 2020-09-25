Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали ВРУ создать следственную комиссию по делу о блокировании им доступа к предприятию

Китайские инвесторы авиастроительного АО "Мотор Сич", обратились к депутатам Верховной Рады с официальным письмом, в котором содержится просьба создать временную следственную комиссию и прекратить государственное рейдерство, которое выражается в противозаконном блокировании им доступа к предприятию.

К документу приложен полный текст сообщения о начале инвестиционного спора, ранее направленного в Минюст и другим органам власти Украины, юридическое заключение европейского юридического бюро о несоответствии уголовных дел по "Мотор Сич" правовым нормам ЕС, результаты научно-экспертной оценки украинских ученых-экономистов, свидетельствующие о стремительно ухудшающемся финансовом и рыночном положении АО.

Текст письма китайских инвесторов к депутатскому корпусу ВРУ в своем видеоблоге обнародовал Александр Дубинский, народный депутат, заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Документ был направлен всем 423 нардепам IX созыва, парламентскому Комитету по вопросам правоохранительной деятельности и Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов.

Китайские инвесторы АО "Мотор Сич" сообщают, что вынуждены обратиться именно к Верховной Раде Украины потому, что за последние годы исполнительная и судебная ветви украинской власти полностью себя дискредитировали. И просят нардепов вмешаться и прекратить безосновательное давление со стороны госорганов, а также помочь государству Украина избежать убытков в размере $3,5 млрд., которые они как инвесторы намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Авторы письма во ВРУ, среди которых известный китайский предприниматель Ван Цзин обращают внимание парламентариев на следующие факты: 1) акции АО не принадлежат государству еще с 2000 г.; 2) с 2015 г. АО "Мотор Сич" исключено из списка стратегических предприятий; 3) в мае 2017 г. тогдашний вице-премьер Степан Кубив при личной встрече заверил китайских инвесторов во всесторонней поддержке Украиной их сотрудничества с АО "Мотор Сич".

Поэтому китайские инвесторы "Мотор Сичи" с недоумением встретили известие об открытии по инициативе СБУ уголовного производства - всего через 2 месяца после встречи с Кубивым. Они подчеркивают, что принимали решение об инвестициях в частное АО "Мотор Сич", зная, что на момент покупки акций не было никаких законодательных ограничений на инвестиционные сделки с акционерами предприятия. В подтверждение этого в документе, в том числе, приведено сделанное уже в 2018 г. премьер-министром Владимиром Гройсманом публичное заявление: "Это на 100% частная компания и мне больше добавить к этому нечего. Все вопросы решает менеджмент самой компании и собственники".

Китайские инвесторы считают, что единственной целью активности СБУ было получение финансовых выгод определенными лицами, действующими от имени государства. "Ситуация прояснилась в конце 2017 года, когда определенные лица от имени руководства Украины в ультимативной форме сообщили нашим представителям, что мы сможем фактически вступить в свои права акционеров АО "Мотор Сич" только в том случае, если обеспечим бесплатную передачу Украине в лице концерна "Укроборонпром" 25 % акций АО "Мотор Сич" и 100 млн долларов. А аресты и запреты были наложены судом исключительно чтобы подтвердить серьезность ультиматума и заставить нас согласиться на такие условия", — рассказали детали произошедшего в обращении к депутатам китайские инвесторы "Мотор Сич".

В итоге в течение 3-х лет китайские акционеры "Мотор Сич", инвестировавшие в этот актив порядка $1 млрд. дол., не могут получить доступ к управлению предприятием, не имеют возможности его развивать и получать дивиденды. Действия украинской власти они расценивают как госрейдерство и попытку экспроприации инвестиций вопреки действующему между нашими странами соглашению о защите инвесторов. Поэтому в своем обращении к народным депутатам Украины они выражают надежду, что Верховная Рада приложит все усилия для прекращения произвола. "Мы просим инициировать создание следственной комиссии в ВР и таким образом защитить десятки тысяч работников "Мотор Сичи" от увольнения, а также сохранить государству $3,5 млрд., которые в противном случае Украина будет обязана выплатить", — резюмируют китайские инвесторы АО "Мотор Сич" свое обращение к депутатскому корпусу ВРУ.

Подноготную и подробности схемы блокирования "Мотор Сичи" Александр Дубинский описал в видео, которым сопроводил документ "В 2017 году бессменный директор "Мотор Сич" Богуслаев якобы продает завод китайцам, получает от них почти $750 млн. Получив от китайцев предоплату за завод Богуслаев отдавать его не хочет, а хочет китайцев кинуть и продолжать поставки вертолетных двигателей в РФ, — раскрыл. — Чтобы сохранить завод и не отдавать его, получив задаток, Богуслаев идет в СБУ и за "долю малую" договаривается, чтобы Служба безопасности заблокировала сделку". Зампредседателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считает, что ситуация вокруг "Мотор Сичи" - "дополнительная мотивация для президента Зеленского, и Кабинета Министров, чтобы "инвестняни" таки заработали".