14 827 70

Пилот разбившегося самолета под Чугуевом говорил об отказе левого двигателя. Ему дали разрешение на посадку, - Кучер

Пилот самолета АН-26 Вооруженных сил Украины, который разбился в Харьковской области вечером 25 сентября, сообщал об отказе левого двигателя. Самолету было предоставлено разрешение на посадку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер во время брифинга.

"По предварительной информации, пилот сообщал, что отказал левый двигатель... Выжившие, выпрыгнули из самолета", - отметил Кучер.

При этом он уточнил, что для опытного летчика - это "не критическая ситуация".

"Что произошло потом - будет устанавливать следствие", - добавил Кучер.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Автор: 

+14
Ну и что что отказал один двигатель !?!? Ан на одном может довести начатый рейс до конца !! Эта инфа на лоха !!!! Отказ двигателя это не проблема для самолетов !!.. тут что-то другое было....
показать весь комментарий
25.09.2020 23:58 Ответить
+12
Там была куча офицеров. Точно диверсия, у нас сейчас Мокшан в высших эшелонах власти, как при Яныке
показать весь комментарий
25.09.2020 23:55 Ответить
+8
По госту или техусловиям (я не знаю как правильно) если борт не прошел техосмотр и т.д. его не выпустят с аэродрома !!! у нас хоть и бардак во всем - но мы еще не Африка и это Авиация !!
показать весь комментарий
26.09.2020 00:01 Ответить
Как это - выпрыгнули???
показать весь комментарий
25.09.2020 23:51 Ответить
Вот так - на землю. Как в "Говноджете", когда половина пассажиров успела выпрыгнуть, а другая половина сгорела.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:58 Ответить
Літак - 1977 року випуску ... 43 роки використовувався
показать весь комментарий
25.09.2020 23:52 Ответить
это для самолета юность.. тем более Ан - у них с техремонтами и комплектацией проблем никогда не было...
показать весь комментарий
25.09.2020 23:55 Ответить
Юність тільки якщо їх апгрейдять та гарно доглядають. На це очікувати не доводиться.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:58 Ответить
По госту или техусловиям (я не знаю как правильно) если борт не прошел техосмотр и т.д. его не выпустят с аэродрома !!! у нас хоть и бардак во всем - но мы еще не Африка и это Авиация !!
показать весь комментарий
26.09.2020 00:01 Ответить
По регламенту проведения форм. Там не просто техосмотры, при каждой форме 1 - 4 есть свои регламентные обязательные работы. При этом промежутки исчисляются по налету часов.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:36 Ответить
дякс.. будем знать..
показать весь комментарий
26.09.2020 00:41 Ответить
Игорёк, желаю тебе такую юную девчушку!
показать весь комментарий
26.09.2020 00:03 Ответить
спс..
показать весь комментарий
26.09.2020 00:05 Ответить
Вы уверены что он девчушками интересуется?
показать весь комментарий
26.09.2020 00:06 Ответить
Для планера да, но с оборудованием не все так однозначно. Все устаревшее и за состоянием никто особо не следит. Основные приборы уже никто не выпускает и весь ремонт заключается в том что ставят какой-то борт на прикол и снимают оборудование которое еще работает. Оно и используется в ремонте бортов которые летают. Та же история и с истребительной авиацией. Там все на честном слове держиться.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:03 Ответить
я немного крутился по работе в Гостомеле на АНТКа им.Антонова и знаю о чем я говорю..
показать весь комментарий
26.09.2020 00:07 Ответить
Я работал 10 лет на авиаремонтном заводе 410 в Жулянах. Ремонт Ан-24, Ан-26. Видел этот канибализм своими глазами. Все потрошили оставляли только фюзеляжи. По документам все новое, а на деле такое же старье только пока еще работающее.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:09 Ответить
ну видишь !! ты по более меня знаешь эту кухню... но я повторюсь - я все понимаю что и в авиации бардак как и во всем но Мы еще далеко не Африка в авиапроме !!!
показать весь комментарий
26.09.2020 00:15 Ответить
Не Африка конечно, потому аварий не так много. Но они будут время от времени, потому что сделать капремонт нельзя, летать на чем-то нужно.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:18 Ответить
а летать на чем-то нужно.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:18 Ответить
соглашусь... может ты и прав...
показать весь комментарий
26.09.2020 00:24 Ответить
https://www.google.com.ua/maps/@50.4044133,30.4311285,252m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0 https://www.google.com.ua/maps/@50.4043443,30.4311766,252m/data=!3m1!1e3?hl=uk&authuser=0

Вот они родимые. Стоянка самолетов-доноров.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:13 Ответить
Для того, чтобы делать выводы нужно хоть немного понимать, что такое АН. И что такое авиация. Авиация - это строгое соблюдение традиций и правил, что написано много годов назад. и хоть 30 лет хоть 50 их соблюдают все. а сам самолет это супер. Даже АН-2 тема для своих задач, хоть и устарел.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:12 Ответить
Дада, юность. Про автомобили старше 5 лет уже визжат что ето евробяхи и старье а говносамолету пол века и он еще молодой мальчик
показать весь комментарий
26.09.2020 08:47 Ответить
и что? вы эту махину видели? она даже при умелом опыте пилота на болота сядет. Это же АН. если за самолетом следили, то этот транспортник еще лет 20 пролетает.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:56 Ответить
Справа навіть не віці, а в якості догляду за літаком і в досвідченості екіпажу. Boeing B-52 стоїть на озброєнні американських повітряних сил вже 64 роки і лякає кацапів до цього часу.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:07 Ответить
Не нужно сравнивать. Эти самолеты постоянно модернизируются, проходят капитальный ремонт. Повторяю у нас нет возможности делать капремонт советских самолетов потому что никто 90% приборов уже не делает.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:27 Ответить
Вы не в курсе, что приборы ремонтируют? И еще неплохо бы знать, что авионику заменяют на более современные аналоги.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:39 Ответить
Да я в курсе, конечно. В том то и дело что ремонтируют, но есть сроки капремонта когда приходит время ставить новые. А ставят отремонтированные, а пишут что поставили новые иначе этот самолет в воздух никто не выпустит.

По поводу авионики это я воспринимаю как шутку. Все это можно сделать но на это нужны деньги. На территории совка аналогов нету, а зарубежные аналоги поставить так это будет дешевле новый самолет купить.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:52 Ответить
Есть и на территории совка модификации. А в авиации, если ремонт произведен в сертифицированном центре, а в других собственно и запрещено проводить ремонты, то прибор допускается к установке. Так что зря Вы это воспринимаете как шутку. Вы же не думаете надеюсь, что транспондеры на этих бортах стоят родные. Их уже давно сняли с эксплуатации.
показать весь комментарий
26.09.2020 01:02 Ответить
Ну не идет речь о мелочевке. Я работал еще лет 15 назад на Заводе 410 который единственный в Украине капитально ремонтирует Ан-26. Еще тогда стоял вопрос что нечем заменить многие приборы. Потому барахолят один самолет и распределяют нужные приборы на другие. Если не хватает, барахолят еще один самолет. Ни о каких аналогах речь не шла.
показать весь комментарий
26.09.2020 01:13 Ответить
Это уже оплошность Антонов Бюро Дизайна. А разбирают самолеты на запчасти не только у нас.
показать весь комментарий
26.09.2020 01:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/112014 Совєтські літаки не можливо по нормальному модернізувати.Це стосується не тільки літаків,а й майже всього.Потрібно визнати,що советська і пост совєтська техніка,це лайно.І на такій техніці загинуло багато молодих людей.А ці люди,мали бути майбутнє України.Можновладці на таких не літають.
показать весь комментарий
26.09.2020 01:02 Ответить
Модернизировать можно всё. Не стоит вот так огульно хаять. С самолетами всё было в порядке, особенно с линейкой АН.. Они до сих пор на крыле. А АН-12 до сих пор считаются легендой во всем мире. Ни один зарубежный самолет не дотянул до него в этом классе.
показать весь комментарий
26.09.2020 01:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/112014 До нормального *********,не все.Ну непередбачено в совєтській техніці цього.В США і на заході все наперед думали і думають.Мало що там вважається.Совєтський автопром також легенда.Але це не робить його нормальним.
показать весь комментарий
26.09.2020 01:13 Ответить
так не летайте на совковых. Рошен разве не делает литаки?
показать весь комментарий
26.09.2020 03:10 Ответить
Технарям дістанеться на горіхи.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:54 Ответить
Так, не позаздриш... У нас в частині технік за три дні посивів, коли на його літаку начштаба розбився (потім з'ясувалося - КВ недолік, а ми всі стали на прикол на місяць)...
показать весь комментарий
26.09.2020 00:03 Ответить
Там была куча офицеров. Точно диверсия, у нас сейчас Мокшан в высших эшелонах власти, как при Яныке
показать весь комментарий
25.09.2020 23:55 Ответить
Там похоже не дотянул до аэродрома, садился на трассу.
показать весь комментарий
25.09.2020 23:56 Ответить
Клоун несчастья приносит - самолет,отказ джавелин, в омане шейх навернулся ..
показать весь комментарий
25.09.2020 23:57 Ответить
складі с боеприпасами взорвались, детский лагерь сгорел...
показать весь комментарий
26.09.2020 00:26 Ответить
Ну и что что отказал один двигатель !?!? Ан на одном может довести начатый рейс до конца !! Эта инфа на лоха !!!! Отказ двигателя это не проблема для самолетов !!.. тут что-то другое было....
показать весь комментарий
25.09.2020 23:58 Ответить
может двигатель "отказал" вместе с частью крыла при попадании ракеты
показать весь комментарий
26.09.2020 00:06 Ответить
все может быть... тут главное забрать черные ящики и допросить всех - деспетчеров, выживших, очевидцев - это нужно в первую очередь.. а то я смотрю спецы там на месте катастрофы табуном бегают и могут все вещ-доки своими копытами затоптать..
показать весь комментарий
26.09.2020 00:11 Ответить
Не проблема на большой высоте, а вот когда уже самолет садиться это может стать проблемой. Экипажу может не хватить времени перевести двигатель в нужный режим. При этом самолет начинает разворачивать. Видно что самолет лежит вдоль дороги, а это практически перпендикулярно полосе.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:30 Ответить
согласен, загадок много , но тут нужно послушать вывод НАСТОЯЩЕЙ экспертной комиссии которые профи в авиации - а не балаболов матиосов и геращенками и т.д...
показать весь комментарий
26.09.2020 00:39 Ответить
Да специалисты еще есть. Я думаю очень быстро найдут причину.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:41 Ответить
Причину то и интнрнет сообщество быстро найдет, но Пацанов то не вернуть... сумно ***
показать весь комментарий
26.09.2020 00:52 Ответить
Та да. 22 штурмана. У нас столько самолетов нету. Современные самолеты летают без штурмана. Этих самолетов и так единицы и с каждым годом будет меньше. Зачем столько штурманов? Отголоски совка, самолетов нет, но штурманов выпускаем.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:57 Ответить
Су24м, мр
показать весь комментарий
26.09.2020 01:45 Ответить
Так пилот так и сказал же
показать весь комментарий
26.09.2020 08:53 Ответить
Когда ещё в райцентр Залещики летали самолёты, а аэродром там сверху горы метров 300 от Днестра, пилоты тупо выключали двигатель над Днестром, разворачивались и планировали на аэропорт.
Ан-2.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:03 Ответить
Помницца в начале этого долбанного 2020го такие же эгспэрды выдвигали свои фантастические теории о причинах падения боинга МАУ...
показать весь комментарий
26.09.2020 00:04 Ответить
При неработающем одном двигателе, или даже при не работающих двух двигателях люди не прыгали бы из самолета. Люди могли прыгать из самолета только в одном случае, если бы на борту был пожар.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:04 Ответить
Так как Ан-26 высокоплан, то у пассажиров над головой было как минимум несколько тонн керосина.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:07 Ответить
Думаю, что начали прыгать после приземления на дорогу, когда самолёт начал трощить там разные будки, столбы, деревья.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:12 Ответить
1. На заходе на посадку там скорость больше 200 км, какие у них были шансы?
2. Надо было бы открыть двери или люки заранее... но зачем? пилоты ведь думали что заходят на посадочную полосу?
показать весь комментарий
26.09.2020 00:20 Ответить
Да никто там не прыгал. Тела расбросало во время посадки. Какой смысл прыгать на скорости больше 200 км в час на высоте пару десятков метров? У них же парашюты, а не катапульты.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:33 Ответить
Скорее всего, - старый самолёт.
Пилоты опытные и нормальные работяги. Просто обыкновенный бардак. Денег нет, запчастей,- нет и каждый хочет украсть что может.
Господи, помоги ихним матерям, это все пережить!
Мир их праху.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:21 Ответить
Горе. Страшенно боляче.
Співчуття рідним.
Хочеться дізнатися, чому сталася ця трагедія.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:41 Ответить
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен с ним полностью !!!
показать весь комментарий
26.09.2020 01:13 Ответить
А ещё могли быть проблемы с горючим (или подачей горючего), тогда откажет один двигатель, а потом другой
показать весь комментарий
26.09.2020 02:18 Ответить
Скажу одно, будет черный ящик, опрос выживших, анализ обломков и выяснят причины. Если терракт, самое главное чтобы не рассказывали сказки и не скрывали этого, чтобы Путина не злить, как Вагнеровцами. А если что, в комиссии честных офицеров будет больше, поэтому раскажут правду, если попытаются замять. Но я думаю, уже не будут пытаться, ротому что лсознание того, что эта война - надолго, по соему уже происходит.
показать весь комментарий
26.09.2020 04:29 Ответить
На хрена ночью учить, хотел посадить на дорогу, не попал... Тренажёров учебных у нас не придумали похоже. Соболезную, жаль ребят
показать весь комментарий
26.09.2020 07:36 Ответить
6 марта 2018 года транспортный самолёт Ан-26 совершал перелёт авиабаза Кувейрис (возле https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BF%D0%BE Алеппо ) - авиабаза https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BC Хмеймим в Сирииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC#cite_note-4 [4] и разбился при заходе на посадку в пункте назначения примерно в 17:00 по местному времени 6 марта 2018 года, не долетев 500 метров до взлётно-посадочной полосы. По данным Министерства обороны Российской Федерации, на борту упавшего самолёта были 33 пассажира (все военнослужащие российской армии, из них 27 офицеров, один в звании генерал-майора) и шесть членов экипажа, все они погибли, предварительной причиной была названа техническая неисправностьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%90%D0%BD-26_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BC#cite_note-6 [6] .
показать весь комментарий
26.09.2020 07:42 Ответить
Ан-26 спокойно садится при отказе одного двигателя. Учебный полет на небольшой высоте, можно посадить даже при отказе двух, на поле.
показать весь комментарий
26.09.2020 08:33 Ответить
Выключение двигателя на посадочном - не есть хорошо. Винт пока зафлюгируется, обороты небольшие,запаса тяги нет, высота маленькая... Вот и посадка до полосы.
Перепутал ВПП с дорогой - это полный бред: полоса освещена ночью, как новогодняя елка.
Нужно искать причину выключения силовой установки. Имхо их две: 1. Выработалось все топливо. 2. ПЗРК в движок.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:25 Ответить
Судя по пожару, топливо было. Значит - ракета в движок.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:48 Ответить
Блондинка?
показать весь комментарий
26.09.2020 10:08 Ответить
Не, штурман ВТА. Ворошиловградское ВВВАУШ.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:15 Ответить
 
 