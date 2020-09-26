РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11186 посетителей онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
17 795 72

Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран

Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран

Министр обороны Андрей Таран сообщил некоторые подробности авиакатастрофы под Чугуевом во время краткого брифинга на месте трагедии.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил замминистра МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра, вчера экипаж самолета АН-26 ВСУ выполнял штатный полёт по обучению курсантов штурманскому делу. Командир корабля имел налёт около 800 часов.

По плану самолёт должен был сделать до 10 взлетов и посадок по 15 минут каждая начиная с 18 30 и до 23 часов отрабатывая стандартную процедуру обучения. После каждой посадки самолёт осматривался техническими специалистами и взлетал снова.

Читайте: Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

"Около 20 38 (точный хронометраж будет опубликован) командир корабля сообщил диспетчеру про неполадки с левым двигателем. Однако был в целом спокоен и готовится сажать самолёт на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами.

Видимость была ясной. Ветер минимальный. Пилот, майор Богдан Кишеня сотни раз делал заход на посадку на родной для него аэродром. Через 8-9 минут командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", - сказал Таран.

На месте трагедии спасателями продолжаются разбор конструкций самолета и поиск "чёрных ящиков". Министр обороны подчеркнул, что только после их расшифровки можно будет более точно говорить о том что произошло с АН-26.

Читайте: Черный ящик разбившегося под Чугуевом самолета пока не найден, - СБУ

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.

Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран 01

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) Геращенко Антон (1438) Таран Андрей (267)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Загинули діти... Ні - воїни... Але як же прикро спостерігати черговий хайп. Вже пішли експерти, вкинули прізвища загинувших хлопців, підключилася політика.Прикро, больно, бридко і нестерпно. Льотчики не вмирають - вони не повертаються з польоту… Вічна пам'ять Вам хлопці
показать весь комментарий
26.09.2020 10:14 Ответить
+11
командира учбового судна ніколи би не допустили би до посади інструктора, якщо в нього не було би певної кількості посадок з одним двигуном.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:12 Ответить
+11
Пилот был опытный , инструктор, и не раз отрабатывал посадку с одним двигателем, Нужно ждать заключение комиссии.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В позаштаній ситуації може бути все що завгодно, якщо з одним двигуном ніколи не садили літак, то вірогідність помилки екіпажу зростає у рази. Нажаль.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:08 Ответить
командира учбового судна ніколи би не допустили би до посади інструктора, якщо в нього не було би певної кількості посадок з одним двигуном.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:12 Ответить
Курсанти стрибали з літака бо це дозволив або прямо наказав командир літака отже командир літака знав що шансів на успішну посадку перегруженого літака- немає і хотів зменшити вагу літака.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:39 Ответить
Скорше за все проблема в низькій якості авіаційного палива яке Коломойський постачає в ЗСУ!
показать весь комментарий
26.09.2020 10:41 Ответить
И курсанты были без парашютов. Это ж надо решиться такой приказ отдать. Значит очень серьёзные причины были.
показать весь комментарий
26.09.2020 11:01 Ответить
Представьте себе, что Вы едете на гоночном автомобиле по трассе. Скорость - больше 200 км/ч. Сможете открыть дверцу? Даже Шварценеггер не сможет. Хорошо, предположим, дверь Вы открыли. Куда прыгать? Во тьму, в ураганный поток? Это верная смерть.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:15 Ответить
Пилот был опытный , инструктор, и не раз отрабатывал посадку с одним двигателем, Нужно ждать заключение комиссии.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:12 Ответить
в программе Харьковского воздушного вуза гражданского военного посадка с отказанным двигателем входит в программу практических полетов и обучения сначала теория все действия на каждом типе и модели самолета доводят до автоматизма как и отработка отказа топливной системы пожар двигателя разгерметизация салона отказ руля высоты отказ руля поворота отказ гидросистемы выхода шассы всех одного и так далее...а потом отработка на практике сначала с инструктором который показывает остановив двигатель как его запустить в небе если на блорту есть ВУС или как и что делать если нет возможности запускать двигатель при отработке пожара в двигателе от греха подальше летчик вырубает останавливает двигатель потому что лучше лететь на одном без проблем чем угореть от одного...
показать весь комментарий
26.09.2020 10:17 Ответить
если тяги хватает и заход правильный, то можно и вообще с выключенными двигателями садиться - смотри посадку Боинга на воду в Гудзоне...там наверняка что-то еще произошло, причем скорее всего в последний момент, когда времени на решение уже не оставалось...вот этим и плохи старые самолеты - скрытые дефекты, неожиданно вылезающие в последний момент...и нормально выявить их не получится, лучше списать и взять новый...но это если деньги есть...
показать весь комментарий
26.09.2020 10:18 Ответить
а як це - "Харьковского воздушного вуза гражданского военного" ???????????????
показать весь комментарий
26.09.2020 10:38 Ответить
С выключенными двигателями тяги быть не может вообще. В принципе.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:17 Ответить
ну это да, я просто имел в виду посадочную скорость...
показать весь комментарий
26.09.2020 13:49 Ответить
Мог отказать и второй. Например если отказ первого был из-за залитого некачественного топлива, то отказ второго был лишь вопросом времени.
показать весь комментарий
26.09.2020 11:00 Ответить
Экипаж
Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран - Цензор.НЕТ 607
показать весь комментарий
26.09.2020 10:13 Ответить
Загинули діти... Ні - воїни... Але як же прикро спостерігати черговий хайп. Вже пішли експерти, вкинули прізвища загинувших хлопців, підключилася політика.Прикро, больно, бридко і нестерпно. Льотчики не вмирають - вони не повертаються з польоту… Вічна пам'ять Вам хлопці
показать весь комментарий
26.09.2020 10:14 Ответить
Самолет должны были отправить на ремонт по продлению срока службы а они его отправили гонять по 10 взлетов и посадок каждые 15 минут.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:15 Ответить
все законно...ничего не нарушено.разрешение на эксплуатацию до 1 октября
показать весь комментарий
26.09.2020 10:17 Ответить
Может и законно не не очень умно так гонять старичка, ну что там техники успеют проверить за несколько минут, к чему такая спешка.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:23 Ответить
это называется регламент, можете лучше - идите учитесь на авиационного инженера, дослужитесь до больших чинов и рассматривайте тогда изменения в регламенте
показать весь комментарий
26.09.2020 11:21 Ответить
изи отказавшего двигателя могло что то в гидросистеме произойти.маловероятно,что самолет преднамеренно сажали на дорогу,причем в сторону жилых домов чугуева.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:16 Ответить
Нет там дубляж гидросистемы по факту его вобще без двигателей посадить можно. Надежный самолет!
показать весь комментарий
26.09.2020 10:18 Ответить
Не пишите глупости, никто не сажал самолет на дорогу. Курсоглиссада посадки на чугуевский аэродром пересекает дорогу под углом около 30 градусов. По фотографиям обломки лежат за пределами дороги, носовой частью в сторону аэродрома. Надо ждать результатов работы комиссии, и помнить, что если экипаж погиб, то комиссия с большой вероятностью будет рассказывать про ошибку пилота.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:56 Ответить
я и не пишу глупостей.наоборот,опровергаю.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:15 Ответить
Стопудово 2 ПЗРК кацапы выпустили! Смерть рашистам!
показать весь комментарий
26.09.2020 10:16 Ответить
Росіяни влаштували цю трагедію. Вони сама зацікавлена сторона.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:19 Ответить
Погибли парни ,будущие летчики!!! Лучшие , здоровые и крепкие!!! Один самолет на всю Украину!!! Пусть бы Медвечук к Путину на Ан этом старом летал!!! Жалко перней- СТЫДНО!!!!
Обидно!!! Так хочется послать вас с вашими выборами и прочей фигней!!!
Скиньтесь и купите самолет новый детям!!! бемоты!!
Соболезнования родителям и близким!!
показать весь комментарий
26.09.2020 10:23 Ответить
Что тут стыдного? Это авиация. Новые самолёты падают точно так же, как и старые, бывает, что даже чаще.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:24 Ответить
Самые дорогие ,по затратам на обучение - летчики и из них летчики истребители - в час Х ,основная задача ,не дать вылететь, самолетам противника - самое действенное - уничтожение летного состава ,на земле - возможно и дай бог, шоб я был бы не прав - но одномоментная потеря ,такого количества летчиков ,вызывает вопрос ,как минимум - жаль ребят,очень жаль
показать весь комментарий
26.09.2020 10:32 Ответить
Вчіться в західних українців як гнид (ворогів) виводити, бо поки гнид не виведете, порядку не буде.
показать весь комментарий
26.09.2020 11:26 Ответить
Чому би я навчився у бурштинових браконьєрів?
показать весь комментарий
26.09.2020 12:23 Ответить
Ти може й нічому. Вони до 52-го року з нквд воювали і поляків прогнали з Зах. України.
показать весь комментарий
26.09.2020 15:03 Ответить
Мог не зафлюгироваться винт. при этом возникает авторотация очень большая отрицательная тяга. Принудительно зафлюгировать могли не успеть. При этом самолет с полностью выпущенной механизацией может резко снижаться.Тяги одного двигателя при авторотации другого не хватает. лквый двигатель критический. Третий вспомогательный двигатель(Ру 19а300) запустить бы не успели. Судя по удалению от ВПП высота на глиссаде небольшая. Видя что не дотягивают, могли попытаться сесть на площадку подобранную с воздуха. В данном случае - дорогу. Левый крен с авторотирующим левым винтом очень опасен, особенно в условиях недостаточного обдува рулевых поверхностей при заходе на посадку. Могло быть сваливание из-за потери скорости. Но это домыслы. Расшифровка МСРП покажет. Но кацапская диверсия не исключается... По поводу отказа двигателя. Это достаточно не редкая ситуация. Любая техника отказывает. Пилоты проходят тренировки на тренажерах и как правило подобная нештатная ситуация проблем не вызывает. Недостаток Ан- 26, 24 в отличии от Ан-32 недостаточная тяга двигателей в нештатных ситуациях, особенно при включенной противообледенительной системе. Ан-26 с отказавшим двигателем взлететь не может - как кто то выше писал. Только может уйти на 2 круг. Но при условии зафлюгированного винта отказавшего двигателя.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:32 Ответить
з якого б переляку противообліденительна система була включена? Подивись у вікно. ПМУ стовідсоткові
показать весь комментарий
26.09.2020 10:44 Ответить
Я написал про нехватку тяги с вкл. ПОС. Но не касательно этого полета.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:49 Ответить
Тяги для горизонтального полёта на малой высоте хватило бы и при включенной ПОС.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:57 Ответить
Насколько я помню с одним движком на Ан-26 возможен только полет в ГП или со снижением на 0,5 м/с, а с тухлыми движками только снижение.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:59 Ответить
Ан-26 может взлететь и взлетает на одном работающем двигателе
показать весь комментарий
26.09.2020 12:00 Ответить
Простите! Вы летали на данном типе воздушного судна в качестве члена экипажа?
показать весь комментарий
26.09.2020 16:49 Ответить
нет не летал, но верю тем, кто летал "Испытания Ан-26 в условиях жары и высокогорья выполнил экипаж во главе с летчиком-испытателем ОКБ В.А.Залюбовским. Программа проводилась в Армении, в т.ч. на грунтовом аэродроме Ахалкалаки (1600 м над уровнем моря), расположенном рядом с турецкой границей. С этой площадки выполнялся и полет на определение поведения самолета при отказе одного двигателя на взлете, который едва не закончился трагедией После отрыва от полосы стало ясно, что машина набирает скорость медленно, а прямо по курсу возвышались горы. Пришлось запустить второй двигатель. После чего Ан-26 с разворотом ушел от горной преграды буквально над приграничной зоной."
показать весь комментарий
26.09.2020 17:22 Ответить
Ан-24 может выполнять Продолженный взлёт при отказе одного двигателя во время разбега. При отказе двигателя его винт флюгируется автоматически. Без возможности взлёта с одним работающим двигателем этот тип самолёта не прошёл бы Государственные испытания и его не допустили бы к эксплуатации.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:40 Ответить
К сожалению флюгируется не всегда. Для этого предусмотрено ручное гидрофлюгирование. В РЛЭ отдельный пункт. Могли не успеть если справа сидел курсант с малым налетом.
показать весь комментарий
26.09.2020 16:55 Ответить
Не путайте взлет с продолженным взлетом. Продолженный взлет - отказ происходит после скорости V1 примерно 180- 205км/ч (скорость принятия решения на взлете). С места Ан 26 на одном двигателе не взлетает.
показать весь комментарий
26.09.2020 17:04 Ответить
Вы в своём уме? Ан-24/26 может взлететь и с отказавшим двигателем, и даже с "голым крылом", но экипаж не станет страгивать самолёт и рулить на старт с таким отказом, и конечно же, прекратит взлёт, если до середины полосы произойдёт отказ двигателя - нахрена лётчикам эти приключения? К чему Вы это пишите? Вы что, симмер?
показать весь комментарий
26.09.2020 20:08 Ответить
Извините за мое невежество в данном вопросе. Я имел неосторожность налетать на данном типе около 3500 часов.10 лет. Так что позвольте мне как то оценивать данную ситуацию. С голым крылом, при трех работающих двигателях вы не взлетите с самой длинной полосы в Украине. Длины не хватит.
показать весь комментарий
26.09.2020 22:26 Ответить
Я написал: "Ан-24 может выполнять Продолженный взлёт при отказе одного двигателя во время разбега. При отказе двигателя его винт флюгируется автоматически. Без возможности взлёта с одним работающим двигателем этот тип самолёта не прошёл бы Государственные испытания и его не допустили бы к эксплуатации". - В чём я был неправ?

А Вы написали, что бывают случаи, когда винт автоматом не флюгируется. Ну да, случаи бывают разные. И что?

А дальше вообще смешно - Вы ни с того ни с сего принялись доказывать мне, что самолёт не взлетит на одном двигателе "с места"! Кто в своём уме станет пытаться взлетать с одним двигателем от исполнительного старта? Вы что, пробовали? И с голым крылом пытались взлететь, чтобы доказать, что этот тип в такой конфигурации не взлетит?

С ума сойти! Мне открылась страшная тайна: у нас есть лётчики-дятлы.
показать весь комментарий
27.09.2020 04:30 Ответить
Спасибо за вашу профессиональную оценку!
показать весь комментарий
27.09.2020 13:15 Ответить
Командир літака АН-26, що розбився, мав наліт близько 800 годин, був спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, - Таран - Цензор.НЕТ 9174 https://censor.net/ru/user/465336
Вы в своём уме? Ан-24/26 может взлететь и с отказавшим двигателем, и даже с "голым крылом",
показать весь комментарий
27.09.2020 13:17 Ответить
Сажал с полными баками? Почему все поле в огне было?
показать весь комментарий
26.09.2020 10:38 Ответить
Поситай що написано про льотне завдання. Щось типу польоти по колам. "зліт-посадка". по 15 хвилин. ти що, вважаєшь що за кожною посадкою його заправляли. Ні. всі посадки були з запасом пального "від максимально допустимого (за максимальною посадковою вагою) до невирабативаемого запасу.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:42 Ответить
Тоесть несмотря на то что взлет и посадка считается самым опасным в вождении самолета, руководство решило в етот самолет посадить сразу всех курсантов?
показать весь комментарий
26.09.2020 10:52 Ответить
Это обычная практика обучения штурманов.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:54 Ответить
Насколько я помню на Ан-26 нет системы аварийного слива топлива, да и дефицит времени у экипажа на эти манипуляции.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:53 Ответить
Там ше невідомо, що відбулося..... Може це якісь заблукалі сєпари з Донбасу чи русскі ІХТАМНЄТИ.... Чомусь ніхто цієї версії не розглядає....
Зеленій владі, міністру оборони з душком Єрмака, НЕ ВІРЮ!!!! ...

Україна йде в НАТО, в ЄС... Росія - ворог, окуповала частину територій, веде збройний конфлікт, неодноразово вже збивала наші літаки, є МН17..... Який ХЄР додумався залишити СТРАТЕГІЧНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ВУЗ, з купою літаків в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії та Донбасу?
Його в перші дні війни потрібно було переносити в якусь ВІННИЦЬКУ чи ХМЕЛЬНИЦЬКУ обл....
показать весь комментарий
26.09.2020 10:39 Ответить
А ось і перші ознаки диверсії
показать весь комментарий
26.09.2020 10:39 Ответить
Тепер знищили і пілотів і авіацію.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:44 Ответить
не тепер її знищили, і ні про Порошенко. а ось при тих дидуганах, які зараз сиділи и сидять в ТКГ у Мінську - Кравчук та Кучма. Кучма, вірніше при ньому, більше 200 літаків (переважно МІГ_29 та Су-27) продали.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:46 Ответить
Продали и продали. Через пару тройку лет их все равно придется списывать как списали в свое время Миг-25. Все запчасти в России. Смешно покупать запчасти у страны с которой воюем.
показать весь комментарий
26.09.2020 11:17 Ответить
Подтверждаю. Во времена Кучмы лично видел как продавали МиГ-29 в Белоруссию. На Ивано-Франковский аэродром прилетали ИЛ-76 белорусских ВВС, которые загружались проданными истребителями в разобранном виде. Точно не помню, вроде бы два МиГ-29 в один транспортник помещались.
показать весь комментарий
26.09.2020 11:51 Ответить
были бы парашюты спаслись, за 3 минуты одели бы и выпрыгнули. там люк для автомобилей расчитан
показать весь комментарий
26.09.2020 10:51 Ответить
Рампа открывается достаточно долго. Обучение и полеты на подобных воздушных судах выполняются без парашютов.
показать весь комментарий
26.09.2020 10:57 Ответить
на такой высоте ни о каких парашютах речи быть не может
показать весь комментарий
26.09.2020 11:52 Ответить
Вот видео аналогичной катастрофы в России.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=wZHRAtFuCQc&feature=emb_logo
Отказ двигателя и не дотянул до полосы.
показать весь комментарий
26.09.2020 11:08 Ответить
http://spotters.net.ua/video/file/?id=140 Посадка Ан 26 с одним зафлюгированным..
показать весь комментарий
26.09.2020 11:09 Ответить
правящие мрази, стреляйтесь!!
показать весь комментарий
26.09.2020 11:18 Ответить
Який Біль, який Жаль за молодими людьми, елітою авіації....((...
Співчуття Батькам і Рідним.
Але дивне падіння, якщо не ПЗРК, то диверсія техстану літака!
АН -26 дуже надійні, навіть з одним двигуном, але в авіації може бути все.....
показать весь комментарий
26.09.2020 11:27 Ответить
800 часов - это очень малый налет
показать весь комментарий
26.09.2020 11:29 Ответить
Достаточный для уверенного пилотирования. Курсантов выпускают в первый самостоятельный при налете от 16 до 60 часов по кругам и в зоне.
показать весь комментарий
26.09.2020 17:08 Ответить
Похоже, что это тот же борт, что заходил или имитировал посадку каждые ~30 минут у нас под Борисполем. Весной, сидя на даче на карантине, почти каждый вечер его видел по многу раз заходящим на посадку. Так и думалось, что пацанов на нем тренируют.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:23 Ответить
Однажды уже так "загадочно" погибал американский пилот на нашем самолете. Украинцы, должны понять, что выборы и избрание клоунов, как и падения самолетов - это звенья одной длинной цепи. В летных училищах, как и ВВС должны работать только патриоты Украины. Проверяйте на детекторах; делайте что угодно, но не допускайте туда россиян, евреев, детей российской агентуры (сексотов) , на пушечный выстрел. Люстрация! Этих, только в торговые вузы, там им всем место.
К сожалению, в армии у нас, кацапская агентура давно уже свила себе сытое гнездо. Видел, знаю не по-наслышке. Как и в парламенте. В правительстве. Да и президент у нас, - это кацапский гандон.
Беда стучит в двери нашей родины.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:19 Ответить
А курсанти льотчики вчаться літати на 43-річних, невідремонтованих літаках !!! Це диверсія, гине цвіт нації!!!!!!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:53 Ответить
Откуда у вас информация что он не отремонтированный?
показать весь комментарий
26.09.2020 17:09 Ответить
 
 