Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
7 726 48

Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время общения с журналистами на месте крушения самолета Ан-26Ш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом ", - сообщил Таран.

По словам министра, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.
"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - сообщил он.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тысяч летных часов до очередного ремонта.

По словам Тарана, самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще 3 года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. Министр также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23.00.То есть, все шло по плану.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев ", - подытожил Таран.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения. Продолжается поиск двух человек.

Автор: 

авиакатастрофа (1735) самолет (3673) Харьковщина (5577) Таран Андрей (267)
с какого дива он должен был зацепить землю крылом? он на какой высоте был за 2 км до ВПП? бред очередной от тупого миниистра
26.09.2020 11:12 Ответить
+16
Проведіть розслідування і оприлюдніть достовірні дані!
Навіщо ці припущення і догадки?!
26.09.2020 11:04 Ответить
+15
Він би ще Задорнова процитував...
26.09.2020 11:05 Ответить
Проведіть розслідування і оприлюдніть достовірні дані!
Навіщо ці припущення і догадки?!
26.09.2020 11:04 Ответить
Все йшло за планом і сталась жахлива трагедія! Може треба плани складати більш якісно, щоб вони не приводили до гарантованої катастрофи?
26.09.2020 11:38 Ответить
Старый долбодятел и это министр обороны ((( Да зацепился за землю и завис поэтому выпрыгули пока пауза была
26.09.2020 11:46 Ответить
Він би ще Задорнова процитував...
26.09.2020 11:05 Ответить
Незафлюгированный левый винт, что вызвало кренение самолета с последующим переходом в режим скольжения и потерей поступательной скорости. Небольшая высота и мгновенное увеличение вертикальной скорости в сочитании с большим креном не оставили шансов. (
26.09.2020 11:10 Ответить
почему винт был незафлюгированный?
26.09.2020 11:18 Ответить
потомучьто «в сочитании »....
26.09.2020 11:21 Ответить
Для того, чтобы неработающий винт не входил в режим авторотации предусмотрена система автоматического флюгирования.Почему так произошло и было ли это на самом деле - остается догадываться. Заинтересованная в полном расследовании причин авиакатастрофы комиссия, должна дать на эти вопросы исчерпывающие ответы. В идеале...
26.09.2020 11:24 Ответить
вы находились в кабине пилотов, чтобы так уверенно писать о том, что произошло?
26.09.2020 11:36 Ответить
Нет. Я лишь описал то, как я себе представляю ,на данный момент, причины катастрофы, исходя из имеющейся информации.
26.09.2020 11:42 Ответить
Может не стал во флюгер... Один хрен рыскнул по курсу и накренился + провал тяги. И это на посадочном, где аппарат не устойчив.
26.09.2020 12:10 Ответить
а кто, где и когда сказал про не зафлюгированный винт????????
26.09.2020 17:47 Ответить
"Летчик перепутал дорогу с взлетной полосой... ", " Самолет зацепился крылом за землю и упал... ", " Мама говорит, что сын жаловался на неисправность самолета... "- так почему версия о незафлюгированном винте вам так ненравится?
26.09.2020 18:17 Ответить
это шо! конкурс идиотов?
26.09.2020 11:10 Ответить
Так.
Він розпочався 21.04.2019.
26.09.2020 11:23 Ответить
Таран, антиукраинская креатура блазня, доверять ему ни в коем случае нельзя.
26.09.2020 11:11 Ответить
Якщо міністр таку херню дудлить то що він робить на цій посаді? Ідіотів і без нього вистачає.
26.09.2020 11:11 Ответить
Нищить армію.
26.09.2020 11:16 Ответить
с какого дива он должен был зацепить землю крылом? он на какой высоте был за 2 км до ВПП? бред очередной от тупого миниистра
26.09.2020 11:12 Ответить
Лучше бы был министр обороны от дохтора Хауса,
26.09.2020 11:15 Ответить
Расияне так писали о польском правительственном самолёте,который разбился в Смоленске
26.09.2020 11:17 Ответить
Боится сказать , что самолет сбила та сторона
26.09.2020 11:18 Ответить
А чому ніхто не каже, РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ВСІ ВЕРСІЇ, в тому числі і ДИВЕРСІЯ ?

Є купа збитих літаків над Донбасом, є МН17... Україна йде в НАТО, Росія - ворог і агресор, окупант..... Чому такий стратегічний, військовий вуз, з купою літаків залишили в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії і збройного конфлікту на Донбасі?
Цей вуз потрібно було в перші дні війни переносити у більш спокійніші ВІННИЦЬКУ чи ХМЕЛЬНИЦЬКУ області....
26.09.2020 11:22 Ответить
Путєн может обідється.
26.09.2020 11:24 Ответить
Це не тільки Путін.... Це така політика Зелених.... Забалакати і забрехати війну, замовчати втрати,.... І все, типу війни нема.... передвиборча обіцянка Зелінського виконана...
26.09.2020 11:33 Ответить
Це методика боротьби зеленського - замовування.
Так зеленський переміг бурштину мафію - замовчуванням.
Так він добився перемир"я - замовчуванням реальних втрат на фронті.
Так буде й з літаком.
В чому він не збрехав?
26.09.2020 11:42 Ответить
Там стоит вопрос не только в ВУЗе, а и в танковом заводе. Сумыхимпром - то же самое. такие стратегические предприятия, находящиеся почти на границе с рашкой - это преступление.
26.09.2020 11:33 Ответить
Це 100%.... Ше при Янеку Росія готувалася до війни...... Міністр-колаборант Лєбєдєв намагався Штаб ЗахОК (західного оперативного командування) перенести зі Львоа до Рівне... поалі від бандер.... А львівську академію сухопутніх військ (бувше політучилище).... в Одесу.....

А тут реальна війна під боком, купа збитих літаків, МН17.... і вони залишають такий вуз у Харківській обл.... Це трибунал повинен бути, за таку халатність....
26.09.2020 11:41 Ответить
Ні. Диверсія навіть не розглядається.
роверяются такие версии следствия: катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету. Источник: https://censor.net/ru/n3221370
26.09.2020 11:58 Ответить
В цьому і питання.... Тому що повинні всі версії розглядатися....
26.09.2020 12:06 Ответить
- Что случилось с самолётом?
- Он зацепился крылом за землю.
26.09.2020 11:26 Ответить
Казали вчора що це було у 2 км від аеродрому. Крилом за землю у 2 км від аеродрому?

Праворуч за сіткою вже починається смуга.
Скоріш за все літак, що розбився, зачепився крилом за землю, - міністр оборони Таран - Цензор.НЕТ 3335
26.09.2020 11:40 Ответить
Таран , клоун гребаный, 25 ребят погибло

Объявите в Украине траур
Позорище какое-то - не хотят программы бени менять
26.09.2020 11:41 Ответить
Нормальный вопрос
«Чому такий стратегічний, військовий вуз, з купою літаків залишили в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії і збройного конфлікту на Донбасі?»
26.09.2020 11:43 Ответить
нет никакого сомнения что это обычная диверсия. при таком засилье консерв фсб в клоунском будуаре это вполне возможно.43 летний самолет еще эксплуатируется с продлением сроков эксплуатации.бац и 26 человек подготовленных специалистов нет.
и кто поверит что это типа несчастный случай? классно проведенная диверсия. только зеленым дегенератам невдомек.
26.09.2020 12:07 Ответить
...командир корабля сказал диспетчеру, что готов к посадке. Через минуту-две самолёт пропал с радаров, рухнул на землю и загорелся", - сказал Таран. https://censor.net/ru/n3221363

То рухнув чи зачепився?
26.09.2020 12:09 Ответить
А может быть ...
Почему не публикуют результаты гадания на кофейной гуще?
26.09.2020 12:14 Ответить
За время службы не могу припомнить выключения двигателя на Ан-26.
26.09.2020 12:19 Ответить
https://aviation-safety.net/database/types/Antonov-26/database

А вот тут масса информации для воспоминаний!!!))))
26.09.2020 22:20 Ответить
Ну и шо ты мне, ишак, впариваешь? Выключение двигателя - не причина этих аварий и/или катастроф. Стучишь хером по клавишам, балдой не думая... бестолковой.
30.09.2020 17:23 Ответить
!!!
26.09.2020 12:42 Ответить
добре, що не сказав- тому що важче за повітря. Просто так крилом за землю не чіпляються. Треба дочекатися офіційних висновків експертів, а потім коментувати.
26.09.2020 12:51 Ответить
фе, вот так просто все у етого человека.

"Гениальность в простоте" или же болезнь психическая какая-то.
26.09.2020 14:44 Ответить
"Зацепился крылом"... Это не причина трагедии, а скорее следствие. Следствие не исправного самолета или же каких то не правильных действий экипажа (что маловероятно). Или же воздействие каких то, скажем так, внешних факторов...
27.09.2020 01:26 Ответить
 
 