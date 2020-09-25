РУС
До того как вакцина станет общедоступной, от COVID-19 могут умереть до 2 млн человек, - ВОЗ

Общее количество умерших от COVID-19 может удвоиться и достичь двух миллионов, прежде чем успешная вакцина получит широкое распространение.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По его словам, эта цифра может стать еще больше, если мир не предпримет согласованных действий по сдерживанию пандемии.

Общее количество смертей от коронавируса в мире за девять месяцев с момента его обнаружения в Китае приближается к миллиону.

За неделю в мире зафиксировано рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом. - ВОЗ

Райан отметил, что не следует винить молодых людей в росте инфицирований, зафиксированном во всем мире после ослабления ограничений и запретов.

+2
ВОЗ признать террористической организацией и устроить над ними Нюрнберг-2.
25.09.2020 21:06 Ответить
+2
від інсульту в Україні вмирає щорік на порядки більше людей ніж від "корони" ...

Чувак, зніми блок з мозку:
Смерті від коронавірусу це ДОДАТКОВІ СМЕРТІ !
Їх би не було, як би не коронавірус !!!
Це чиїсь рідні, батьки, матері, знайомі...
25.09.2020 21:28 Ответить
+2
особливо тупим.

інсульт не заразний.
25.09.2020 21:46 Ответить
ВОЗ признать террористической организацией и устроить над ними Нюрнберг-2.
25.09.2020 21:06 Ответить
цей процес взяв на себе трамп.. )) вже позбавив ВОЗ щорічних 400 млн доларів за те,що вони приховали інформацію,що вірус передається від людини людині...
показать весь комментарий
25.09.2020 21:48 Ответить
Генерируют какую то банальщину. Через год будет уже 2.5 млн жертв, через два -4.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:07 Ответить
Вопросы - риторические. Ответы - из разряда попал пальцем в небо. Вывод - ВОЗ бесполезная организация по отмыванию взносов.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:21 Ответить
Кто за это ответит???? Не хватает лабараторий, чтобы людям делать тесты...((( У них была сотня миллиардов гривень, полгода времени

Кто за это ответит???? Не хватает лабараторий, чтобы людям делать тесты...((( У них была сотня миллиардов гривень, полгода времени
25.09.2020 21:07 Ответить
Зелю мародёра под суд!!!
показать весь комментарий
25.09.2020 21:42 Ответить
А спочатку лякали,що помруть десятки мільйонів чи навіть сотні.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:07 Ответить
вірус новий,на початку статистика показувала такі цифри(в час
Ломбардії)
показать весь комментарий
25.09.2020 21:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/31269 Нічого не показувала.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:53 Ответить
А, ну да, якщо всього лише пара мільонів помре, то звісно нічого. Мало хто помітить. Мільоном більше, мільоном менше, подумаєш!
Вже чекаю, коли ви замість того, щоб запевняти людей, що то вже не так і страшно, почнете говорити, що то добре для планети та екології і чим більше загине - тим краще.
І ДТП, стихійні лиха, кір, пневмонії, ВІЛ, СНІД та туберкульоз вже не страшні події і хвороби, а друзі людства, бо допомагають регулювати кількість населення.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/411737 Для екології планети це дійсно краще.Від всіх хвороб людей менше не стає.Більше того,ще й воюють,виходить що людям мало цих хвороб.Я нікому не бажаю померти.
показать весь комментарий
26.09.2020 15:38 Ответить
температура 38,6. хоть бы не ухудшить статистику вооз до утра...
показать весь комментарий
25.09.2020 21:10 Ответить
Может просто грипп, или простуда.
показать весь комментарий
25.09.2020 21:18 Ответить
без насморка, больного горла, чихания. гарячки. сезоточивости глаз... только голова трещит и температура растет.
дай бог конечно
показать весь комментарий
25.09.2020 21:33 Ответить
Невосполнимая потеря для 7 миллиардов планктона
показать весь комментарий
25.09.2020 21:21 Ответить
а ну, дармоеды, пожужите нам как космические корабли бороздят...
показать весь комментарий
25.09.2020 21:22 Ответить
від інсульту в Україні вмирає щорік на порядки більше людей ніж від "корони" ...
Инсульт можно предсказать по анализу крови. Его биомаркеры обнаружили ученые.
Ученые из университета Кейс Вестерн Резерв в США сделали гигантский шаг по диагностике инсульта. Об этом говорится в их отчете.
Сообщается, что исследователи нашли соответствующие биомаркеры в человеческой крови.
Эксперты говорят: «У врачей скорой помощи нет компьютерных томографов или МРТ, их нет даже в отделениях неотложной помощи некоторых небольших больниц. Из-за этого до трети инсультов при первом контакте с пациентом врачи пропускают, что откладывает лечение, которое могло бы предотвратить смерть или инвалидность».
Они сообщают: «Наше открытие биомаркеров крови, связанных с инсультом, позволит избежать таких задержек».
В публикации говорится, что ученые «использовали специально разработанный алгоритм оценки паттернов экспрессии для изучения генов в тысячах образцов тканей мозга и других органов, что позволило идентифицировать белки, которые служат конкретными биомаркерами неврологических повреждений».
В общей сложности они обнаружили около полусотни новых маркеров, которые затем были успешно обнаружены в крови пациентов с инсультом.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/410329-amerikantsy_nauchilisj_predugadyvatj_insuljt_po_analizu_krovi

...
25.09.2020 21:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/133542

від інсульту в Україні вмирає щорік на порядки більше людей ніж від "корони" ...

Чувак, зніми блок з мозку:
Смерті від коронавірусу це ДОДАТКОВІ СМЕРТІ !
Їх би не було, як би не коронавірус !!!
Це чиїсь рідні, батьки, матері, знайомі...
25.09.2020 21:28 Ответить
До того как вакцина станет общедоступной, от COVID-19 могут умереть до 2 млн человек, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9030
25.09.2020 21:44 Ответить
особливо тупим.

інсульт не заразний.
25.09.2020 21:46 Ответить
... смертність та інвалідність від інсульту і від корони навіть близько не стоять ...особливо в Україні ... а про себе пиши побільше , може хто не знає
показать весь комментарий
26.09.2020 09:27 Ответить
Телеграмма.
СРОЧНАЯ
Кремль-ВОЗ.


ПРоблема со смертностью от Ковид РЕШЕНА !
ПОльзуйтесь российской вакциной "Спутник 5" -и гарантированно умрете не от Ковида,а от других вирусов,например СПИДА !!!
показать весь комментарий
25.09.2020 21:43 Ответить
25.09.2020 21:46 Ответить
Населе́ние Земли́- общее число людей, живущих на Земле, достигшее в июне 2020 года 7 809 320 722 человека.

2 миллиона пенсионеров в основном - это не страшно как-то.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:36 Ответить
Интересно, а статистика делит: "умерли от гриппа" и "умерли от короны" ?
Ежегодно от осложнений гриппа умирают более миллиона человек в мире.
Если человек бессимптомно переболел короной а умер от гриппа - как это учитывается?
показать весь комментарий
26.09.2020 08:41 Ответить
І знову брехня. Не помирає більше мільона.

Согласно новым оценкам Центров по контролю и профилактике болезней Соединенных Штатов Америки (ЦКБ США), Всемирной организации здравоохранения и глобальных партнеров в области здравоохранения, каждый год от респираторных заболеваний, вызванных сезонным гриппом, умирает до 650 000 человек

Чергова придумка після того, як на мантри про ДТП та туберкульоз перестали вестися.
Придумуй ще. Он вище про інсульти писали - от там аргументація. А тут щось слабенько...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:18 Ответить
Конечно брехня! И они её распространяют для нагнетания короно-паники.
Спросите врачей инфекционистов, статистика такова: если человек умирает во время острой фазы гриппа - считается как умерший от гриппа. Если через неделю от грипозных осложнений на сердце - умер от сердечного приступа.
Если провести грипозную статистику по принципу смертности от коронавируса, у умерших делать анализ на грипп, есть антитела значит умер от гриппа. Получим около 3 млн.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:54 Ответить
 
 