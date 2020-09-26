РУС
В Умани избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Цебрия, зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников, - Филатов

В Умани (Черкасская область) местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.

"За ужасной трагедией с катастрофой нашего военного самолёта осталась почти незамеченной другая, не менее страшная новость. Вчера в Черкасской области почти 100-тысячной город остался без права выбора. У жителей Умани украли право голосовать.

Вчера местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом, ВНИМАНИЕ, тут же зарегистрировав кандидатами двух (!) клонов-двойников. Теперь настоящий мэр гуляет на улице, а на его место баллотируются два чернорабочих, поменявших фамилии", - написал Филатов..

По словам Филатова, организаторы произошедшего известны.

"Кукловоды и участники известны. Это мерзавец и аферист Антон Яценко. Король тендерной мафии Януковича. Народный депутат от партии "За майбутне Коломойского". Человек, который так выгодно купил у Тимошенко франшизу на черкасскую областную организацию "БЮТ", - заявил мэр Днепра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 32 действующих мэра различных городов идут на выборы как новые лица "Слуг народа", - Филатов

По мнению Филатова, о сложившеся в Умани ситуации все знают.

"Все молчат. Президент, ЦИК, СБУ и даже Юлия Владимировна. Всех всё устраивает. 

Страну медленно, но уверенно разрывают на куски криминальные кланы, олигархи, коррумпированные судьи и бесконтрольные силовики, а мы все делаем вид, что вроде как порядок", отметил мэр Днепра.

Также читайте: У них агония. Зеленский и его партия продали списки "Слуги народа" и кандидата в мэры Днепра, - Филатов. ФОТО

Читайте: Он реально считает всех нас идиотами или просто прикидывается?, - Филатов о словах Зеленского, что вспышку COVID-19 спровоцировали местные выборы

местные выборы (2753) мэр (1653) Умань (365) Яценко Антон Батькивщина (130) Филатов Борис (566) Цебрий Александр (25)
Мэр Умани Александр Цебрий приехал с палаткой и раскладушкой под Офис президента в знак протеста против допуска паломников-хасидов на празднование Рош а-Шана. Источник: https://censor.net/ru/n3214304
показать весь комментарий
26.09.2020 10:55 Ответить
+35
Главное не Порошенко. Да ватаны)))).....???
показать весь комментарий
26.09.2020 10:47 Ответить
+30
Все с точностью до наоборот.
Это Тимошенко поддерживала Зеленского и еще осенью 2019 говорила, что нужно помогать ему, поддерживать, потому что он неопьітньій.
показать весь комментарий
26.09.2020 11:04 Ответить
В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов - Цензор.НЕТ 7373)))))
показать весь комментарий
26.09.2020 15:52 Ответить
Навіть тут бреше
Невже є настільки тупі істоти, що не пам'ятають як Вона друге місце зайняла?
показать весь комментарий
26.09.2020 20:07 Ответить
Є.
Поспілкуйтесь з «ivan sulim».
показать весь комментарий
26.09.2020 21:10 Ответить
Дурбецало що ти, що твій напарник.
Мова йшла про те, що ЮТ зняла свою кандидатуру на користь любого друзя та кума Юща-Дрища в 2004 роц.
показать весь комментарий
27.09.2020 07:45 Ответить
Ти навіть не здатен розгледіти дату на тому скрині за який сраку рвеш
показать весь комментарий
27.09.2020 09:40 Ответить
Горбатого могила исправит.
показать весь комментарий
26.09.2020 22:17 Ответить
повіримо, коли назад в Качанівку повернеться
показать весь комментарий
27.09.2020 05:17 Ответить
Таким чином?
В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов - Цензор.НЕТ 2990
показать весь комментарий
27.09.2020 07:48 Ответить
Гавнюченко, а сиділа то і не досиділа, твоя тЮлька.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:44 Ответить
Эту тварь Яценко ублюдочную ,тварь вместе с его детьми давно пора голову отрезать чтоб ублюдочное семя не размножались на земле .Это враг украинского народа,это гнида тварь корупционер которую нужно просто вырезать как сабак вонючих
показать весь комментарий
26.09.2020 14:17 Ответить
Яценко вів лише кілька "Схем" у часи Бариги ПЄті....

тепер продовжує у часи Клоуна.

В Умані виборча комісія зняла з виборів діючого мера Цебрія, зареєструвавши кандидатами двох клонів-двійників, - Філатов - Цензор.НЕТ 3296
показать весь комментарий
26.09.2020 15:54 Ответить
идиот
показать весь комментарий
27.09.2020 08:29 Ответить
Обичний зебильний безпредел.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:41 Ответить
грустные новости. превращаемся в беларусь. сначала меры, потом кандидаты в президента. только мы топать по улицам не будем, оружие (зарегистрированное) в руки, и айда на банковую и на Майдан
показать весь комментарий
26.09.2020 16:27 Ответить
"Здрасьте жопа, Новый Год!"©
(Шоб не сказать - Рош ха-Шана)
Вот она - изощрённая месть - у хасидов длинные руки...
показать весь комментарий
26.09.2020 16:40 Ответить
Зато Штепу не снимут ни при каких обстоятельствах!
показать весь комментарий
26.09.2020 16:44 Ответить
Она ж на лошади, попробуй достать!Действительно свет бардак, а люди - бл...и!
показать весь комментарий
26.09.2020 17:30 Ответить
Банда Януковича=Банда Зеленского (Ермака-Козыря).
показать весь комментарий
26.09.2020 18:56 Ответить
Сьогодні Коломойський з Зеленським на догоду хасидам знищують мера українського міста Умані. Завтра вони там жидівським управлінням створять автономне жидівське місто - АЖМ і почнуть виживати українців з цього міста заселяючи його поступово жидами та піджидками. На черзі Гадяч... А там оп-па і Дніпро перейменують і Новий Єрусалим... Та спаліть вже на фуй могилку цадіка і попіл розвійте!
показать весь комментарий
26.09.2020 19:17 Ответить
Треба віддати його останки хасидам, нехай вони перезахоронять його в Ізраїлі. Україні й Умані, їхній туризм 10 днів на рік, не дає ніякої вигоди. Тільки проблеми.
показать весь комментарий
26.09.2020 22:12 Ответить
Це не туризм, а расистский шабаш ультрасіоністської секти яка заборонена в багатьох країнах. В Ізраїлі поведінка сектантів цієї секти абсолютно неприйнятна для громадян.
показать весь комментарий
26.09.2020 22:16 Ответить
значит вы жевете не в Умани раз такое пишете.
показать весь комментарий
27.09.2020 08:28 Ответить
И ваще нахрен эти выборы. Таварищ Путен поназначает наместников - и все дела. Ну, то-есть дела зеленые.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:18 Ответить
Усіх членів комісії, хто вночі, таємно, підсвічуючи собі ліхтариками, не повідомивши голову та зама, зібралися та прийняли рішення про відмову чинному меру та про реєстрацію 2-х його клонів, треба канатами привязати до стовпа ганьби.
Слухайте, та це ж просто антизаконна змова! Імена членів комісії, хто голосував за цю наругу над законом, треба зганьбити в усіх соцмережах так, щоб вони НІКОЛИ ні до яких державних посад не були допущені!
показать весь комментарий
26.09.2020 19:49 Ответить
Зеленський набагато гірший ніж Янукович.
показать весь комментарий
26.09.2020 21:42 Ответить
Да! Да! Янукович воровал сам с семьёй, а у этого недоумка воруют все кому не лень.
показать весь комментарий
26.09.2020 22:19 Ответить
Маланці хочуть поставити мером Умані когось із своїх. Не дай Бог мером Києва стане хитрий маланець Пальчевський.
показать весь комментарий
26.09.2020 22:22 Ответить
Один борец с беспределом Зеленского тольько мэр Филатов и остался? А еще нардеп Петя Порошенко с ним борется! Кирдык Господину Зеленскому!
показать весь комментарий
27.09.2020 04:15 Ответить
такая же херня не только в Умани.в Гребенках ,Киевской обл. тож самое...
показать весь комментарий
27.09.2020 08:26 Ответить
Отомстили ему за хасидов которых не хотел пускать.
показать весь комментарий
27.09.2020 09:51 Ответить
По идее, вмешательство в волеизъявление Граждан - подсудное дело.
Нежелание местного прокурора отреагировать - увольнение за халатность - как минимум.
СБУ, контролирующие область, должно быть переведено в более достойные места - в Марьенку.
Ну и гарант Конституции реагирует...
Всё будет не так?
показать весь комментарий
27.09.2020 10:47 Ответить
що таке пропаганда і нечесна журналістика, це коли описуєш один бік іншого не помічаєш. Питання до Філатова, чому зняли? що ночував під офісом, за зачіску, чи тому що не жінка? Наприклад, усіх "слуг" зняли тому що не жінки, вчитеся писати
https://censor.net/ua/video_news/3221187/u_zdolbunovi_miskyyi_vyborchkom_odnogolosno_vidmovyv_u_reyestratsiyi_vsim_kandydatam_vid_slugy_narodu
показать весь комментарий
27.09.2020 11:14 Ответить
Из 20 членов ТВК только одни с "Батькивщины" , но Юля всёодноунихвсёукрала !
показать весь комментарий
27.09.2020 11:24 Ответить
Очень беспокоюсь за жизнь Филатова. Эти дружки вовы обнуленного и вовы квартальнозеленого пойдут до конца. Страной управляет агент вовы обнуленного вместо вовы писюна, который , кстати, полностью поддерживает Козыря. Кто там все еще пищит о том, что клоун очень любит Украину? Похоже, таки да...поэтому , подарит ее, как самое дорогое что у него есть, вовику обнуленному....Щедрый, б..я. У Бени истерика в связи с американским расследованием против него, поэтому, вместе со своими паханами внутри страны ему нужно взять в свои руки Украину и украинцев, чтобы как и во времена Яныка сделать украинцев рабами и очистить до нитки. Тот Майдан был против Яныка и его холуев у власти. Этот будет против Бени и его холуев у власти..Ничего не меняется в Украине....Непонятно за что отдают свои жизни патриоты Украины, если в самой Украине 73% "любовников" и "любовниц" вовика обнуленного, как выяснилось....
показать весь комментарий
27.09.2020 12:02 Ответить
Зеленский не случайно сел за "штурвал" государства при всем уважении, как пишет Филатов, его избрал народ, но он оказался после избрания, как и другие президенты клятвоотступником, которые при людно клялись на библии служению народа, но после того как его избрали он как и Янукович, так и Порошенко в место того, что бы использовать власть для блага страны использует власть в своих личных интересах и во вред народу и государсву обворовывая страну, назвать это иначе как захват власти в личных интересах путем обмана и насильственым удержанием власти и узурпацией не назевешь.А снятие мера Умани это еще один эпизод воровства и узурпации власти в личных интересах.
Отсюда вывод, что народу нужне не честные профессионалы, которые честно и профессионально обворовывают страну 101 законным способом, принимая под себя законы под очередную финансовую пирамиду, а подконтрольная народу власть , котору в любой момент можно поменять путем переизбрания , что является демократией , а не клептркратией.
показать весь комментарий
27.09.2020 16:14 Ответить
Страница 2 из 2
 
 