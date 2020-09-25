РУС
Разбившийся под Харьковом самолет принадлежал ВСУ и выполнял тренировочный полет с курсантами, - СМИ

Разбившийся под Харьковом самолет принадлежал ВСУ и выполнял тренировочный полет с курсантами, - СМИ

Упавший самолет в Харьковской области выполнял тренировочный полет с курсантами ВВС Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, информацию об этом корреспонденту Depo.Харьков подтвердил информированный источник в Министерстве обороны Украины.

По сведениям собеседника агентства, катастрофа произошла сегодня, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев.

"Он далеко от аэродрома, возле трассы (Ростовская трасса - ред.)", - сказал собеседник.

По словам источника, на самолете курсанты Харьковского университета Воздушных Сил осуществляли учебный полет.

В настоящее время информации о пострадавших нет. На место вылетает поисковая группа на вертолете.

В Харьковской области разбился самолет.

авиакатастрофа Харьковщина
