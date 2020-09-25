На борту было 28 человек, четверых пропавших до сих пор ищут, - МВД
На борту разбившегося под Чугуевом при заходе на посадку самолета с курсантами и офицерами находились 28 человек. Тела 22 обнаружили, двое ранены, еще четверых разыскивают.
Обновленные данные о количестве погибших и пострадавших при авиакатастрофе опубликованы в Твиттере Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.
"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - сказано в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа. Он предполагает, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу и проходящую рядом автомобильную дорогу.
У літаку був син одного з членів екіпажу Іл-76, який у 2014 збили під Луганськом.
Якась пекельна сансара
Четверо были кремированы так, что и пепла не осталось. Каково родителям! Страшно представить