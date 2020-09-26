В результате авиакатастрофы под Чугуевом погибло 25 человек, начато уголовное производство, - Офис генпрокурора

По факту падения военного самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство о нарушении правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия (ст. 416 УК Украины).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ГПУ.

В сообщении отмечается: "По предварительным данным, около 20:50 вблизи г.Чугуев при заходе на посадку самолет потерял управляемость и упал возле автомобильной дороги. На борту находились, кроме членов экипажа, курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба. По состоянию на эту минуту, предварительно, 25 погибших, 2 раненых в тяжелом состоянии доставлены в медучреждения, поиски остальных продолжаются.

На месте происшествия работают прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона и следователи Государственного бюро расследований.

Продолжаются первоочередные следственные действия. Обстоятельства, причины и условия авиакатастрофы устанавливаются.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

