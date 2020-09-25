Тимошенко о COVID-19: Когда задыхаешься, не знаешь, чем это закончится через 5 или 10 минут

Переболевшая коронавирусом Юлия Тимошенко рассказала, как переосмыслила жизнь и политику, и призвала всех носить маски.

Своим опытом борьбы с COVID-19 Юлия Тимошенко поделилась в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, во время болезни она побывала на грани жизни и смерти.

"Я могу сказать, что было очень страшно. Это я вам честно скажу. Что когда ты задыхаешься, то кажется, что от тебя уходит жизнь, и ты покидаешь этот мир, потому что действительно ты не знаешь, чем это закончится через 5 или 10 минут", - рассказала политик.

Тимошенко на больничной койке сумела переосмыслить взгляды на жизнь и работу.

"Я хочу попросить прощения: я не раз принимала участие во всех этих ссорах, противостояниях, и так далее. И я просто хочу сказать, что я немного увидела это извне, со стороны человек, который уже практически не очень разбирается, что происходит здесь, в этом мире. Я почувствовала, что так не может дальше продолжаться", - сказала Тимошенко и призвала политических оппонентов к единству и совместной работе на благо Украины.

Лидер "Батькивщины" призналась, что поначалу относилась к вирусу легкомысленно.

"Сейчас столько ходит различных версий, откуда коронавирус, он естественно возник или неестественно, политическая подоплека или не политическая ... Я хочу сейчас всем сказать: это не имеет, на самом деле, для человека, который заболел, никакого значения. Просто надо четко знать, что коронавирус - это такая болезнь, которая является лотереей. Ты можешь вытащить легкую форму, ты можешь вытащить смертельную форму", - сказала Тимошенко.

" Берегите себя, берегите свое здоровье. Используйте все системы защиты. Берегите своих детей, своих родителей, своих близких людей. Потому что когда это случается - потом уже поздно делать выводы. Надо делать выводы сейчас", - подытожила она.

