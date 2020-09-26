РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
Глава европейской дипломатии Боррель выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Чугуевом

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель соболезнует в связи с катастрофой военного самолета в Украине, в которой погибло более 20 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую запись он сделал на своей странице в Твиттере.

"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС Президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе, министру оборону Андрею Тарану", – написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) Боррель Жозеп (785)
Украіна сумує 😪😪😪
26.09.2020 01:47 Ответить
а г+г розважається
26.09.2020 03:08 Ответить
Дякуємо, сеньоре Боррель.
26.09.2020 03:42 Ответить
Сенйор Небанкомат .
26.09.2020 06:47 Ответить
Общий бардак в стране не мог не сказаться и на состоянии ВВС Украины. А еще есть АЭС и каскад днепровских ГЭС в аварийном состоянии. Просто пока петух не клюнет в зад...
26.09.2020 05:46 Ответить
А кредитний статус Європи для України, не змінив?..
26.09.2020 05:47 Ответить
борель - небанкомат , як навальний - небутерброд .
26.09.2020 06:46 Ответить
 
 