Самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, выполнял учебно-тренировочный полет, - СНБО

Самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, выполнял учебно-тренировочный полет, - СНБО

Падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи г. Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины АН-26 бортовой номер 76.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.

Причины трагедии станут предметом тщательного расследования. Мои соболезнования родным и близким! Вечная память!"

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Данилов Алексей (1066) СНБО (4462) Харьковщина (5577)
Топ комментарии
+15
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен полностью !!!
26.09.2020 01:04
26.09.2020 01:05 Ответить
+12
это все потому что на нашей территории можно безнаказанно проводить диверсии, все равно потом зе-лошара поменяет и отпустит
26.09.2020 01:24
26.09.2020 01:24 Ответить
+10
Да , это диверсия
26.09.2020 01:05 Ответить
ночью?
26.09.2020 01:01 Ответить
А что не так?
26.09.2020 01:03 Ответить
23 ...с редкой специальностью и в один самолет а не по 5-6 человек....Как можно подумать все 23 за рейс успеют освоить урок....На топливе кто то хотел сэкономить
26.09.2020 07:49
26.09.2020 07:49 Ответить
диверсия пропукинских фашистов, кто то из предателей слил информацию..
26.09.2020 01:04
26.09.2020 01:04 Ответить
Да , это диверсия
26.09.2020 01:05 Ответить
Чому, у одному літаку літила , напевно, у повному складі навчальна група курсантів одразу?
26.09.2020 01:05
26.09.2020 01:05 Ответить
Бо бабла немає літати часто, от і економлять як можуть. Мій знайомий вчився у Кропивницькому льотному училищі, так вони вгазалі заправлялися за свій кошт.
26.09.2020 01:08
26.09.2020 01:08 Ответить
А как им по одному летать?
26.09.2020 01:21 Ответить
Це пілоти. Навчання і здоровя кожного = мільони. Не можна так. Стара консерва з крильями не варта життя цілої навчальної групи. Якщо мені не зраджує память, то не можна збірати на літаку ось ось так, як це зробили. Не можна на літаку перевозити весь, також, кервіний склад та подібне....
26.09.2020 01:38
26.09.2020 01:38 Ответить
Не можна на літаку перевозити весь, також, кервіний склад та подібне....

Особливо після вбитого кацапами під Смоленськом уряду Польщі.
26.09.2020 01:55
26.09.2020 01:55 Ответить
Есть вот такое мнение профи в авиации - " АН-26 может упасть только при поражении ракетой или взрыва на борту..Отказ одного двигателя для самолета не проблема. Тем более, что руководил опытный инструктор. Технарей, что готовили полет, надо проверять. Может быть и диверсия. Это самый надежный самолет, на нем еще летали космонавты в СССР. Очевидно, что это теракт или поражение ракетой." .. - я согласен полностью !!!
26.09.2020 01:05
26.09.2020 01:05 Ответить
Бла-бла-бла. Потери самолетов более 10% от всего выпуска.
26.09.2020 01:23
26.09.2020 01:23 Ответить
речь идет о данном конкретном случае, а не о заметании следов
26.09.2020 02:35
26.09.2020 02:35 Ответить
Около сотни Ан-26 разбилось из за отказа техники либо ошибок экипажа. При чем тут космонавты.
26.09.2020 09:57
26.09.2020 09:57 Ответить
У 80-х був подібний випадок з Ан-26 Луганського училіща штурманів з курсантами на бору. Відмовила паливна система в польоті. Тоді літак спланував в поле, сів на брюхо, корпус розломило але не було загоряння і загиблих не було. З одним двигуном ця машина може летіти (штатна вправа) і навіть сідати.
26.09.2020 07:57
26.09.2020 07:57 Ответить
А штаб ввс прикво під золочивом в травні 85?
26.09.2020 08:57
26.09.2020 08:57 Ответить
Там було лобове зіткнення з іншим літаком. Помилка диспетчера.
26.09.2020 10:30
26.09.2020 10:30 Ответить
Авиация не терпит разгильдяйства..
26.09.2020 01:08
26.09.2020 01:08 Ответить
Причины трагедии станут предметом тщательного расследования

Нихто правды не скажет , можете и не ждать , зато пиариться будут все .
26.09.2020 01:09
26.09.2020 01:09 Ответить
шмаркля как всегда возьмет под ,,особистий контроль"
26.09.2020 07:52
26.09.2020 07:52 Ответить
Какие ещё "учебные полёты", блин... Смещение Гепы - это начало настоящей войны, в которой пленных брать не будут.
26.09.2020 01:12
26.09.2020 01:12 Ответить
это все потому что на нашей территории можно безнаказанно проводить диверсии, все равно потом зе-лошара поменяет и отпустит
26.09.2020 01:24
26.09.2020 01:24 Ответить
Отказ двигателя-либо рукожопые техники,либо контрафактные запчасти,либо бодяженый керосин.Скорее всего по обыкновению,воровали новые запчасти ,пускали налево,а ставили б/у старье.
26.09.2020 02:44
26.09.2020 02:44 Ответить
Воров,как водится,не найдут,виноватыми сделают пилотов.
Вон как с тем генералом,что отправил на гибель Ил 76й.А им все как с гуся вода
26.09.2020 02:47
26.09.2020 02:47 Ответить
Кто воровал запчасти?
26.09.2020 07:48 Ответить
Самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, выполнял учебно-тренировочный полет, - СНБО - Цензор.НЕТ 5378

..
26.09.2020 07:44 Ответить
Самолет 1977 года выпуска... машине 43 года... ищите дальше диверсантов... в нормальной стране такая машина должна быть на свалке, а не перевозить курсантов...
26.09.2020 08:42
26.09.2020 08:42 Ответить
Царство небесне хлопцям.
26.09.2020 10:58 Ответить
знищили майутнє авіації України. Чому 20 при наявності учбових посадочних місць 10.
26.09.2020 22:15
26.09.2020 22:15 Ответить
 
 