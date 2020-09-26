Один из выживших в авиакатастрофе курсантов находится в критическом состоянии, - глава Харьковской ОГА Кучер

Один из курсантов Харьковского Национального университета воздушных сил, который выжил в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В крайне тяжелом состоянии, я бы сказал критическом, находится", - сказал Кучер журналистам в субботу утром. Чиновник уточнил, что этот курсант - из Львовской области. Другой выживший, из Харьковской области, находится не в критическом состоянии.

По словам Кучера, на борту АН-26 находились люди из 11 областей Украины.

Глава ХОГА сообщил, что для идентификации тел погибших, скорее всего, понадобится ДНК-экспертиза.

"Идентифицировать очень сложно, вы понимаете, в каком состоянии находятся тела погибших. Скорее всего, чтобы идентифицировать, надо будет проводить ДНК-экспертизу", - сказал Кучер.

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения. Продолжается поиск двоих человек.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Сообщалось о 25 погибших и двух тяжело раненых.