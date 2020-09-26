РУС
Один из выживших в авиакатастрофе курсантов находится в критическом состоянии, - глава Харьковской ОГА Кучер

Один из курсантов Харьковского Национального университета воздушных сил, который выжил в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В крайне тяжелом состоянии, я бы сказал критическом, находится", - сказал Кучер журналистам в субботу утром. Чиновник уточнил, что этот курсант - из Львовской области. Другой выживший, из Харьковской области, находится не в критическом состоянии.

По словам Кучера, на борту АН-26 находились люди из 11 областей Украины.

Глава ХОГА сообщил, что для идентификации тел погибших, скорее всего, понадобится ДНК-экспертиза.

"Идентифицировать очень сложно, вы понимаете, в каком состоянии находятся тела погибших. Скорее всего, чтобы идентифицировать, надо будет проводить ДНК-экспертизу", - сказал Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По уточненной информации на борту разбившегося Ан-26 было 27 человек - одного курсанта не допустили к полету, - ГСЧС

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения. Продолжается поиск двоих человек.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.

+13
Горько...
Когда закупаются за валютные ресурсы сотни вертолетов, дорогие подарочные ручки, меняются нашивки, для чиновников находятся сотни миллионов на покупку автомобилей - в воюющей (!) стране не находятся за все 6 лет войны денег и политической воли на строительство на украинском (!) предприятии новых военно-транспортных самолетов.
"Летайте, хлопцы, на этих разбитых, убитых старых корытах..."
На стеклянные мосты, километровые флаги деньги найдутся, на новые самолеты - "казна пуста".
Грустно.
26.09.2020 10:37 Ответить
+8
Живи, смерти вопреки.
26.09.2020 10:48 Ответить
+5
На все воля Божа.
Нехай живе хлопець.
Будемо сподіватись.
26.09.2020 10:34 Ответить
90% опіків ...з таким мало хто виживає.
26.09.2020 10:33 Ответить
На все воля Божа.
Нехай живе хлопець.
Будемо сподіватись.
26.09.2020 10:34 Ответить
Мне вот как атеисту просто интересно. Как вам, верующим, на воскресных службах объясняют такие вещи "На все воля Божья"? Т.е. грохнулся самолет с молодыми ребятами, огромная трагедия для всех близких. Где-то упал с моста автобус с детьми и т.д. Это и есть "воля Божья"? Вам не кажется, что у него странная воля бывает?
26.09.2020 12:20 Ответить
Я не можу надавати характеристики Божій волі.
Єдине скажу. Лише невідворотність смерті навчає нас жити, цінувати життя, його барви.
Інакше який сенс ? Без втрат ви нічого не відчуєте. Як каміння.
26.09.2020 12:56 Ответить
ЭХ!!!! Ребята!!!!!Столько детей!!!!
Эх!!!!! ,,,,,,,,, промолчу я
26.09.2020 10:37 Ответить
Горько...
Когда закупаются за валютные ресурсы сотни вертолетов, дорогие подарочные ручки, меняются нашивки, для чиновников находятся сотни миллионов на покупку автомобилей - в воюющей (!) стране не находятся за все 6 лет войны денег и политической воли на строительство на украинском (!) предприятии новых военно-транспортных самолетов.
"Летайте, хлопцы, на этих разбитых, убитых старых корытах..."
На стеклянные мосты, километровые флаги деньги найдутся, на новые самолеты - "казна пуста".
Грустно.
26.09.2020 10:37 Ответить
Нужно просто перестать летать...
26.09.2020 10:42 Ответить
Откуда деньги? Украинцы не работают на бюджет, а валяют дурака по Польшам и Расеям. Заработанные деньги спускают им же - на евробляхи и вазовские вёдра.Это пародия на экономику.
26.09.2020 11:27 Ответить
Предлагаете загнать их в стойло? Или украинцы от хорошей жизни уезжают на заработки? Когда в стране бедность одних и шик других воспринимается как норма, то часть населения не готова с этим мириться
26.09.2020 12:22 Ответить
Какая бедность?? Посмотрите на мой ник. Работать надо, а не скиглить.
26.09.2020 12:31 Ответить
? я писал про Вас или про людей, которые уезжают на заработки. Я тоже не жалуюсь, но это действительно плоды упорного труда и стечения обстоятельств? Не всем везет и не все могут. А если при этом еще страна полностью лишена правовой и судебной системы, то ловить здесь нечего
26.09.2020 12:55 Ответить
У нас бохатая земля и везёт всем кто трудится!Неудачник и лентяй ищет отговорки!
26.09.2020 13:01 Ответить
Живи, смерти вопреки.
26.09.2020 10:48 Ответить
правящие ублюдки, стреляйтесь мрази!!
26.09.2020 11:09 Ответить
Ублюдки вам ничего не должны.
26.09.2020 11:28 Ответить
парень уже умер
26.09.2020 11:39 Ответить
земля ему пухом
26.09.2020 11:47 Ответить
 
 