Командование Воздушных сил подтвердило авиакатастрофу своего самолета Ан-26 и факт погибших и травмированных людей

Командование Воздушных сил ВС Украины подтвердило авиакатастрофу своего самолета Ан-26 и факт погибших и травмированных людей в Харьковской области вечером 25 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ВС ВСУ.

В сообщении отмечается: "Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б / н 76) Воздушных Сил ВС Украины.

Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.