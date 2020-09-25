Пилоты разбившегося под Харьковом самолета с курсантами могли перепутать дорогу и взлетно-посадочную полосу, - Матиос

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос на основе данных из своих источников предполагает, что пилоты могли принять автомобильную дорогу за взлетно-посадочную полосу.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам Матиоса, экипаж мог допустить ошибку при заходе борта на посадку на аэродром в Чугуеве, перепутав автомобильную трассу со взлетно-посадочной полосой.

"Во время выполнения учебно-тренировочного полета в районе военного аэродрома Чугуев Харьковской области произошла авария военно-транспортного самолета Вооруженных сил. На борту - 6 членов экипажа и 21 курсант. Причины происшествия уточняются. Предварительно вывод - ошибка экипажа. Принята автомобильная дорога за взлетно-посадочную полосу", - сказал Матиос.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Репортаж с места авиакатастрофы под Чугуевом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ