Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран

Министр обороны Андрей Таран сообщил некоторые подробности авиакатастрофы под Чугуевом во время краткого брифинга на месте трагедии.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов.

По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая начиная с 18 30 и до 23 часов отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова.

Читайте: Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

"Около 20 38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем. Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.

Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот, майор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", - сказал Таран.

На месте трагедии спасателями продолжаются разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков". Министр обороны подчеркнул, что только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том что произошло с АН-26.

Читайте: Черный ящик разбившегося под Чугуевом самолета пока не найден, - СБУ

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.