На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал уточненную информацию о количестве жертв авиакатастрофы под Чугуевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сегодня в 20 50 возле м. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием.

Подразделения МВД выполняют свою работу: На месте работают спасатели ГСЧС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.

В самолете находились военные летчики и курсанты Института воздушных сил имени Кожедуба. По предварительным данным на борту было 28 человек

По состоянию на 22 00 по данным ДСНС подтверждена гибель 22 человек.

Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших.

Приношу свои соболезнования родным и близким погибших".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.

Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.