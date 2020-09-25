РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
13 867 27

Командование Воздушных сил подтвердило авиакатастрофу своего самолета Ан-26 и факт погибших и травмированных людей

Командование Воздушных сил ВС Украины подтвердило авиакатастрофу своего самолета Ан-26 и факт погибших и травмированных людей в Харьковской области вечером 25 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ВС  ВСУ. 

В сообщении отмечается: "Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б / н 76) Воздушных Сил ВС Украины.

Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577)
+8
примите мой соболезнования. вечная память.
25.09.2020 22:01 Ответить
+5
"КОМАНДУВАННЯ"..
як пафосно звучить. Сиділи, совки, по 20-30 років , крали - що не вкраали перед ними. А тут бац - війна.. Обісра лися по - повній. І всі при посадах , при зарплатнях, квартирах і в очікованні ЗАРОБЛЕНОЇ пенсії.
З 2013 року та сама пісня. Реальні обставини виявляють наші слабкі місця.
25.09.2020 21:59 Ответить
+4
Плохо...
25.09.2020 21:54 Ответить
Плохо...
25.09.2020 21:54 Ответить
Блин....
25.09.2020 21:56 Ответить
Плохо.........
25.09.2020 21:56 Ответить
"КОМАНДУВАННЯ"..
як пафосно звучить. Сиділи, совки, по 20-30 років , крали - що не вкраали перед ними. А тут бац - війна.. Обісра лися по - повній. І всі при посадах , при зарплатнях, квартирах і в очікованні ЗАРОБЛЕНОЇ пенсії.
З 2013 року та сама пісня. Реальні обставини виявляють наші слабкі місця.
25.09.2020 21:59 Ответить
При заходе на посадку.... Ошибка пилотирования или на топливе на экономили....жуть...
25.09.2020 22:00 Ответить
да все это бред АНтонов серии 24-32 просто так не падают рядом граница РОссии и в Харькове полно недо расстрелянной контры полагаю ПЗРК или автоматы пулеметы.. даже если топливо даже если откажут два двигателя самолет уже шел на посадку выпустив шасси.. т.е. он бы спланирвоал...
25.09.2020 22:04 Ответить
Много разных вариантов разбить самолет при посадке. Посадка - самая сложная часть полета.
25.09.2020 22:07 Ответить
Не исключаю и такое.
25.09.2020 22:07 Ответить
если просмотрели посадочную скорость и убрали РУДы за проходную защелку - то гарантированная потеря управляемости и падение,ибо высоты не хватит..
25.09.2020 22:08 Ответить
примите мой соболезнования. вечная память.
25.09.2020 22:01 Ответить
бл только что по ящику. 18 погибших... двое с ожогами 90%
25.09.2020 22:02 Ответить
пздц
25.09.2020 22:09 Ответить
Кошмар.
25.09.2020 22:02 Ответить
Співчуття рідним та близьким ..
25.09.2020 22:07 Ответить
Винні в цій трагедії повинні бути знайдені і покарані. Спіть спокійно... Наш цвіт нації
25.09.2020 22:10 Ответить
Мои соболезнования погибшим и их родным
25.09.2020 22:10 Ответить
Говорят 20погибших из 23х...
25.09.2020 22:12 Ответить
Двое очень тяжёлых с сильнейшими ожогами ...
25.09.2020 22:13 Ответить
Эх, бедолаги
25.09.2020 22:36 Ответить
такие самолеты как ан -26 нужно было снять давно с полетов если вы учите курсантов то украина может себе позволить хотя бы купить поновее самолет ,но увы все украла предыдущая власть вот вам и результат может виноват и человеческий фактор но я не исключаю и технически неисправен самолет ведь ему уже годков то 21 мая 1969 года он совершил свой полет, а теперь отнимите 2020 г-1969 г вот вам и арифметика
25.09.2020 22:16 Ответить
Мої співчуття родинам. Тримайтесь
25.09.2020 22:17 Ответить
Сочувствие родным и близким.
Я бы отнюдь не исключал диверсию или обстрел с земли. В 2014 году где-то в том же районе по пути из Нежина в Чугуев разбился Ми-8 Нежин кой части МЧС, который планировали использовать как поисково-транспортный борт в АТО.
25.09.2020 22:22 Ответить
 
 