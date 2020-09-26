На месте авиакатастрофы найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются, - ГСЧС

На месте падения самолета Ан-26 Воздушных сил ВС Украины в Харьковской области найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"На месте падения самолета 26 сентября в 09.00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.