Глава европейской дипломатии Боррель выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Чугуевом

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель соболезнует в связи с катастрофой военного самолета в Украине, в которой погибло более 20 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующую запись он сделал на своей странице в Твиттере.

"Только что узнал о трагической катастрофе военного самолета сегодня вечером в Чугуеве, Украина. Мои мысли с семьями и друзьями тех, кто погиб. Мои соболезнования от имени ЕС Президенту Владимиру Зеленскому, министру Дмитрию Кулебе, министру оборону Андрею Тарану", – написал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

