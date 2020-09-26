Самолет Ан-26, который разбился в Харьковской области, выполнял учебно-тренировочный полет, - СНБО
Падение военного самолета в Харьковской области произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня во время выполнения учебно-тренировочного полета произошла ужасная трагедия. Выполняя заход на посадку, вблизи г. Чугуев разбился военно-транспортный самолет Вооруженных Сил Украины АН-26 бортовой номер 76.
На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба.
Причины трагедии станут предметом тщательного расследования. Мои соболезнования родным и близким! Вечная память!"
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
Особливо після вбитого кацапами під Смоленськом уряду Польщі.
Нихто правды не скажет , можете и не ждать , зато пиариться будут все .
Вон как с тем генералом,что отправил на гибель Ил 76й.А им все как с гуся вода
