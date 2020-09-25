РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9851 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
16 520 213

Тимошенко о COVID-19: Когда задыхаешься, не знаешь, чем это закончится через 5 или 10 минут

Тимошенко о COVID-19: Когда задыхаешься, не знаешь, чем это закончится через 5 или 10 минут

Переболевшая коронавирусом Юлия Тимошенко рассказала, как переосмыслила жизнь и политику, и призвала всех носить маски.

Своим опытом борьбы с COVID-19 Юлия Тимошенко поделилась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, во время болезни она побывала на грани жизни и смерти.

"Я могу сказать, что было очень страшно. Это я вам честно скажу. Что когда ты задыхаешься, то кажется, что от тебя уходит жизнь, и ты покидаешь этот мир, потому что действительно ты не знаешь, чем это закончится через 5 или 10 минут", - рассказала политик.

Тимошенко на больничной койке сумела переосмыслить взгляды на жизнь и работу.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Тимошенко в критическом состоянии: предпринимаются меры для вентиляции легких, - нардеп "Батькивщины" Ивченко. ВИДЕО

"Я хочу попросить прощения: я не раз принимала участие во всех этих ссорах, противостояниях, и так далее. И я просто хочу сказать, что я немного увидела это извне, со стороны человек, который уже практически не очень разбирается, что происходит здесь, в этом мире. Я почувствовала, что так не может дальше продолжаться", - сказала Тимошенко и призвала политических оппонентов к единству и совместной работе на благо Украины.

Лидер "Батькивщины" призналась, что поначалу относилась к вирусу легкомысленно.

Также на Цензор.НЕТ: Тимошенко получила отрицательный результат теста на COVID-19. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, - пресс-секретарь

"Сейчас столько ходит различных версий, откуда коронавирус, он естественно возник или неестественно, политическая подоплека или не политическая ... Я хочу сейчас всем сказать: это не имеет, на самом деле, для человека, который заболел, никакого значения. Просто надо четко знать, что коронавирус - это такая болезнь, которая является лотереей. Ты можешь вытащить легкую форму, ты можешь вытащить смертельную форму", - сказала Тимошенко.

" Берегите себя, берегите свое здоровье. Используйте все системы защиты. Берегите своих детей, своих родителей, своих близких людей. Потому что когда это случается - потом уже поздно делать выводы. Надо делать выводы сейчас", - подытожила она.

Читайте также: Слив данных: Янукович, Коломойский, Фирташ, Тимошенко, Клюев и Курченко засветились с подозрительными банковскими транзакциями

Автор: 

карантин (16729) Тимошенко Юлия (24593) шоу Шустера (315) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
мона и зеленкой лоб намазать, ЗеБилам помогает говорят...
показать весь комментарий
25.09.2020 22:22 Ответить
+15
Что она у тебя украла?
И еще, не желай зла ближнему и, особенно, смерти - вернется бумерангом.
показать весь комментарий
25.09.2020 22:27 Ответить
+10
От ЮВТ воспринимаю как предвіборній пиар.... Смысл меседжа правильный, но надо было раньше.....
показать весь комментарий
25.09.2020 22:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
ХОРОШИЙ ПИАОХОД и не более.
"Переосмыслила" - теперь часть ЗеДятлов, собравгись по осени в стайки, перелитит из свинарника "ЗЕ" в курятник "Ю". А кули, вона ж "ПЕРЕОСМЫСЛИЛА"!
Да и болела ли старуха-колясочница? Сомневаюсь. Слишком свежо выглядит после больнички и ИВЛ. Чрезвычайно свежо. Вона поправиласт, и не только от коронавивуса но и в морде так же. Щеки, как у хомяка.
показать весь комментарий
26.09.2020 05:39 Ответить
А чё эт Баба Юля, после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание, да не выехали триумфально на Коляске а сразу пашли на каблуках?...
показать весь комментарий
26.09.2020 06:14 Ответить
Хех! Троляча ботоферма працювала всю ніч клепаючи другу сторінку. Стахановці.
показать весь комментарий
26.09.2020 07:14 Ответить
https://kurs.if.ua/news/baba_yulya_maysternya_tepli_igrashky_pochynaie_novu_satyrychnu_seriyu_71819.html/ Баба Юля: в "Теплих іграшках" стартувала нова сатирична серія Тимошенко про COVID-19: Коли задихаєшся, не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин - Цензор.НЕТ 4790
показать весь комментарий
26.09.2020 08:35 Ответить
Юльок, берегти надо было честь смолоду, кому теперь интересны твои лживые сопли.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:18 Ответить
Результаты деятельности секты,,свидетелей целомудренности бабули,, все более смехотворные,учитывая ,,трудовую деятельность,, оной. Затертые до дыр старые брехливые картинки,тошнотворные по своей неправдивости лозунги с надоевших и приевшихся всем агиток ее древнего популизма. При все больше гламурном лоске результатов деятельности высооплачиваемых пластических хирургов все отчетливей запах нафталина и утраченных возможностей.
показать весь комментарий
26.09.2020 11:25 Ответить
Вот перечитай этот свой выпердокомент и скажи, какая информация, кроме дерьма из методичек прислуги олигархов, присутствует в нем? Нетрудно ведь увидеть в этой кучке, отложенной тобой, кроме животной злобы, полного отсутствие фактов и логики, больше ничего нет. И все остальные кучки, отложенные тобой под новостью, такие же. Была мысль собрать эти твои кучки в одну длинную ленту, чтоб нагляднее было видно твою ничтожность как существа разумного, да лень стало. Ведь до твоего "разума" амёбы все равно не дойдет.

показать весь комментарий
26.09.2020 12:24 Ответить
Тимошенко про COVID-19: Коли задихаєшся, не знаєш, чим це закінчиться через 5 або 10 хвилин - Цензор.НЕТ 7037
показать весь комментарий
26.09.2020 12:28 Ответить
Очень ценю мнение поклонников тимошенко. Может пусть народ(который у тебя всегда именуется быдлом) сам оценит у кого животная злоба,методички и полезные факты?
показать весь комментарий
26.09.2020 17:06 Ответить
Ого!На 24-м году политкарьеры суметь пререосмыслить свои взгляды на жизнь и работу?Вот что делает "животворящий"вирус коронный..Неуж-то, ВОНА избавилась от патологической лжи,авантюризма,путлеризма,скаредности,прибеднения,бонапартизма...?
показать весь комментарий
26.09.2020 16:36 Ответить
Юліє Володимирівно, одужання вам, щастя, здоров'я, успіхів. Ваша «ахілесова п'ята» - неоправдана довірливість при підборі соратників.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:38 Ответить
Страница 3 из 3
 
 