РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10174 посетителя онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
3 346 11

На борту было 28 человек, четверых пропавших до сих пор ищут, - МВД

На борту было 28 человек, четверых пропавших до сих пор ищут, - МВД

На борту разбившегося под Чугуевом при заходе на посадку самолета с курсантами и офицерами находились 28 человек. Тела 22 обнаружили, двое ранены, еще четверых разыскивают.

Обновленные данные о количестве погибших и пострадавших при авиакатастрофе опубликованы в Твиттере Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - сказано в сообщении.

На борту было 28 человек, четверых пропавших до сих пор ищут, - МВД 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Репортаж с места авиакатастрофы под Чугуевом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа. Он предполагает, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу и проходящую рядом автомобильную дорогу.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Автор: 

авиакатастрофа (1735) МВД (9345) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
https://twitter.com/eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir лїр @eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir



У літаку був син одного з членів екіпажу Іл-76, який у 2014 збили під Луганськом.
Якась пекельна сансара
показать весь комментарий
25.09.2020 23:33 Ответить
+3
тот кто выжил и может говорить находится в большой опасности, зелебобики могут его убить чтобы скрыть правду
показать весь комментарий
25.09.2020 23:37 Ответить
+3
Тут немає конспірології. Просто в одній точці простору і в один час сплівся пекельний клубок доль і фатуму. Не варто шукати пояснень з участю вищих сил. Варто неупереджено провести розслідування. Не виключаю версії з диверсією. Зі смертями Хараберюга і інших патріотів - професіоналів наші державні і силові структури набралися якщо не відвертих ворожих диверсантів, то далеких від роботи дилетантів. Жаль. Молоді крила не злетіли. І це трагедія не лише для рідних і близьких, але й для країни. Надто багато коштів і надій було вкладено у ці крила.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir лїр @eugene_lir

https://twitter.com/eugene_lir https://twitter.com/eugene_lir



У літаку був син одного з членів екіпажу Іл-76, який у 2014 збили під Луганськом.
Якась пекельна сансара
показать весь комментарий
25.09.2020 23:33 Ответить
Син хотів бути схожим на батька... Дуже шкода.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:42 Ответить
Тут немає конспірології. Просто в одній точці простору і в один час сплівся пекельний клубок доль і фатуму. Не варто шукати пояснень з участю вищих сил. Варто неупереджено провести розслідування. Не виключаю версії з диверсією. Зі смертями Хараберюга і інших патріотів - професіоналів наші державні і силові структури набралися якщо не відвертих ворожих диверсантів, то далеких від роботи дилетантів. Жаль. Молоді крила не злетіли. І це трагедія не лише для рідних і близьких, але й для країни. Надто багато коштів і надій було вкладено у ці крила.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:43 Ответить
тот кто выжил и может говорить находится в большой опасности, зелебобики могут его убить чтобы скрыть правду
показать весь комментарий
25.09.2020 23:37 Ответить
Дурак!черные ящики расскажут больше чем выжившие.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:58 Ответить
Ты предситавляеш себе "черный ящик" Ан-24 ?
показать весь комментарий
26.09.2020 00:40 Ответить
Я представляю как зелебобики добивают выживших.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:50 Ответить
На борту было 28 человек, четверых пропавших до сих пор ищут, - МВД
Четверо были кремированы так, что и пепла не осталось. Каково родителям! Страшно представить
показать весь комментарий
26.09.2020 09:58 Ответить
На борту було 28 осіб, чотирьох зниклих досі шукають, - МВС - Цензор.НЕТ 1376Бортовой самописец МСРП 12-96
показать весь комментарий
26.09.2020 11:01 Ответить
По сообщениям очевидцев самолет пытался сесть на трассу.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:37 Ответить
 
 