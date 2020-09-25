Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой уделить особое внимание малым производствам в области виноградарства и виноделия,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.
В ходе рабочей поездки в Закарпатскую область глава государства провел встречу с топ-менеджерами и владельцами ведущих компаний, на которой председатель союза частных виноградарей и виноделов Закарпатья Александр Ковач рассказал о барьерах, которые мешают развитию семейного виноделия. В частности, он упомянул тот факт, что условием для создания семейного фермерского хозяйства является наличие земельного участка площадью от двух гектаров. Учитывая малоземелья на Закарпатье, не каждый малый фермер имеет возможность приобрести в собственность или арендовать от 2 га и более сельскохозяйственных угодий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но ОН приехал ...
Я говорю ватник смени методичку!
там давно все поделено,еще при кучме.щас бубочка одной предвыборной речью сломает всю систему .не смешите милдию
Там надо искать коррупцию в законах , так же как и в законе про евробляхи
ВЫ ДУМАЕТЕ В УКРАИНЕ ПРИМУТ ТАКОЙ ЗАКОН ? Дуськи , ВОДОЧНАЯ МАФИЯ КОСТЬМИ ЛЯЖЕТ , но закон не пропустит через парламент