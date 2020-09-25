На борту упавшего под Харьковом самолета были курсанты второго и четвертого курсов, - Кучер

На борту разбившегося под Харьковом военного самолета находились курсанты второго и четвертого курсов.

Об этом во время брифинга заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

По обновленным данным Министерства внутренних дел, на борту находились 28 человек. Тела 22 из них нашли на месте катастрофы, 2 человек выжили, получив ожоги. Еще 4 сейчас разыскивают.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Репортаж с места авиакатастрофы под Чугуевом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа. Он предполагает, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу и проходящую рядом автомобильную дорогу.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов