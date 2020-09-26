За прошедшие сутки наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС
За прошедшие сутки, 25 сентября, зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Возле Авдеевки противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.
С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.
Дуже шкода та прикро.
Деморализация ЗСУ в результате этого "пиар-перемирия" Зеленского, с использованием загранотрядов и премий (преступный приказ МинОбороны № 330) за отказ защищать себя и свою землю, приведет к полному и всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины.
Мы отступаем и сдаем свою землю врагу,-врагу, людоедский характер которого, не осознает нынешние стратеги-самоучки и которые что-то увидели глазах Путина, кроме желания уничтожить свободную Украину.
Так или иначе Путин добьется своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского. Украину уничтожат из вне (донбасские орки) и изнутри коалиция "Слуг" и За ЖОПу (ОПЗЖ).