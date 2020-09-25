На борту было 28 человек, подтверждена гибель 22, - Геращенко об авиакатастрофе под Чугуевом
Заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал уточненную информацию о количестве жертв авиакатастрофы под Чугуевом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Сегодня в 20 50 возле м. Чугуев на расстоянии около 2 км до военного аэропорта произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104, с последующим возгоранием.
Подразделения МВД выполняют свою работу: На месте работают спасатели ГСЧС. Район катастрофы оцеплен полицейскими.
В самолете находились военные летчики и курсанты Института воздушных сил имени Кожедуба. По предварительным данным на борту было 28 человек
По состоянию на 22 00 по данным ДСНС подтверждена гибель 22 человек.
Двух выживших в тяжелом состоянии отправили в больницу. Спасатели продолжают разбирать разбитый фюзеляж самолета и искать других погибших и пострадавших.
Приношу свои соболезнования родным и близким погибших".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа.
Позже командование Воздушных сил подтвердило факт катастрофы своего самолета.
Полиция озвучила количество погибших - 22 человека.
