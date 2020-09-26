Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран
Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.
Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время общения с журналистами на месте крушения самолета Ан-26Ш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом ", - сообщил Таран.
По словам министра, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.
"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - сообщил он.
Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тысяч летных часов до очередного ремонта.
По словам Тарана, самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще 3 года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. Министр также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23.00.То есть, все шло по плану.
"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев ", - подытожил Таран.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения. Продолжается поиск двух человек.
Навіщо ці припущення і догадки?!
Він розпочався 21.04.2019.
Є купа збитих літаків над Донбасом, є МН17... Україна йде в НАТО, Росія - ворог і агресор, окупант..... Чому такий стратегічний, військовий вуз, з купою літаків залишили в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії і збройного конфлікту на Донбасі?
Цей вуз потрібно було в перші дні війни переносити у більш спокійніші ВІННИЦЬКУ чи ХМЕЛЬНИЦЬКУ області....
Так зеленський переміг бурштину мафію - замовчуванням.
Так він добився перемир"я - замовчуванням реальних втрат на фронті.
Так буде й з літаком.
В чому він не збрехав?
А тут реальна війна під боком, купа збитих літаків, МН17.... і вони залишають такий вуз у Харківській обл.... Це трибунал повинен бути, за таку халатність....
- Он зацепился крылом за землю.
Праворуч за сіткою вже починається смуга.
Объявите в Украине траур
Позорище какое-то - не хотят программы бени менять
«Чому такий стратегічний, військовий вуз, з купою літаків залишили в Харківській області? в безпосередній близкості до кордонів Росії і збройного конфлікту на Донбасі?»
и кто поверит что это типа несчастный случай? классно проведенная диверсия. только зеленым дегенератам невдомек.
То рухнув чи зачепився?
Почему не публикуют результаты гадания на кофейной гуще?
А вот тут масса информации для воспоминаний!!!))))
"Гениальность в простоте" или же болезнь психическая какая-то.