На Харьковщине начала работу Госкомиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26
Государственная комиссия по расследованию причин катастрофы военного самолета АН-26 начала свою работу на Харьковщине.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил заместитель министра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"На место трагедии вылетели вице-премьер Олег Уруский, начальник Генерального Штаба Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, министр МВД Арсен Аваков и председатель ГСЧС Николай Чечеткин", - написал Геращенко.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На борту літака ЗСУ Ан-26, який 25 вересня розбився під Харковом, знаходився курсант Олександр Скочков. Він був сином штурмана Іл-76, збитого терористами над Луганськом.
Його батько, Ігор Скочков, служив штурманом авіаційної ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України. Загинув 14 червня 2014 року в результаті катастрофи з літаком Іл-76, який був збитий російсько-окупаційними військами над Луганськом.
///
(нема слів...так гірко від безпорадності...до сліз...)
Царства Небесного загиблим.