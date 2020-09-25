Зеленский о крушении самолета: Срочно создаем правительствую комиссию. Завтра буду на Харьковщине
Владимир Зеленский дал премьер-министру поручение создать правительственную комиссию для расследования причин авиакатастрофы под Чугуевом и завтра отправляется в Харьковскую область.
Об этом глава государства сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Ужасная трагедия на Харьковщине. Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", - написал Зеленский.
Президент отметил, что катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.
Читайте на Цензор.НЕТ: В авиакатастрофе под Чугуевом погибло 22 человека, - МВД
"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда.
Завтра буду на Харьковщине", - пообещал Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Командование Воздушных сил подтвердило авиакатастрофу своего самолета Ан-26 и факт погибших и травмированных людей
