На борту было 28 человек, четверых пропавших до сих пор ищут, - МВД

На борту разбившегося под Чугуевом при заходе на посадку самолета с курсантами и офицерами находились 28 человек. Тела 22 обнаружили, двое ранены, еще четверых разыскивают.

Обновленные данные о количестве погибших и пострадавших при авиакатастрофе опубликованы в Твиттере Министерства внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации диспетчера аэродрома, на борту находилось 28 человек. Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали и поиски четырех человек продолжаются", - сказано в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа. Он предполагает, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу и проходящую рядом автомобильную дорогу.

