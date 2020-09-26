РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12594 посетителя онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
2 335 20

26 сентября в Харьковской области объявлен день траура в связи с гибелью под Чугуевом военных летчиков, - ОГА

26 сентября в Харьковской области объявлен день траура в связи с гибелью под Чугуевом военных летчиков, - ОГА

В Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена днем траура по погибшем в результате падения самолета АН-26 под Чугуевом

.Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал глава ХОГА Алексей Кучер.

"В этот день на всей территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органах госвласти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а теле- и радиокомпаниям - внести изменения в программу передач", – сказано в распоряжении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Автор: 

авиакатастрофа (1735) ОГА (2397) траур (246) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Что за хамство? Это трагедия всей страны!
Где ПреЗедент? Где Кабмин?
Все так заняты выборами,что оглохли и ослепли???
показать весь комментарий
26.09.2020 00:53 Ответить
+18
Вообще-то День траура надо объявлять по Украине - почему молчит Кабмин ?
показать весь комментарий
26.09.2020 00:48 Ответить
+15
Такого ще не було, щоб загально національну трагедію відносили лише до однієї області. Шо вони там нюхають ці наркомани в ОПі, шо такі рішенні приймають?
показать весь комментарий
26.09.2020 00:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вообще-то День траура надо объявлять по Украине - почему молчит Кабмин ?
показать весь комментарий
26.09.2020 00:48 Ответить
ПОТОМУ ЧТО ПРЕДАТЕЛИ ВЕЗДЕ! ОНИ ТРУБЯТ О МИРЕ, КОГДА ГИБНУТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОЛДАТЫ! И ТЕПЕРЬ ТОЖЕ САМОЕ! ВАГНЕРОВЦЕВ СЛИЛИ, РЕБЯТ УБИЛИ! 73% ЛИКУЮТ! НИКТО НЕ ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА ПУТИ К ИХ РАБСКОМУ МИРУ!!
показать весь комментарий
26.09.2020 00:52 Ответить
Потому что сделали из Украины - проходной двор
Всякая шваль из стран пост совка может въезжать без визы,
показать весь комментарий
26.09.2020 01:02 Ответить
От же чмошник, отец нации ***. Комиссию по расследованию и без его ЗЕЛеных соплей создали бы, таковы правила.
Но членограй же не может на горе не не попиариться.
показать весь комментарий
26.09.2020 00:50 Ответить
Траур только в Харьковской области ?
Гибель 22 военных летчиков всей Украины не касается ?
показать весь комментарий
26.09.2020 01:06 Ответить
Что за хамство? Это трагедия всей страны!
Где ПреЗедент? Где Кабмин?
Все так заняты выборами,что оглохли и ослепли???
показать весь комментарий
26.09.2020 00:53 Ответить
Такого ще не було, щоб загально національну трагедію відносили лише до однієї області. Шо вони там нюхають ці наркомани в ОПі, шо такі рішенні приймають?
показать весь комментарий
26.09.2020 00:56 Ответить
После успешных военных учений ВСУ С НАТО на юге , нисколько не сомневаюсь в кацапском следе в катастрофе . Надо искать тех, кто знал о полёте .
Вообще пора вспомнить о конспирации - в стране Всё-таки идёт война
показать весь комментарий
26.09.2020 00:59 Ответить
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен полностью !!!
показать весь комментарий
26.09.2020 01:04 Ответить
Заслуга Украины в том,
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает
показать весь комментарий
26.09.2020 01:07 Ответить
Чому тільки в Харківській області? Так були люди з усієї України. Невже, щоб применшите глибину цієї трагедії? Це якесь нелюдське блюзнірство. Співчуваю всім українцям і особливо сім'ям загиблих.
показать весь комментарий
26.09.2020 01:44 Ответить
Тільки в області?
"Слуги", ви в адекваті?
показать весь комментарий
26.09.2020 03:46 Ответить
"********* sind die Gesichter"

Поищи на ютубе. Мне понравилось.
показать весь комментарий
26.09.2020 20:58 Ответить
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ НАШИМ ХЛОПЦАМ! 100 ПРОЦЕНТОВ ПЛАНОВОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ НАШИХ СПЕЦОВ-ЛЕТЧИКОВ!И ТРАУР НАДО ОБЬЯВИТЬ ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ! ИНТЕРЕСНО! РАССЛЕДОВАНИЕ БУДЕТ ТАКИМ КАК С ВАГНЕРОВЦАМИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
26.09.2020 07:48 Ответить
Ну, не позорник ли Зеленский? Он обязан объявить траур по все й Украине! Мне тошнит от клоуна и его гниющей зелени, для которых нет ничего святого, кроме аплодисментов в в их зашморганном цирке!
показать весь комментарий
26.09.2020 09:08 Ответить
Однозначно траур нужно было объявлять по всей стране.. Но у нас все теперь ориентированно на меняющуюся под рейтинги зонность ( по примеру карантина). Так что вот так...
показать весь комментарий
26.09.2020 09:25 Ответить
Це трагедія для всієї України.Загинули молоді хлопці,синочки безцінні,діти...Дізналася про катастрофу вранці,з того часу просто ридаю в голос...
Траур повинен бути по всій країні.Україна втратила своїх дітей...
показать весь комментарий
26.09.2020 10:03 Ответить
мда. що і як там трапилось, я про причини авіатрощі, ща разбиратимуться. але те, що зелена відрижка знову обісралася: ЦЕ ФАКТ. Телевізор включив - по всіх каналах суцільний юмор та розважальне лайно. Начібто і не трапилася трагедія
показать весь комментарий
26.09.2020 10:58 Ответить
 
 