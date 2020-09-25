РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
На борту упавшего под Харьковом самолета были курсанты второго и четвертого курсов, - Кучер

На борту разбившегося под Харьковом военного самолета находились курсанты второго и четвертого курсов.

Об этом во время брифинга заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

По обновленным данным Министерства внутренних дел, на борту находились 28 человек. Тела 22 из них нашли на месте катастрофы, 2 человек выжили, получив ожоги. Еще 4 сейчас разыскивают.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Репортаж с места авиакатастрофы под Чугуевом. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа. Он предполагает, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу и проходящую рядом автомобильную дорогу.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) курсанты (167) Кучер Алексей (64)
совсем пацаны... пздц
25.09.2020 23:43 Ответить
25.09.2020 23:43 Ответить
да простят меня.... это пи.ц 18-21 год. дети практически.
25.09.2020 23:45 Ответить
25.09.2020 23:45 Ответить
посмотрите на гугл мапсе расположение аэродрома и дороги...там разница а наравлениях посадочной полосы и дороги градусов 45-50.самолет горел практически на дороге,значит коснулся земли гораздо раньше...дорога пересекает посадочный курс да удалении от торца полосы 2 км.
значит ничего они не путали,все шло штатно,просто что то произошло или с двигателями,или с управлением.
25.09.2020 23:46 Ответить
25.09.2020 23:46 Ответить
25.09.2020 23:58 Ответить
25.09.2020 23:58 Ответить
вот именно
26.09.2020 00:02 Ответить
26.09.2020 00:02 Ответить
Страшне горе...Діти,соколи ясні...Бідні батьки.як пережити таке...
26.09.2020 09:24 Ответить
26.09.2020 09:24 Ответить
 
 