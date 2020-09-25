РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 145 4

Минздрав обновил деление стран на "зеленую" и "красную" зоны по уровню распространения COVID-19. СПИСОК

Минздрав обновил деление стран на

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "зеленой" и "красной" зоны по уровню распространения COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава.

Страны поделены на "красную" и "зеленые" зоны по количеству активных случаев заболевания COVID-19 на 100 тыс. нселения.

В "красный" список состоянию на 25 сентября попали 35 стран, в том числе Израиль, Испания, Черногория, Франция, Чешская Республика, Молдова, Венгрия.

По 15 странам нет данных о заболеваемости COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обновил стандарты госпитализации больных с COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Минздрав обновил деление стран на зеленую и красную зоны по уровню распространения COVID-19 01
Минздрав обновил деление стран на зеленую и красную зоны по уровню распространения COVID-19 02

Также читайте: Требованиям для смягчения карантина по-прежнему отвечают лишь Кировоградщина и Херсонщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4914) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну..., хоть в чем-то...
показать весь комментарий
25.09.2020 21:04 Ответить
Почему в Беларуси при полном отсутствии карантина самый низкий уровень заболеваний в мире. Никакой эпидемии. И это при многотысячных колонах протестующих? Парадокс
показать весь комментарий
26.09.2020 01:53 Ответить
Так батька ж уже доказал, что главное - не как голосуют или болеют, главное - как считать. Северная корея и мордор подтвердят.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:14 Ответить
 
 