ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации
Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы под Чугуевом, за помощью в сборе информации.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227. Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производству в порядке, установленном УПК Украины", – говорится в обращении, размещенном на сайте Бюро в ночь на субботу.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
В этом году он ремонтировался. А помните смоленскую катастрофу с Президентом Польши. Там самолет тоже ремонтировался и там ему поставили бомбу во время ремонта. Ни на что не намекаю, но у самолета под Чугуевом перед посадкой отказал левый двигатель. Хотя вообще- то намекаю на тщательную проверку.
полетіли до неба хлопці. дай їм, бог крила янголів.Вони мріяли літати...
.
Справа більш не в віці літака а в своєчасному і якісному догляді за ним і досвіді екіпажу.
Давайте еще шире откроем граници с фашистской россией.
Ну и что, что война, анижелюди!!!
Откроем обьятия и пачками, еще раз, раздадим биометрику для кримнаших.
Откроем все КПП с даунбацем - тамженашилюди.
Закривайте граници с рашкой и оккупированними территориями, придурки конченние.
У власти что били идиоти, что новие идиоти пришли, только еще еще хуже.
https://www.dialog.ua/ukraine/215813_1600955308 В 2014 году Кернес и Добкин получили от Кремля $500 млн за "сдачу" Харьковской области России - Соловей
И еще выборы в Харькове через месяц.