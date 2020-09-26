Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран
Министр обороны Андрей Таран сообщил некоторые подробности авиакатастрофы под Чугуевом во время краткого брифинга на месте трагедии.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам министра, вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов.
По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая начиная с 18 30 и до 23 часов отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова.
"Около 20 38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем. Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.
Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот, майор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", - сказал Таран.
На месте трагедии спасателями продолжаются разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков". Министр обороны подчеркнул, что только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том что произошло с АН-26.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.
Обидно!!! Так хочется послать вас с вашими выборами и прочей фигней!!!
Скиньтесь и купите самолет новый детям!!! бемоты!!
Соболезнования родителям и близким!!
А Вы написали, что бывают случаи, когда винт автоматом не флюгируется. Ну да, случаи бывают разные. И что?
А дальше вообще смешно - Вы ни с того ни с сего принялись доказывать мне, что самолёт не взлетит на одном двигателе "с места"! Кто в своём уме станет пытаться взлетать с одним двигателем от исполнительного старта? Вы что, пробовали? И с голым крылом пытались взлететь, чтобы доказать, что этот тип в такой конфигурации не взлетит?
С ума сойти! Мне открылась страшная тайна: у нас есть лётчики-дятлы.
Вы в своём уме? Ан-24/26 может взлететь и с отказавшим двигателем, и даже с "голым крылом",
Зеленій владі, міністру оборони з душком Єрмака, НЕ ВІРЮ!!!! ...
Україна йде в НАТО, в ЄС... Росія - ворог, окуповала частину територій, веде збройний конфлікт, неодноразово вже збивала наші літаки, є МН17..... Який ХЄР додумався залишити СТРАТЕГІЧНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ВУЗ, з купою літаків в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії та Донбасу?
Його в перші дні війни потрібно було переносити в якусь ВІННИЦЬКУ чи ХМЕЛЬНИЦЬКУ обл....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=wZHRAtFuCQc&feature=emb_logo
Отказ двигателя и не дотянул до полосы.
Співчуття Батькам і Рідним.
Але дивне падіння, якщо не ПЗРК, то диверсія техстану літака!
АН -26 дуже надійні, навіть з одним двигуном, але в авіації може бути все.....
К сожалению, в армии у нас, кацапская агентура давно уже свила себе сытое гнездо. Видел, знаю не по-наслышке. Как и в парламенте. В правительстве. Да и президент у нас, - это кацапский гандон.
Беда стучит в двери нашей родины.