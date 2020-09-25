Пилот разбившегося самолета под Чугуевом говорил об отказе левого двигателя. Ему дали разрешение на посадку, - Кучер
Пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга.
"По предварительной информации, пилот сообщал, что отказал левый двигатель... Выжившие, выпрыгнули из самолета", - отметил Кучер.
При этом он уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация".
"Что произошло потом - будет устанавливать следствие", - добавил Кучер.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Вот они родимые. Стоянка самолетов-доноров.
По поводу авионики это я воспринимаю как шутку. Все это можно сделать но на это нужны деньги. На территории совка аналогов нету, а зарубежные аналоги поставить так это будет дешевле новый самолет купить.
Ан-2.
2. Надо было бы открыть двери или люки заранее... но зачем? пилоты ведь думали что заходят на посадочную полосу?
Пилоты опытные и нормальные работяги. Просто обыкновенный бардак. Денег нет, запчастей,- нет и каждый хочет украсть что может.
Господи, помоги ихним матерям, это все пережить!
Мир их праху.
Співчуття рідним.
Хочеться дізнатися, чому сталася ця трагедія.
Перепутал ВПП с дорогой - это полный бред: полоса освещена ночью, как новогодняя елка.
Нужно искать причину выключения силовой установки. Имхо их две: 1. Выработалось все топливо. 2. ПЗРК в движок.