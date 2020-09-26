На Харьковщине начала работу Госкомиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26

Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 начала свою работу на Харьковщине.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На место трагедии вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального Штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин", - написал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о крушении самолета: Срочно создаем правительствую комиссию. Завтра буду на Харьковщине

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.