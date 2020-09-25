РУС
На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом

Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал уточненную информацию о количестве жертв авиакатастрофы под Чугуевом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сегодня в 20 50 возле м. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием.

Подразделения МВД выполняют свою работу: На месте работают спасатели ГСЧС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.

В самолете находились военные летчики и курсанты Института воздушных сил имени Кожедуба. По предварительным данным на борту было 28 человек
По состоянию на 22 00 по данным ДСНС подтверждена гибель 22 человек.

Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших.

Приношу свои соболезнования родным и близким погибших".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.

Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.

Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.

Кацапы могли диверсию устроить, мрази.
25.09.2020 22:34 Ответить
+8
без кацапов не обошлось, 100 % ...
25.09.2020 22:37 Ответить
+6
В этом адском пожаре нереально, чтобы кто-то выжил.
25.09.2020 22:36 Ответить
Кацапы могли диверсию устроить, мрази.
25.09.2020 22:34 Ответить
пзрк - при посадке..
но свалят вину на летчиков - чтобы "та сторона" не обиделась...
25.09.2020 22:40 Ответить
Аеродром, а не аеропорт. Військовим аеропорти непотрібні.
25.09.2020 22:35 Ответить
В этом адском пожаре нереально, чтобы кто-то выжил.
25.09.2020 22:36 Ответить
без кацапов не обошлось, 100 % ...
25.09.2020 22:37 Ответить
в Латвие тоже уже информирует и как это пологаеться - среди всей горечи говорят и о хорошом, есть выжившие. (ясно и так что есть погибшие, но уже в заголовке отмечаеться - авария да но , что уменьшает горечь - есть выжившие)

https://www.delfi.lv/news/arzemes/pie-harkivas-avare-militara-lidmasina-ar-kursantiem-ir-izdzivojusie.d?id=52504987 Pie Harkivas avarē militārā lidmašīna ar kursantiem, ir izdzīvojušie
25.09.2020 22:37 Ответить
Авария-происшествие без жертв, с жертвами- катастрофа!
25.09.2020 22:49 Ответить
idi naskuj ruckij, beri perevodcjik i perevodi.
25.09.2020 22:53 Ответить
Тебе и переводчик не поможет! Tupoje ono i jest` tupoje kak ne perevodi! Pshel ne juh!
25.09.2020 23:13 Ответить
Вже є докази про збиття Ан-26 кацапами, проте, ніхто про це не буде казати,
будуть замовчувати до останнього.
25.09.2020 22:37 Ответить
Дайте ссылку на доказательства, пожалуйста.
25.09.2020 22:40 Ответить
Они секретные.
25.09.2020 22:48 Ответить
https://censor.net/ru/user/375264 - серун, ти чого нік змінив ? Твій нік IgorL
25.09.2020 22:59 Ответить
Хтось хто розуміється, а що ті курсанти там робили (стільки на борту якщо не стрибали з парашутами)? Та й ще в темряві літак саджали а не в день ?
25.09.2020 22:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/468910 - бо ти тупий, бо тобі Бог розуму не дав ?
25.09.2020 23:01 Ответить
Скорее всего теракт, ничего просто так не случается. Надо напалмом пройтись по дамбасянам
25.09.2020 22:48 Ответить
Сколько вас история не учит, зачем садить в ети летающие советские гробы столько людей за раз? Больше десяти человек на борту военного самолета и больше 5 на вертолете да еще в прифронтовой зоне ето преступление
25.09.2020 22:54 Ответить
https://censor.net/ru/user/461407 Мені тут доказують,що вони хороші.
25.09.2020 22:59 Ответить
Согласен, но я вообще не понимаю как народ может ездить на автомобиле которое старше 5 лет, или даже новое но сделанное либо на свинокацапсинной расеи либо в Украине
25.09.2020 23:06 Ответить
Про автомобили зря. Раньше автомобили делали лучше чем сегодняшнее говно из пластика, китайского металла которое лопается в самом неожиданном месте, напичканое ненужными девайсами которые постоянно ломаются и не найти ниолного нормального електрика в городе который бы назвал причину поломки, а не предлагал менять все запчасти по очереди пока поломка сама собой не выявится. А вот в небе самолеты 20-30-ти летние а иногда и 50-ти летние летающие над нашими головами почему то никого не беспокоят.
25.09.2020 23:25 Ответить
Глубокие соболезнования!!!
25.09.2020 23:13 Ответить
Карточный Офис, [25.09.20 22:51]
#инсайд
Иван Баканов доложил Президенту Зеленскому о том, что СБУ рассматривает в харьковской трагедии версию террористического акта.
26.09.2020 00:19 Ответить
На борту было 28 человек, четверых не нашли
Четверо были кремированы так, что и пепла не осталось. Каково родителям! Страшно представить
26.09.2020 10:00 Ответить
 
 