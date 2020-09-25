Пилоты разбившегося под Харьковом самолета с курсантами могли перепутать дорогу и взлетно-посадочную полосу, - Матиос
Бывший военный прокурор Анатолий Матиос на основе данных из своих источников предполагает, что пилоты могли принять автомобильную дорогу за взлетно-посадочную полосу.
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам Матиоса, экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.
"Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошла авария военно-транспортного самолета Вооруженных сил. На борту - 6 членов экипажа и 21 курсант. Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод - ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлетно-посадочную полосу", - сказал Матиос.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
"По той информации, которую я получил, было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор" - сказал журналистам глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, приехавший на место авиакатастрофы.
Назаров за сбитый над Лоханском самолёт до сих пор болт на суды ложит.
Или у него просто с головой не все в порядке?
Це легко буде встановити.
Но я сомневаюсь, что они перепутали ВПП с дорогой!
Мовчи вже краще, Х-перд. І без тебе зараз на душі гнидко.
Совдеповские высотомеры показывают с ошибкой а 200 метров.
Аналогично разбился штурмовик под Хмельницким.
Судя по всему крушение развивалось какое то время. Надо изучить разговоры в кабине пилотов. Возможно всё станет ясно.
Бывший военный прокурор не понимает и наверное не знает, что такое глиссада!!!!
Перепутать аэродром с дорогой это все равно, если бы он перепутал свою жену с козой!!
Наверное таким образом и родились казаки!
А причины катастрофы еще предстоит установить.
Тошно от того сколько биоматериала всплывает на хайпе трагедии.
Т.е. от торца ВПП до трассы одно расстояние, а от трассы до торца ВПП другое. Это как ?
І справа не лише у відмові одного двигуна.
После того как сей знаток заявил, что за ним сквозь стену тепловизором следили, то да, летчик перепутал ВПП с дорогой
У людей горе, а они для пиара несут всякую х**ню.
автошоссе увел машину влево
Вот и сейчас Матиос загрузит исходные данные Чугуевской авиакатастрофы в системный блок, которым дооснащён (ну как дооснащён - скотчем примотан) эксклюзивный тепловизор и, наконец-то, всё разъяснится...
А без Матиоса никак... Не, ну никак и всё тут...