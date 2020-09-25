РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
9 839 88

Зеленский о крушении самолета: Срочно создаем правительствую комиссию. Завтра буду на Харьковщине

Владимир Зеленский дал премьер-министру поручение создать правительственную комиссию для расследования причин авиакатастрофы под Чугуевом и завтра отправляется в Харьковскую область.

Об этом глава государства сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Ужасная трагедия на Харьковщине. Разбился самолет Ан-26. На борту, кроме экипажа, были украинские курсанты. Есть погибшие и раненые. По состоянию на эту минуту подтверждено 20 погибших. Двух ищем. Двое выжили. По предварительным данным, всего было 28 человек на борту. Просто нет слов", - написал Зеленский.

Президент отметил, что катастрофа произошла, когда самолет заходил на посадку на аэродром города Чугуева.

Читайте на Цензор.НЕТ: В авиакатастрофе под Чугуевом погибло 22 человека, - МВД

"Срочно создаем комиссию для расследования всех обстоятельств и причин трагедии. Соответствующее поручение дал премьер-министру. На месте уже работает поисковая команда.

Завтра буду на Харьковщине", - пообещал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Командование Воздушных сил подтвердило авиакатастрофу своего самолета Ан-26 и факт погибших и травмированных людей

Автор: 

Топ комментарии
+54
Комиссия должна внимательно изучить проект бюджета на 2021 год. С сокращением финансирования армии и увеличением на 40% расходов на администрацию президента. И все станет ясно.
25.09.2020 22:33 Ответить
25.09.2020 22:33 Ответить
+45
Господи, хотя бы он не взял это под свой личный контроль.
25.09.2020 22:37 Ответить
25.09.2020 22:37 Ответить
+25
ты уже сейчас там должен быть, а не завтра
25.09.2020 22:30 Ответить
25.09.2020 22:30 Ответить
Господи, хотя бы он не взял это под свой личный контроль.
25.09.2020 22:37 Ответить
25.09.2020 22:37 Ответить
Сколько еще это хитрожопое будет править не своей страной?
Она ведь для него - просто гешефт...
26.09.2020 08:32 Ответить
26.09.2020 08:32 Ответить
Тарана та Хомчака потрібно знімати бо вони непрофесіонали! Бардак в армії через відсутність реформ та через старі радянські підходи до управління армією та призначення командирів ідіотів!
26.09.2020 10:30 Ответить
26.09.2020 10:30 Ответить
ты уже сейчас там должен быть, а не завтра
25.09.2020 22:30 Ответить
25.09.2020 22:30 Ответить
Напуркуа? У него есть какие-то навыки в расследованиях хоть чего??
25.09.2020 22:37 Ответить
25.09.2020 22:37 Ответить
лучше б оно не совалось туда вообще! а то очередной "личный контроль" - приведет к еще большим людским жертвам...
25.09.2020 22:37 Ответить
25.09.2020 22:37 Ответить
Он там вообще не должен быть! Так и без него сейчас хватает "начальников"...
25.09.2020 22:42 Ответить
25.09.2020 22:42 Ответить
Сьогодні потерпілий не може вилетіти до Чугуєва , бо лежить під крапельницею 🤣
26.09.2020 00:28 Ответить
26.09.2020 00:28 Ответить
Не дай Господь, ты учудишь с комиссией, как с "иранским" самолетом - тебя люди уроют.
25.09.2020 22:31 Ответить
25.09.2020 22:31 Ответить
Комиссия должна внимательно изучить проект бюджета на 2021 год. С сокращением финансирования армии и увеличением на 40% расходов на администрацию президента. И все станет ясно.
25.09.2020 22:33 Ответить
25.09.2020 22:33 Ответить
Истину глаголите.
26.09.2020 00:41 Ответить
26.09.2020 00:41 Ответить
Так це наслідки того, що засцяли "вагнерівців" довести до логічного кінця. Тепер будем раз за разом отримувать нагадування. Вони точно не жалітимуть нас
25.09.2020 22:33 Ответить
25.09.2020 22:33 Ответить
Стопудово ДРГ кацапов!
25.09.2020 22:33 Ответить
25.09.2020 22:33 Ответить
Я бы не утверждал.
Вину спихнуть на других легче всего.
25.09.2020 22:51 Ответить
25.09.2020 22:51 Ответить
Як варіант - оті парамілітарес лисого онанюги, яких нещодавно обстріляли в автобусі.
26.09.2020 00:02 Ответить
26.09.2020 00:02 Ответить
агент 100%
25.09.2020 22:35 Ответить
25.09.2020 22:35 Ответить
Деньги урезали на оборону. Сейчас еще запретят летать, также как запретили стрелять
25.09.2020 22:37 Ответить
25.09.2020 22:37 Ответить
ЗАВТРА???!!! Через Оман і Мокшандію летітиме?
25.09.2020 22:39 Ответить
25.09.2020 22:39 Ответить
гебешная, убивать кучей
25.09.2020 22:39 Ответить
25.09.2020 22:39 Ответить
Та нехай їде вже куди хоче той піаніст-піарист, користі чи шкоди від нього як від миргородської води...
А хлопців вже не повернеш.
25.09.2020 22:40 Ответить
25.09.2020 22:40 Ответить
Командування впс повинно йти в відставку, провести всетороннє розслідування, повинні летіти голови. Це не нормально коли таке відбувається.
25.09.2020 22:40 Ответить
25.09.2020 22:40 Ответить
Харківщина близько до кордону, дуже можливо що диверсія, дрони, або ракета.
25.09.2020 22:43 Ответить
25.09.2020 22:43 Ответить
ґівнокамандуюча шмаркля буду про це мовчати,всіляко заперечувати та всикатися.
воно весь час обісцяне.
25.09.2020 23:30 Ответить
25.09.2020 23:30 Ответить
Які докази?
25.09.2020 23:35 Ответить
25.09.2020 23:35 Ответить
Зато СБУ провело учения с расклеиванием агиток...
25.09.2020 22:43 Ответить
25.09.2020 22:43 Ответить
Пей вино лучше на Закарпатье, не надо туда "быть"
25.09.2020 22:46 Ответить
25.09.2020 22:46 Ответить
Все тому, що зелені потвори забагацько крадуть і більше ні на що не здатні, скоротили фінансування арміі нижче критичноі межі, і замість робити нові літаки ремонтують 1 (один) старий АН за рік !!
25.09.2020 22:47 Ответить
25.09.2020 22:47 Ответить
придурку,сиди вже на місці,не рипайся, ще тебе там не хватало.

гівнокомандуюча шмаркля вже запутувала та втручалась у слідство після збиття нашого літака у Ірані,ми пам'ятаємо. Карпати,Оман,віслюк,Тегеран...
25.09.2020 22:51 Ответить
25.09.2020 22:51 Ответить
Шо, опять под личный контроль?
25.09.2020 22:52 Ответить
25.09.2020 22:52 Ответить
Почему завтра? Можно еще и сегодня. Это ведь не с Омана лететь сутки.....
Стремились ребятки в небеса, и улетели навсегда...Больно......
25.09.2020 22:53 Ответить
25.09.2020 22:53 Ответить
Всё верно Зе написал.
25.09.2020 22:55 Ответить
25.09.2020 22:55 Ответить
зачем это недоразумение зеленский там нужен? иди зеленский срочно в отставку..
25.09.2020 23:05 Ответить
25.09.2020 23:05 Ответить
слуга олигархов и национальный позор Украины - зеленский - уже получило указания кремляди на то, чтобы причин этой диверсии никто не узнал..
25.09.2020 23:08 Ответить
25.09.2020 23:08 Ответить
извините, но в обязанности президента и входит и этот самый "пиар". Без эмоций
25.09.2020 23:21 Ответить
25.09.2020 23:21 Ответить
ще півтори роки тому шмаркля так не думала і гавкала саме за "піар на крові" на Порошенка.
25.09.2020 23:28 Ответить
25.09.2020 23:28 Ответить
Ну, и на*ера він там потрібний. І, взагалі, урядову комісію створює Уряд, чи Прем"єр-міністр.
Усім бочкам затичка
25.09.2020 23:32 Ответить
25.09.2020 23:32 Ответить
Та без тебе впораються, "супермен".
Краще вчасно оголоси день жалоби і подбай як слід про сім'ї загиблих.
26.09.2020 00:07 Ответить
26.09.2020 00:07 Ответить
Ось це його «буду» та «особистий контроль» вже реально лякає. Сиди у своїй ОПі та не рипайся.
26.09.2020 00:28 Ответить
26.09.2020 00:28 Ответить
в 95 квартал газуй, причем срочно..
26.09.2020 00:31 Ответить
26.09.2020 00:31 Ответить
ну всё , писец Харьковщине...
26.09.2020 00:33 Ответить
26.09.2020 00:33 Ответить
пошел на х..й,клоун-президент...без тебя тошно...
26.09.2020 00:41 Ответить
26.09.2020 00:41 Ответить
Ты со сбитым самолетом МАУ над Тегераном разобрался??? Тебе одного позорища мало, решил еще добавить?
А чего завтра? Власти не хватает распоряжение дать ехать или лететь прямо сейчас, или попуститься не можешь до утра ну никак???
От же чмо
26.09.2020 00:45 Ответить
26.09.2020 00:45 Ответить
І як вистрибнуло бігом ...
То ж уже =уставшеє= завжди ... Мовчить подовгу ... Коли всі висловляться - тоді й воно щось там промимрить.
А тут, бач - не спало, не гуляло. Мо, чекало. Радості тепер приховати не може. Спішить.
26.09.2020 02:00 Ответить
26.09.2020 02:00 Ответить
Якого ти вилізло, тля ? Без тебе тошно ...
Ось писав форумчанин

Зеленський про катастрофу літака: Терміново створюємо урядову комісію. Завтра буду на Харківщині - Цензор.НЕТ 3515https://censor.net/ru/user/465580

***** какой торчок нефартовый)..Его нельзя подпускать близко к военным))
https://censor.net/ru/comments/locate/3220877/019214b8-777f-7362-af97-66cecca289b3після джавеліна.

І знов ...
Не їдь на Харківщину, скотина, і не здумай брати нічого під свій контроль.
Не дождало б ти вже.
26.09.2020 01:59 Ответить
26.09.2020 01:59 Ответить
Отказ двигателя, аварийная посадка и трагедия.. но у толпы беснующих читателей цензора в башке только Зеленский.
26.09.2020 05:59 Ответить
26.09.2020 05:59 Ответить
Хто керує - той і відповідає . Теоретично .
26.09.2020 06:05 Ответить
26.09.2020 06:05 Ответить
Забагато співпадінь. Я не вірю. Потрібно перевірити чи хтось із причетних до виліту ще не втік до Мордору?
26.09.2020 09:35 Ответить
26.09.2020 09:35 Ответить
беснующихСЯ,ти хотіло сказати,личаковий ігорьоша?
Ігорьоша,ти б спочатку вивчило рассєянський, чим захищати шмарклю, громадянина паРаші, запроданця та сволоту.

Тут пишуть нормальною українською. можливо і рассєянським койне на крайній випадок, але грамотним,нам суржиків зі сранєй-рязанєй тут не потрібно.
26.09.2020 10:28 Ответить
26.09.2020 10:28 Ответить
Какое горе матерям погибших мальчиков.
26.09.2020 06:50 Ответить
26.09.2020 06:50 Ответить
Кавказ 2020
26.09.2020 07:30 Ответить
26.09.2020 07:30 Ответить
с детских совковских времён помню эту лабуду - как только где то происходила катастрофа или авария с гибелью людей так тут же в качестве утешения народа передавалось сообщение - что мол вы не сомневайтесь на месте уже работает партийно-правительственная комиссия. ну **** толку зельц от твоей комиссии и твоего выезда на место катастрофы??? это что оживит пацанов-курсантов??? сидел бы уж лучше и молчал в тряпочку, уж как ты относишься к ВСУ все знают!
26.09.2020 07:36 Ответить
26.09.2020 07:36 Ответить
чорна п'ятниця..нема слів...
26.09.2020 07:58 Ответить
26.09.2020 07:58 Ответить
Це диверсія. Забагато "штірліців" при командуванні.
26.09.2020 08:09 Ответить
26.09.2020 08:09 Ответить
Пусть лучше создаст комисию по добровольному уходу с поста президента . А то этот тупорылый дятел вреда Украине нанес за два года больше , чем ***** за все 20 лет своего правления Мордором.
26.09.2020 08:40 Ответить
26.09.2020 08:40 Ответить
чтоб объявить траур не надо никуда переться - это можно сделать и по видосику ...но нет... ибо на субботу-воскресенье столько "квартала-сериала" по зомбоящику... что не до траура
запомнился только один пост-крик - пусть им в последние минуты не было страшно, а в последние секунды - не больно!!!
Вечного голубого неба погибшим...
26.09.2020 08:50 Ответить
26.09.2020 08:50 Ответить
А без твого "персня"- ніхто не знає що робити в такій ситуації? Як вже осточортіли твої квартальні вказівки.
26.09.2020 08:59 Ответить
26.09.2020 08:59 Ответить
Что, гад, появилась реальная возможность, выражая співчуття, рейтинг поднять? Как "удачно" для тебя ,гнида,складывается! Что дальше? Энергодар? Ровенская АЭС? Ты, ****, хуже яныка с Горбачевым. Сколько горя ты Україні принесешь?
26.09.2020 09:08 Ответить
26.09.2020 09:08 Ответить
Свинаботы и в этой теме нагадили.
26.09.2020 09:17 Ответить
26.09.2020 09:17 Ответить
Наскільки він не фартовий для України президент....
26.09.2020 09:31 Ответить
26.09.2020 09:31 Ответить
А шо, бєз косноязичного захриплого Зеленского у нас вааще нічьо не робиться? Так може він у Львові відкриє громадські вбиральні? А то Садовий не чіхається...
26.09.2020 09:55 Ответить
26.09.2020 09:55 Ответить
Все, к чему причастно это зебильное недоразумение, плохо заканчивает.
Посмотрите на страну...
26.09.2020 10:43 Ответить
26.09.2020 10:43 Ответить
Создаёт комиссии... поднимает танкеры... проверяет строительство.... бл" ! Неужели никто не может объяснить малышу чем президент отличается от премьер министра ?! Он не президент и не премьер... он телеведущий, который использует админ ресурс , чтоб заниматься всем, что покажут по ящику и показывать по ящику всё, чем он занимается...Но тут Кива лидер разнообразия...
26.09.2020 10:57 Ответить
26.09.2020 10:57 Ответить
Дивний якийсь збіг. Пару днів тому мОкша билась в істериці з приводу конвертопланів над Україною, а тепер в нас падає один з найнадійніших літаків світу, який може летіти, як планер.....дивина, та й годі.
26.09.2020 11:07 Ответить
26.09.2020 11:07 Ответить
гнусавый, ты гнида не стоишь ни одного из погибших !!!
26.09.2020 11:49 Ответить
26.09.2020 11:49 Ответить
Лгун гнусавай весь мир экономит а ты и твои крысы подняли на 40 % обслугу для себя омарами не обожрались..видосики годичные переглянь..що точно это полшестого будет самым ненавидемым ублюдком обиженым вечно но жадным ..скотина на царском содержании..отвратительный оказался человек..ещё четыре года эту мерзкую рожу терпеть..лгуна обдолбленого
26.09.2020 12:42 Ответить
26.09.2020 12:42 Ответить
"Зеленский поручил"... б-же ж мой, да шоб мы без тебя делали, сами бы не догадались начать расследование причин, наверное.
29.09.2020 02:03 Ответить
29.09.2020 02:03 Ответить
 
 