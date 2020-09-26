В Умани избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Цебрия, зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников, - Филатов

В Умани (Черкасская область) местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"За ужасной трагедией с катастрофой нашего военного самолёта осталась почти незамеченной другая, не менее страшная новость. Вчера в Черкасской области почти 100-тысячной город остался без права выбора. У жителей Умани украли право голосовать.

Вчера местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом, ВНИМАНИЕ, тут же зарегистрировав кандидатами двух (!) клонов-двойников. Теперь настоящий мэр гуляет на улице, а на его место баллотируются два чернорабочих, поменявших фамилии", - написал Филатов..

По словам Филатова, организаторы произошедшего известны.

"Кукловоды и участники известны. Это мерзавец и аферист Антон Яценко. Король тендерной мафии Януковича. Народный депутат от партии "За майбутне Коломойского". Человек, который так выгодно купил у Тимошенко франшизу на черкасскую областную организацию "БЮТ", - заявил мэр Днепра.

По мнению Филатова, о сложившеся в Умани ситуации все знают.

"Все молчат. Президент, ЦИК, СБУ и даже Юлия Владимировна. Всех всё устраивает.

Страну медленно, но уверенно разрывают на куски криминальные кланы, олигархи, коррумпированные судьи и бесконтрольные силовики, а мы все делаем вид, что вроде как порядок", отметил мэр Днепра.

