РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11186 посетителей онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
3 773 3

На месте авиакатастрофы найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются, - ГСЧС

На месте авиакатастрофы найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются, - ГСЧС

На месте падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины в Харьковской области найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"На месте падения самолета 26 сентября в 09.00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Читайте: Черный ящик разбившегося под Чугуевом самолета пока не найден, - СБУ

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) жертвы (2160) ГСЧС (5113)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять загиблим,щире співчуття їх рідним та близьким! Ці потвори,Зеленський та його уряд ,досі не оголосили жалобу в країні-ім не до того,у них вибори,цирк,корпоратив! Я оголошую жалобу! За загиблими воїнами! Принаймні я схиляю голову і прапор! Прошу доєднатись не чекаючи -чи роздупляться зелені чмошники!
показать весь комментарий
26.09.2020 09:59 Ответить
На місці авіакатастрофи знайдено тіло загиблого, пошуки ще двох осіб тривають, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7829
показать весь комментарий
26.09.2020 10:05 Ответить
 
 