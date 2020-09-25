5 145 4
Минздрав обновил деление стран на "зеленую" и "красную" зоны по уровню распространения COVID-19. СПИСОК
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по уровню распространения COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.
Страны поделены на "красную" и "зеленые" зоны по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. нселения.
В "красный" список состоянию на 25 сентября попали 35 стран, в том числе Израиль, Испания, Черногория, Франция, Чешская Республика, Молдова, Венгрия.
По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.
