Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой уделить особое внимание малым производствам в области виноградарства и виноделия,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

В ходе рабочей поездки в Закарпатскую область глава государства провел встречу с топ-менеджерами и владельцами ведущих компаний, на которой председатель союза частных виноградарей и виноделов Закарпатья Александр Ковач рассказал о барьерах, которые мешают развитию семейного виноделия. В частности, он упомянул тот факт, что условием для создания семейного фермерского хозяйства является наличие земельного участка площадью от двух гектаров. Учитывая малоземелья на Закарпатье, не каждый малый фермер имеет возможность приобрести в собственность или арендовать от 2 га и более сельскохозяйственных угодий.

Виноделы (40) Зеленский Владимир (21727) Закарпатская область (2668)
+13
25.09.2020 года, п-ц наступил для малых винодельческих производств...
25.09.2020 20:55 Ответить
25.09.2020 20:55 Ответить
+11
Так Зеленский по конопле специалист!
25.09.2020 20:55 Ответить
25.09.2020 20:55 Ответить
+10
бухнул и разрушил крепость 14-го века
25.09.2020 20:54 Ответить
25.09.2020 20:54 Ответить
бухнул и разрушил крепость 14-го века
25.09.2020 20:54 Ответить
25.09.2020 20:54 Ответить
Нюхнул и так покриколу мастерком в камешках ковыряться!
25.09.2020 20:56 Ответить
25.09.2020 20:56 Ответить
опять что-то сгорело или сломалось? Макрон в курсе, как и многие прочие, даже император Японии - обосрался после нанесения Зелей сокрушительного визита)
25.09.2020 20:57 Ответить
25.09.2020 20:57 Ответить
25.09.2020 года, п-ц наступил для малых винодельческих производств...
25.09.2020 20:55 Ответить
25.09.2020 20:55 Ответить
ещё вчера ни что не предвещало опасности,

но ОН приехал ...

но ОН приехал ...
25.09.2020 21:00 Ответить
25.09.2020 21:00 Ответить
Так Зеленский по конопле специалист!
25.09.2020 20:55 Ответить
25.09.2020 20:55 Ответить
Конопля и три топорика-это исчо тот цимус,ой вэй...
25.09.2020 21:03 Ответить
25.09.2020 21:03 Ответить
Три топорика это не вино а так шмурдяк!
25.09.2020 21:04 Ответить
25.09.2020 21:04 Ответить
Неа,это иво заначка песдострессы снимать в эпохучивопоймешь своиво бытия не за роялем...
25.09.2020 21:10 Ответить
25.09.2020 21:10 Ответить
Куди воно лізе...
25.09.2020 20:58 Ответить
25.09.2020 20:58 Ответить
зрозумів, що ***** *** муха прилетіла
25.09.2020 21:00 Ответить
25.09.2020 21:00 Ответить
О чем мы говорим,большинство арендаторов избавляются от виноградников .Уже нет "паров" подсолнечник садят на одно поле и главное рапс.Вы все пищали за закон о земле! Да хоть люди увидят кто спианериал все их земли!!!!
25.09.2020 21:01 Ответить
25.09.2020 21:01 Ответить
Смени методичку ватник. С сегодняшними ценами на нефть рапс маловыгоден для выращивания!
25.09.2020 21:09 Ответить
25.09.2020 21:09 Ответить
Следи за базаром,рапс это озимая не надо лишних затрат.Зато сосет землю,как подсолнух.Если привык по методичкам не приписуй всем.
25.09.2020 21:19 Ответить
25.09.2020 21:19 Ответить
У більшості регіонів Росії, Білорусі, України і інших країн СНД слід вирощувати яровий ріпак, це підтверджують результати дослідів проведених у Білорусі.

Я говорю ватник смени методичку!

Я говорю ватник смени методичку!
25.09.2020 21:30 Ответить
25.09.2020 21:30 Ответить
Ты тупой? Я говорю вырубают виноград т.е.убирают людей с уборки,и садят озимый рипак,который сосет землю сильнее семечки.
25.09.2020 22:26 Ответить
25.09.2020 22:26 Ответить
кацап ти дебіл
26.09.2020 08:06 Ответить
26.09.2020 08:06 Ответить
мля ,тут рядом со мной целый совхоз.имеет сотни гектаров виноградника,имеет винзавод в рабочем состоянии-но выпускать свою винопродукцию не может-нет лицензии.и не дают.возят виноград за 50-100 км на другие заводы.
там давно все поделено,еще при кучме.щас бубочка одной предвыборной речью сломает всю систему .не смешите милдию
25.09.2020 21:02 Ответить
25.09.2020 21:02 Ответить
ну всё,писец малым винодельческим предприятиям,зебедонесец и сюда рожу свою сунул
25.09.2020 21:04 Ответить
25.09.2020 21:04 Ответить
у украинских нуворишей пунктик насчет иметь свое винодельческое хозяйство - вот от этого и ноги растут у зелиных инициатив
25.09.2020 22:22 Ответить
25.09.2020 22:22 Ответить
Сцикло етоже нє твой фасон! Про коноплю та опіумний мак мови не йшло.
25.09.2020 21:04 Ответить
25.09.2020 21:04 Ответить
На клована пох. Интересно другое. Почему "В" Закарпатье,а не "НА". Администратор-кацапосепар?
25.09.2020 21:06 Ответить
25.09.2020 21:06 Ответить
Молодец президент!Хоть здесь он профессионал..легкое столовое да ещё косячок ого го.респект
25.09.2020 21:09 Ответить
25.09.2020 21:09 Ответить
Под косяк ему наярили не только 777,но и Зосе 35-ти пяти отраду выдержки...
25.09.2020 21:17 Ответить
25.09.2020 21:17 Ответить
"Зосю...осень...
25.09.2020 21:19 Ответить
25.09.2020 21:19 Ответить
Молодец президент!Хоть здесь он профессионал..легкое столовое да ещё косячок ого го.респект
25.09.2020 21:09 Ответить
25.09.2020 21:09 Ответить
Ахахаха)))))в свете последних событий,стойкое впечатление,шо у зели едет крыша
25.09.2020 21:10 Ответить
25.09.2020 21:10 Ответить
Следующим поручением будет уделить внимание малым архитектурным формам типа "сортир"
25.09.2020 21:13 Ответить
25.09.2020 21:13 Ответить
Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам - Цензор.НЕТ 6246
25.09.2020 21:19 Ответить
25.09.2020 21:19 Ответить
Зайвехромосомне як розуміти твій коментар? Чи ти куратору відмашку дав що заступив на чергування?!
25.09.2020 21:33 Ответить
25.09.2020 21:33 Ответить
он просто играет в лукашенко
25.09.2020 21:19 Ответить
25.09.2020 21:19 Ответить
Лукашенко, играть легче.
25.09.2020 21:21 Ответить
25.09.2020 21:21 Ответить
В общем,зеля совсем не вменяемый...Ваш выход,простой нарид,а то разленились -вперед все делать за бубочку,как вы до этого все делали за Порошенко!
25.09.2020 21:22 Ответить
25.09.2020 21:22 Ответить
И самогонным аппаратам! 😀
25.09.2020 21:23 Ответить
25.09.2020 21:23 Ответить
Од Києва до Лубен посію я конопель...(пісня)
25.09.2020 21:25 Ответить
25.09.2020 21:25 Ответить
Хорошо быть президентом! Приезжаешь в один район и говоришь: "Прошу уделить особое внимание..." Приезжаешь в другой район и говоришь: "Прошу уделить особое внимание..." И все апплодируют.
25.09.2020 21:27 Ответить
25.09.2020 21:27 Ответить
Мало того, что он нарик, так он ещё и алкоголик!
Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам - Цензор.НЕТ 7677
25.09.2020 21:36 Ответить
25.09.2020 21:36 Ответить
И все проблемы страны решены. Нужно ещё поездить поискать как попиариться.
25.09.2020 21:43 Ответить
25.09.2020 21:43 Ответить
Що він скаже, коли потрапить з вызитом до Колумбії?
25.09.2020 22:26 Ответить
25.09.2020 22:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw Я б'юсь як лев і по незораному сію. Ви ж самі хотіли героїчного месію. А шо не можу відповісти вам логічно - Так я не такий навіть фізіологічно.
25.09.2020 22:28 Ответить
25.09.2020 22:28 Ответить
молодец, всё верно.
25.09.2020 22:44 Ответить
25.09.2020 22:44 Ответить
Говорят что молдованин Кинах подмял под себя регулировку виноделия .
Там надо искать коррупцию в законах , так же как и в законе про евробляхи
25.09.2020 23:10 Ответить
25.09.2020 23:10 Ответить
Теперь вопрос производства дистиллята из фруктов - в Словакии Венгрии Австрии законом разрешено производить в семьях из собственных фруктов от 50-25 литров в год
ВЫ ДУМАЕТЕ В УКРАИНЕ ПРИМУТ ТАКОЙ ЗАКОН ? Дуськи , ВОДОЧНАЯ МАФИЯ КОСТЬМИ ЛЯЖЕТ , но закон не пропустит через парламент
25.09.2020 23:13 Ответить
25.09.2020 23:13 Ответить
Слухайте, заберіть це Гавно з мого регіону - хай їде срати в свій Кривий Ріг.
26.09.2020 09:25 Ответить
26.09.2020 09:25 Ответить
 
 