Минздрав обновил деление стран на "зеленую" и "красную" зоны по уровню распространения COVID-19. СПИСОК

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по уровню распространения COVID-19.

Страны поделены на "красную" и "зеленые" зоны по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. нселения.

В "красный" список состоянию на 25 сентября попали 35 стран, в том числе Израиль, Испания, Черногория, Франция, Чешская Республика, Молдова, Венгрия.

По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.

