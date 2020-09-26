РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
По уточненной информации, на борту разбившегося Ан-26 было 27 человек - одного курсанта не допустили к полету, - ГСЧС

На борту разбившегося под Чугуевом военного самолета Ан-26 было 27 человек, а не 28, как сообщалось ранее. Одного из курсантов не допустили к полетам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в информации ГСЧС.

В сообщении отмечается: "Уточненная информация о падении самолета в Харьковской области. По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета).

Найдены тела 22 погибших, 2 человека пострадали, поиски трех человек продолжаются.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

По обновленным данным Министерства внутренних дел, на борту находились 28 человек. Тела 22 из них нашли на месте катастрофы, 2 человек выжили, получив ожоги. Еще 4 сейчас разыскивают.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Бывший военный прокурор Анатолий Матиос считает, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка экипажа. Он предполагает, что пилоты могли перепутать взлетно-посадочную полосу и проходящую рядом автомобильную дорогу.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) ГСЧС (5112)
+16
Соболезнование семьям погибших
СМИ обязаны зажечь СВЕЧИ СКОРБИ . это национальная трагедия
26.09.2020 00:41 Ответить
+15
И скорее всего он был очень огорчен из-за отстранения до 21-45. Парень, тебе сейчас прожить нужно за всех, кто остался на борту.
26.09.2020 00:47 Ответить
+14
26 хлопців... Майбутніх пілотів. Пішли у небо не так як мріяли... Вічна пам'ять. (с)
26.09.2020 00:50 Ответить
Йому б у лотерею грати.
26.09.2020 00:34 Ответить
Анатолій Матіос -- брехун і провокатор, завжди паплюжив ЗСУ.
26.09.2020 09:33 Ответить
Ось і не вірь в долю після цього !
26.09.2020 00:40 Ответить
Не реагируйте на дерьмо.
26.09.2020 00:48 Ответить
Соболезнование семьям погибших
СМИ обязаны зажечь СВЕЧИ СКОРБИ . это национальная трагедия
26.09.2020 00:41 Ответить
хм.. а вот менты и нашли козла отпущения если все же выяснится что это была диверсия и пацаненок типа решил отплатить им за не допуск его к полету... (как версия)
26.09.2020 00:44 Ответить
Ничего тупее придумать невозможно...
26.09.2020 01:06 Ответить
наши авакяны и матиосы еще не такое придумывали !!! посмотри дело по Шеремету, Торнадо...
26.09.2020 01:09 Ответить
Для начала, тыкать - удел кацапоидов. В Украине Мать и Отца - на "Вы" величают, не только незнакомого человека...
По существу: версии чиновников на их совести. Ваши версии - на вашей. Вопрос - вы себя считаете лучше, если предлагаете такую версию?
Погиб цвет Украинских ВСУ. Лично мне - бесконечно больно... И двигать столь странные версии, на мой взгляд, не достойно уважающего себя человека....
26.09.2020 01:41 Ответить
Это надо же такой бред написать...
26.09.2020 07:09 Ответить
И скорее всего он был очень огорчен из-за отстранения до 21-45. Парень, тебе сейчас прожить нужно за всех, кто остался на борту.
26.09.2020 00:47 Ответить
26 хлопців... Майбутніх пілотів. Пішли у небо не так як мріяли... Вічна пам'ять. (с)
26.09.2020 00:50 Ответить
Уруский , ну этот ничего не найдет Хотя по всем признакам Диверсия
26.09.2020 00:52 Ответить
А как можно поднимать самолет с курсантами возле границы во время учений оккупантов с боевыми стрельбами кавказ 2020?
26.09.2020 00:57 Ответить
А Назаров ще при ділах, і навіть не розжалуваний? Дуже вже схожий випадок з літаками і військовими...
26.09.2020 09:39 Ответить
Какая ошибка экипажа? Самолёт шел на посадку. С чего бы это открыли десантные люки? Иначе никак невозможно выпрыгнуть из падающего самолёта...
Значит курсанты знали о ситуации. У них было время открыть люк. выпрыгнуть - меньшее зло... Значит на борту сложилась нестандартная ситуация.
Матиос еще не сидит за нерасследование взрывов на складе Винницы? По заключению комиссии ВР расследование там не проводилось. А главный прокурор на свободе... Непонятно даже мне...
26.09.2020 01:04 Ответить
https://www.facebook.com/kpszsu/?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces
https://www.facebook.com/kpszsu/posts/2883548988589829?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2tS amgphornsusorfefds ·
Курсант Харченко Олександр Володимирович в останній момент не був допущений до польоту. Його на борту не було.

Телефон гарячої лінії https://www.facebook.com/hnups/?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/hnups/?__cft__[0]=AZVbY0OOUlTl2jHsgWoUcPKijYEEhaMsXV1wfsas1avCLDFOiSAbe547UMo7DdY_kafnrBoWSRiaWFlYo7ZC9AolaHfs1_UPqEJmDTzhrYTcl5kWC14uItynSjq2IthUfB0ON891xE4BobiloVXUjDlTB3oYoWrt2rkw49Xcni4ueXD7K6zSdbV9r5aL2XgXY0A_eHy2rFndfD3lLGM3eKVPQfSivoOdM6PXGV95qH4z_1cfuhvqiJczhSlcQwIa4mK73s4mgJyNkPSwPWudWvh_GBJa6PGz0SqvQrvFnTE4FQ&__tn__=kK-y-R Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
057-704-96-28
26.09.2020 02:32 Ответить
В "останній момент"... дивно... А може, це ще одне підтвердження.
26.09.2020 09:46 Ответить
Матиос перепутал работу в прокуратуре с роботой в колхозе
26.09.2020 07:36 Ответить
Второй раз родился.
26.09.2020 07:40 Ответить
26.09.2020 08:32 Ответить
 
 