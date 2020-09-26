РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации

Государственное бюро расследований обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы под Чугуевом, за помощью в сборе информации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные, а именно ФИО и номер телефона по телефону ГБР: +380500802227. Следователи ГБР свяжутся с Вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производству в порядке, установленном УПК Украины", – говорится в обращении, размещенном на сайте Бюро в ночь на субботу.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) ГБР (3182)
+13
RIP
полетіли до неба хлопці. дай їм, бог крила янголів.Вони мріяли літати...
26.09.2020 02:39 Ответить
+9
Вдруг, массовое,агрессивное нашествие ботов, которые ,оказалось среди ночи не спят, коственно подтверждает причастность к авиапроисшествию вероятного военного противника, это версию надо расматривать и расследовать первой, чтоб там не было
26.09.2020 02:54 Ответить
+9
Если весь летный парк не обновляется (а он 40 летней и более давности) то такое будет продолжаться по нарастающей.У ответственнях рыл прерогатива сегодня одна-набить карман и свалить в страны с теплым климатом,а потом хоть потоп
26.09.2020 03:10 Ответить
Всё уже сказано и показано.Что ёщё?Перемывать пустое в порожнее?Ждать инфу на вопрос почему.Трагедия семьям .Царство небесное парням.
26.09.2020 02:48 Ответить
Вдруг, массовое,агрессивное нашествие ботов, которые ,оказалось среди ночи не спят, коственно подтверждает причастность к авиапроисшествию вероятного военного противника, это версию надо расматривать и расследовать первой, чтоб там не было
26.09.2020 02:54 Ответить
Многим ботам от рашенфюрера незачем спать. Уже достаточно давно разработаны автоматические чат-боты способные вести диалог с ничего не подозревающим человеком. На Хабрахабре как-то довольно подробно писали о таких спецпрограммах спецслужб ФСБ. (читал там о разработках еще до войны и сожалению не запомнил названий). Пользователь являющийся занятым человеком, может найти время на один-три поста в день, а автоматическим ботам на основе искусственного "интеллекта" не нужно работать, ходить в магазин, ухаживать за детьми или спать. Таких ботов можно запрограммировать на одну-единственную задачу: постить как можно больше, не попадаясь и меняя ники. Это делает чат-боты мощным инструментов для тех, кто желает формировать общественное мнение, управляя диалогом.
26.09.2020 07:50 Ответить
https://m.glavnoe.ua/news/n357039659-aviakatastrofa-pod-harkovom-samoletu-bylo-43-goda-no-v-2020-m-on-byl-napravlen-na-remont Авиакатастрофа под Харьковом: самолету было 43 года, но в 2020-м он был направлен на ремонт

В этом году он ремонтировался. А помните смоленскую катастрофу с Президентом Польши. Там самолет тоже ремонтировался и там ему поставили бомбу во время ремонта. Ни на что не намекаю, но у самолета под Чугуевом перед посадкой отказал левый двигатель. Хотя вообще- то намекаю на тщательную проверку.
26.09.2020 08:04 Ответить
Польский ремонтировали в РФ. Этот тоже ?
26.09.2020 08:26 Ответить
Наверно нет.
26.09.2020 08:50 Ответить
RIP
полетіли до неба хлопці. дай їм, бог крила янголів.Вони мріяли літати...
26.09.2020 02:39 Ответить
Самолёт лежит в 10 метрах от трассы.Предворительно сообщили об отказе двигателя.Внештатная но и не сложная ситуация для пилота учитывая уже заход на посадку.По ходу перепутал трассу с взлёткой.
26.09.2020 02:43 Ответить
Ага, трасса , которая впоперек ВПП и глиссады, трасса всегда служила ориентиром при заходе не посадку.
26.09.2020 02:58 Ответить
Сейчас только гадать.Он врубился в деревья.Может перепутал ,может недотянул,пацаны прыгали значит что то там произошло.Ждём оф версий.
26.09.2020 03:09 Ответить
Пилот сообщил о проблемах с левым двигателем, а как раз с левой стороны глиссады глухие места и здоровенный не очень старый лес- очень удобное место для атаки.
26.09.2020 03:16 Ответить
Это то что больше всего удобно и просто для всех.Но врятли.
26.09.2020 04:03 Ответить
Пилоты такие вещи не путают.
26.09.2020 09:24 Ответить
RIP
полетіли до неба хлопці. дай їм, бог крила янголів.Вони мріяли літати...
26.09.2020 02:46 Ответить
Если весь летный парк не обновляется (а он 40 летней и более давности) то такое будет продолжаться по нарастающей.У ответственнях рыл прерогатива сегодня одна-набить карман и свалить в страны с теплым климатом,а потом хоть потоп
26.09.2020 03:10 Ответить
!!!
26.09.2020 05:57 Ответить
Был ремонт этого самолета в этом году. Он только-только с ремонта.
26.09.2020 08:06 Ответить
тоже так думаю. История о деньгах и старых агрегатах...
26.09.2020 03:18 Ответить
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации - Цензор.НЕТ 7849.....
26.09.2020 07:08 Ответить
Перша причина котострофи, яку слід розглядати поки йде війна це - диверсія москалів.
26.09.2020 07:15 Ответить
так зеленая плесень мир объявила
26.09.2020 07:22 Ответить
Особенно после их конфуза, когда один российский самолет сбил другой российский самолет. Чтобы сбить волну публикаций сми.
26.09.2020 08:09 Ответить
100% диверсия с ПЗРК, заходил на посадку поврежден двигатель , как правило ПЗРК попадает в двигатель
26.09.2020 07:21 Ответить
если бы просто отказал двигатель,самолет сел бы на одном двигателе , а тут взрыв двигателя и поврежденное крыло , точно ПЗРК
26.09.2020 07:27 Ответить
https://m.glavnoe.ua/news/n357039659-aviakatastrofa-pod-harkovom-samoletu-bylo-43-goda-no-v-2020-m-on-byl-napravlen-na-remont Авиакатастрофа под Харьковом: самолету было 43 года, но в 2020-м он был направлен на ремонт Повторюсь: возможно во время ремонта была поставлена бомба, как в самолет с Президентом Польши во время Смоленской катастрофы. А потом активировали. Значит возможно на заводе диверсанты или предатели.
26.09.2020 08:18 Ответить
На польской тушке системы безопасности орали "pull ap, pull ap", что подтверждено расшифровкой самописцев, но пилоты продолжали снижаться. Никакой бомбы там не было.
26.09.2020 11:08 Ответить
Гбр при чем?
26.09.2020 07:29 Ответить
диверсию расследовать
26.09.2020 07:35 Ответить
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации - Цензор.НЕТ 8926

26.09.2020 07:39 Ответить
Росіяни мабуть підстроїли цю катастрофу. Їм це найбільш вигідно
26.09.2020 07:42 Ответить
Мабуть за паребріком аж виплигують з штанів від радості.
26.09.2020 08:03 Ответить
Самолету 43 года, это о многом говорит.
26.09.2020 07:43 Ответить
тут явно диверсия , но зеленная плесень скроет этот факт
26.09.2020 07:50 Ответить
Американским атомним бомбардувальникам Boeing B-52 що стоять на озброєнні американських повітряних сил вже 64 роки а літають і лякють кацапів до цього часу.
Справа більш не в віці літака а в своєчасному і якісному догляді за ним і досвіді екіпажу.
26.09.2020 08:49 Ответить
B-52 64 роки в польоті
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации - Цензор.НЕТ 9673
26.09.2020 08:57 Ответить
Техническое состояние и возраст разные вещи.
26.09.2020 09:27 Ответить
Своей бабушке это скажи. ТС при безденежьи, без специалистов, при таком бардаке, не смеши.Все комплектующие давно на металлоломе.
26.09.2020 11:16 Ответить
Заслуженный пилот: АН-26 можно посадить на одном двигателе ,были примеры
26.09.2020 07:48 Ответить
Самолет Ан-26 авиакомпании "Якутия" совершил аварийную посадку на одном двигателе.
26.09.2020 07:56 Ответить
А если и второй вывели из строя? Что там с черным ящиком?
26.09.2020 08:10 Ответить
Швидше за все російська диверсія.
26.09.2020 07:54 Ответить
все говорит об этом
26.09.2020 07:57 Ответить
Та ось рослідування ригівського ДБР, навряд чи знайде цей слід, навіть уткнувшись в нього носом. Швидше зачистить докази.
26.09.2020 09:32 Ответить
Я так понял,это было упражнение курсантов.Пилот за свою карьеру скорее всего погибнет курсантом.Такова статистика в авиации.Жалко хлопцев,вечного поета.
26.09.2020 08:04 Ответить
«По той информации, что я получил, было уведомление от пилота, что отказал левый мотор. Я знаю точно, что отключают один из моторов, для опытного летчика - это не критическая ситуация. Что произошло - будет устанавливать следствие», - сказал губернатор Харьковской области Алексей Кучер.
26.09.2020 08:08 Ответить
Як би це була ракета, то пілот сказав би про це.
26.09.2020 08:15 Ответить
ага, увидел ее в зеркала заднего вида
26.09.2020 08:23 Ответить
Не бачити вибуху він не міг і сказав би про це.
26.09.2020 09:01 Ответить
он сказал что поврежден левый двигатель ,а это было ПЗРК
26.09.2020 08:24 Ответить
Так і сказав?
26.09.2020 09:02 Ответить
ГБР обратилось к свидетелям авиакатастрофы под Чугуевом за помощью в сборе информации - Цензор.НЕТ 3782
26.09.2020 08:09 Ответить
R.I.P.

Давайте еще шире откроем граници с фашистской россией.
Ну и что, что война, анижелюди!!!

Откроем обьятия и пачками, еще раз, раздадим биометрику для кримнаших.
Откроем все КПП с даунбацем - тамженашилюди.

Закривайте граници с рашкой и оккупированними территориями, придурки конченние.

У власти что били идиоти, что новие идиоти пришли, только еще еще хуже.
26.09.2020 08:14 Ответить
спи спокойно дорогой товарищ
26.09.2020 08:21 Ответить
ты имеешь ввиду русиш швайн
26.09.2020 08:22 Ответить
Хорошо бы было если бы всё упавшее с неба да на твою голову,да на твоих близких.И при этом чтоб они погибли,а ты выжил...вот и поел бы жареное на своих поминках.
26.09.2020 08:25 Ответить
А как можно поднимать самолет с курсантами возле границы во время учений оккупантов с боевыми стрельбами Кавказ 2020 и когда не почищен ватный простор в Украине
26.09.2020 08:27 Ответить
По всем признакам Диверсия
26.09.2020 08:29 Ответить
О важности харьковского направления для РФ в 2014 году. И важности выборов в Харькове для РФ. :
https://www.dialog.ua/ukraine/215813_1600955308 В 2014 году Кернес и Добкин получили от Кремля $500 млн за "сдачу" Харьковской области России - Соловей
26.09.2020 08:55 Ответить
Еще и на самолете, у которого ремонт официально заканчивается только 1 октября .
И еще выборы в Харькове через месяц.
26.09.2020 08:32 Ответить
Ты прямо знаешь все детали ,когда ремонт самолёта заканчивается, .когда... ты прямо находка для служб дознания.
26.09.2020 08:42 Ответить
Ссылка с Харьковского сайта выше. Почитай . И вообще посмотри харьковские сайты - там больше информации.
26.09.2020 08:48 Ответить
Начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадийhttp://ria.ru/person_Gennadijj_Zibrov/ Зибров выразил соболезнования в связи с катастрофой АН-26 под Харьковом.
26.09.2020 08:38 Ответить
 
 