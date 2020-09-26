26 сентября в Харьковской области объявлен день траура в связи с гибелью под Чугуевом военных летчиков, - ОГА
В Харьковской области суббота, 26 сентября, объявлена днем траура по погибшем в результате падения самолета АН-26 под Чугуевом
.Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал глава ХОГА Алексей Кучер.
"В этот день на всей территории области будут приспущены государственные флаги на зданиях и сооружениях органах госвласти, государственных предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования, а теле- и радиокомпаниям - внести изменения в программу передач", – сказано в распоряжении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
Всякая шваль из стран пост совка может въезжать без визы,
Но членограй же не может на горе не не попиариться.
Гибель 22 военных летчиков всей Украины не касается ?
Где ПреЗедент? Где Кабмин?
Все так заняты выборами,что оглохли и ослепли???
Вообще пора вспомнить о конспирации - в стране Всё-таки идёт война
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает
"Слуги", ви в адекваті?
Поищи на ютубе. Мне понравилось.
Траур повинен бути по всій країні.Україна втратила своїх дітей...