По уточненной информации, на борту разбившегося Ан-26 было 27 человек - одного курсанта не допустили к полету, - ГСЧС

На борту разбившегося под Чугуевом военного самолета Ан-26 было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Одного из курсантов не допустили к полетам.

В сообщении отмечается: "Уточненная информация о падении самолета в Харьковской области. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета).

Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

По обновленным данным Министерства внутренних дел, на борту находились 28 человек. Тела 22 из них нашли на месте катастрофы, 2 человек выжили, получив ожоги. Еще 4 сейчас разыскивают.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа. Он предполагает, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу и проходящую рядом автомобильную дорогу.

