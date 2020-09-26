Самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, выполнял учебно-тренировочный полет, - СНБО

Падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи г. Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины АН-26 бортовой номер 76.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

Причины трагедии станут предметом тщательного расследования. Мои соболезнования родным и близким! Вечная память!"

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

