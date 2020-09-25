Зеленский во время визита в Закарпатье попросил Кабмин уделить особое внимание малым винодельческим производствам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой уделить особое внимание малым производствам в области виноградарства и виноделия,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте главы государства.

В ходе рабочей поездки в Закарпатскую область глава государства провел встречу с топ-менеджерами и владельцами ведущих компаний, на которой председатель союза частных виноградарей и виноделов Закарпатья Александр Ковач рассказал о барьерах, которые мешают развитию семейного виноделия. В частности, он упомянул тот факт, что условием для создания семейного фермерского хозяйства является наличие земельного участка площадью от двух гектаров. Учитывая малоземелья на Закарпатье, не каждый малый фермер имеет возможность приобрести в собственность или арендовать от 2 га и более сельскохозяйственных угодий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил чиновникам и бизнесменам разработать стратегию развития автомобильной отрасли