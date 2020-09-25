Пилот разбившегося самолета под Чугуевом говорил об отказе левого двигателя. Ему дали разрешение на посадку, - Кучер

Пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга.

"По предварительной информации, пилот сообщал, что отказал левый двигатель... Выжившие, выпрыгнули из самолета", - отметил Кучер.

При этом он уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация".

"Что произошло потом - будет устанавливать следствие", - добавил Кучер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов