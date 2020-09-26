По уточненной информации, на борту разбившегося Ан-26 было 27 человек - одного курсанта не допустили к полету, - ГСЧС
На борту разбившегося под Чугуевом военного самолета Ан-26 было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Одного из курсантов не допустили к полетам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации ГСЧС.
В сообщении отмечается: "Уточненная информация о падении самолета в Харьковской области. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета).
Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
По обновленным данным Министерства внутренних дел, на борту находились 28 человек. Тела 22 из них нашли на месте катастрофы, 2 человек выжили, получив ожоги. Еще 4 сейчас разыскивают.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа. Он предполагает, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу и проходящую рядом автомобильную дорогу.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
СМИ обязаны зажечь СВЕЧИ СКОРБИ . это национальная трагедия
По существу: версии чиновников на их совести. Ваши версии - на вашей. Вопрос - вы себя считаете лучше, если предлагаете такую версию?
Погиб цвет Украинских ВСУ. Лично мне - бесконечно больно... И двигать столь странные версии, на мой взгляд, не достойно уважающего себя человека....
Значит курсанты знали о ситуации. У них было время открыть люк. выпрыгнуть - меньшее зло... Значит на борту сложилась нестандартная ситуация.
Матиос еще не сидит за нерасследование взрывов на складе Винницы? По заключению комиссии ВР расследование там не проводилось. А главный прокурор на свободе... Непонятно даже мне...
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2883548988589829?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2tS amgphornsusorfefds ·
Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було.
Телефон гарячої лінії https://www.facebook.com/hnups/?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hnups/?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=kK-y-R Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
057-704-96-28
..