В Умани избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Цебрия, зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников, - Филатов
В Умани (Черкасская область) местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом зарегистрировав кандидатами двух клонов-двойников.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил мэр Днепра Борис Филатов, информирует Цензор.НЕТ.
"За ужасной трагедией с катастрофой нашего военного самолёта осталась почти незамеченной другая, не менее страшная новость. Вчера в Черкасской области почти 100-тысячной город остался без права выбора. У жителей Умани украли право голосовать.
Вчера местная избирательная комиссия сняла с выборов действующего мэра Александра Цебрия, при этом, ВНИМАНИЕ, тут же зарегистрировав кандидатами двух (!) клонов-двойников. Теперь настоящий мэр гуляет на улице, а на его место баллотируются два чернорабочих, поменявших фамилии", - написал Филатов..
По словам Филатова, организаторы произошедшего известны.
"Кукловоды и участники известны. Это мерзавец и аферист Антон Яценко. Король тендерной мафии Януковича. Народный депутат от партии "За майбутне Коломойского". Человек, который так выгодно купил у Тимошенко франшизу на черкасскую областную организацию "БЮТ", - заявил мэр Днепра.
По мнению Филатова, о сложившеся в Умани ситуации все знают.
"Все молчат. Президент, ЦИК, СБУ и даже Юлия Владимировна. Всех всё устраивает.
Страну медленно, но уверенно разрывают на куски криминальные кланы, олигархи, коррумпированные судьи и бесконтрольные силовики, а мы все делаем вид, что вроде как порядок", отметил мэр Днепра.
Невже є настільки тупі істоти, що не пам'ятають як Вона друге місце зайняла?
Поспілкуйтесь з «ivan sulim».
Мова йшла про те, що ЮТ зняла свою кандидатуру на користь любого друзя та кума Юща-Дрища в 2004 роц.
тепер продовжує у часи Клоуна.
(Шоб не сказать - Рош ха-Шана)
Вот она - изощрённая месть - у хасидов длинные руки...
Слухайте, та це ж просто антизаконна змова! Імена членів комісії, хто голосував за цю наругу над законом, треба зганьбити в усіх соцмережах так, щоб вони НІКОЛИ ні до яких державних посад не були допущені!
Нежелание местного прокурора отреагировать - увольнение за халатность - как минимум.
СБУ, контролирующие область, должно быть переведено в более достойные места - в Марьенку.
Ну и гарант Конституции реагирует...
Всё будет не так?
Отсюда вывод, что народу нужне не честные профессионалы, которые честно и профессионально обворовывают страну 101 законным способом, принимая под себя законы под очередную финансовую пирамиду, а подконтрольная народу власть , котору в любой момент можно поменять путем переизбрания , что является демократией , а не клептркратией.