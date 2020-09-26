РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11186 посетителей онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
1 764 6

На Харьковщине начала работу Госкомиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26

На Харьковщине начала работу Госкомиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26

Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 начала свою работу на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На место трагедии вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального Штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин", - написал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о крушении самолета: Срочно создаем правительствую комиссию. Завтра буду на Харьковщине

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.

На Харьковщине начала работу Госкомиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 01

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) Геращенко Антон (1438)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шыбздик уже в пути?
показать весь комментарий
26.09.2020 08:58 Ответить
До нього швидка допомога вже в путі, знову обнюхався, передоз.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:06 Ответить
///
На борту літака ЗСУ Ан-26, який 25 вересня розбився під Харковом, знаходився курсант Олександр Скочков. Він був сином штурмана Іл-76, збитого терористами над Луганськом.

Його батько, Ігор Скочков, служив штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України. Загинув 14 червня 2014 року в результаті катастрофи з літаком Іл-76, який був збитий російсько-окупаційними військами над Луганськом.
///
(нема слів...так гірко від безпорадності...до сліз...)
Царства Небесного загиблим.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:04 Ответить
А у-русскій і чєчєткін там з якою метою?
показать весь комментарий
26.09.2020 09:08 Ответить
Шо там шукати - ремонт б/у запчастинами Свинарчуків-Гладковських, з відкатами Петі Вінницькому. До уього два Міги по тим же причинам.
показать весь комментарий
26.09.2020 09:25 Ответить
День трауру ще не оголосили?
показать весь комментарий
26.09.2020 09:55 Ответить
 
 