26 сентября в Харьковской области объявлен день траура в связи с гибелью под Чугуевом военных летчиков, - ОГА

В Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена днем траура по погибшем в результате падения самолета АН-26 под Чугуевом

.Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал глава ХОГА Алексей Кучер.

"В этот день на всей территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органах госвласти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а теле- и радиокомпаниям - внести изменения в программу передач", – сказано в распоряжении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

