До того как вакцина станет общедоступной, от COVID-19 могут умереть до 2 млн человек, - ВОЗ

Общее количество умерших от COVID-19 может удвоиться и достичь двух миллионов, прежде чем успешная вакцина получит широкое распространение.

Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Майк Райан,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По его словам, эта цифра может стать еще больше, если мир не предпримет согласованных действий по сдерживанию пандемии.

Общее количество смертей от коронавируса в мире за девять месяцев с момента его обнаружения в Китае приближается к миллиону.

Райан отметил, что не следует винить молодых людей в росте инфицирований, зафиксированном во всем мире после ослабления ограничений и запретов.