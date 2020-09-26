РУС
За прошедшие сутки наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС

За прошедшие сутки, 25 сентября, зафиксированы 2 факта нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Возле Авдеевки противник дважды в течение суток открывал огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников нет.

Также смотрите: Наемники РФ не пропускают представителей СММ ОБСЕ на оккупированный Донбасс, - штаб ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток, 26 сентября, на участках ответственности украинских подразделений, которые выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил, выстрелов со стороны противника не зафиксировано.

обстрел (29164) Донбасс (26964) перемирие (1697) операция Объединенных сил (6766)
Топ комментарии
+11
Зелена сопля війну закінчила.
26.09.2020 08:18 Ответить
+3
Але не при теперішній владі
За прошедшие сутки наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 127
26.09.2020 08:28 Ответить
+2
А в Чугуеве что не считать
26.09.2020 08:21 Ответить
Зелена сопля війну закінчила.
26.09.2020 08:18 Ответить
А в Чугуеве что не считать
26.09.2020 08:21 Ответить
Чугуєв - це страшніше за двадцять обстрілів. Там були майже готові військові пілоти. Курсанти 4-го курсу. І це великий удар по нашій авіації. Відомо, як важко і дорого підготувати військового пілота. Тому я не можу вірити, що ця катастрофа - випадковість.
26.09.2020 08:40 Ответить
Але не при теперішній владі
За прошедшие сутки наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 127
26.09.2020 08:28 Ответить
Архиепископ УПЦ МП награжден государственной наградой за содействие «расширению структуры епархии и укреплению кадрового потенциала».
Награждение состоялось 25 сентября, в Ужгороде, в ходе рабочей поездки на Закарпатье президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба главы государства.
«Владимир Зеленский побывал в Свято-Николаевской церкви в Ужгороде, где вручил орден «За заслуги» II степени митрополиту Мукачевскому и Ужгородскому Украинской православной церкви Феодору, присвоенный указом Президента от 21 августа 2020 года», - говорится в сообщении.
В Офисе президента отметили, что «митрополит Феодор способствовал расширению структуры епархии и укреплению кадрового потенциала».
26.09.2020 09:35 Ответить
Воно оточило себе кацапами і підкацапниками, які мріють "об'єднати" церкви, щоб отримати Томос, автоматично. Десь так, як вони отримали православ'я. Брехнею "об'єднавши" митрополії. Серед можновладців зеленського немає прихожан ПЦУ, що дуже показово. Всі з мацковского, гундяєвського патріархата загарбників. Тож, нічого дивного.
26.09.2020 10:19 Ответить
вчора був убитий снайпером мій дроєрідний брат, а у янелоха "потер нет"
26.09.2020 10:45 Ответить
Прийміть щирі співчуття.
Дуже шкода та прикро.
26.09.2020 10:59 Ответить
.
26.09.2020 14:16 Ответить
Пиримирии сахраняица. Та сторона подтвердит.
26.09.2020 14:46 Ответить
Вопрос что пообещал Зеленский Путину за это пиар-перемирие?
Деморализация ЗСУ в результате этого "пиар-перемирия" Зеленского, с использованием загранотрядов и премий (преступный приказ МинОбороны № 330) за отказ защищать себя и свою землю, приведет к полному и всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины.
Мы отступаем и сдаем свою землю врагу,-врагу, людоедский характер которого, не осознает нынешние стратеги-самоучки и которые что-то увидели глазах Путина, кроме желания уничтожить свободную Украину.
Так или иначе Путин добьется своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского. Украину уничтожат из вне (донбасские орки) и изнутри коалиция "Слуг" и За ЖОПу (ОПЗЖ).
26.09.2020 17:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
26.09.2020 17:35 Ответить
 
 