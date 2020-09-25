13 867 27
Командование Воздушных сил подтвердило авиакатастрофу своего самолета Ан-26 и факт погибших и травмированных людей
Командование Воздушных сил ВС Украины подтвердило авиакатастрофу своего самолета Ан-26 и факт погибших и травмированных людей в Харьковской области вечером 25 сентября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ВС ВСУ.
В сообщении отмечается: "Сегодня вечером в Харьковской области произошла авиационная катастрофа самолета Ан-26 (б / н 76) Воздушных Сил ВС Украины.
Самолет разбился при заходе на посадку. Кроме экипажа, на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Есть погибшие и травмированные. Информация уточняется".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.
Топ комментарии
+8 Rusanovschi Maxim
показать весь комментарий25.09.2020 22:01 Ответить Ссылка
+5 SupporterUKR
показать весь комментарий25.09.2020 21:59 Ответить Ссылка
+4 Черноморец не команда Черномор
показать весь комментарий25.09.2020 21:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
як пафосно звучить. Сиділи, совки, по 20-30 років , крали - що не вкраали перед ними. А тут бац - війна.. Обісра лися по - повній. І всі при посадах , при зарплатнях, квартирах і в очікованні ЗАРОБЛЕНОЇ пенсії.
З 2013 року та сама пісня. Реальні обставини виявляють наші слабкі місця.
Я бы отнюдь не исключал диверсию или обстрел с земли. В 2014 году где-то в том же районе по пути из Нежина в Чугуев разбился Ми-8 Нежин кой части МЧС, который планировали использовать как поисково-транспортный борт в АТО.