В результате авиакатастрофы под Чугуевом погибло 25 человек, начато уголовное производство, - Офис генпрокурора

По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).
В сообщении отмечается: "По предварительным данным, около 20:50 вблизи г.Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются.
На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.
Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Хоч трохи совісті є? Тут взагалі-то трагедія, а ти петросяниш!
зеленский уже на месте ?
Терміново, панове літуни, ретельно перегляньте ваши навчальні надто сумнівні метОди щодо відмикання двигуна у польоті - адже це не по-людськи, а надто підступно, то як птаху врізати крило. Тим більш, коли на цьому борті летять ще й десятки військових.
Засудити винних у загибелі безневинних по повній та найстрожіше!!!
Загиблим - вічна пам'ять.
если это диверсия рашистов, то эксэрды все улики уничтожат.. нет доверия зеленскому и его кодле, слугам олигархов..
Мені здається, що, крім відмови двигуна, мусило бути ще щось.
Диверсію не відкидаю.
Збити навряд чи наважилися б.
ІМХО
Так, як з вагнерівцями.
Ще лишилися такі люди.
На борту мог начаться пожар. Тогда понятно почему пилоты пытались сесть на дорогу, время шло на секунды. То что с самолёта кто то выпрыгивал - тоже говорит в пользу этой версии. При взрыве или попадании ракеты - корпус самолётам мог разрушиться. Тогда бы уже не осталось времени чтоб сориентироваться и выпрыгнуть.
Самолёт можно увести в сваливание или разбить по ошибке пилота (хотя пилот - опытный).
Он мог влететь в стаю птиц, так что птицы попали в оба двигателя, и привели к их одновременному отказу на низкой высоте.
У Мережі з'явилося фото загиблих курсантів під Чугуєвом
В авіатрощі загинула фактично ціла група курсантів.
У Мережу почали викладати фото курсантів, які загинули в авіакатастрофі у Харківській області.