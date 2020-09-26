Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

Предварительный анализ свидетельствует о том, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран во время общения с журналистами на месте крушения самолета Ан-26Ш, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот - инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом ", - сообщил Таран.

По словам министра, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - сообщил он.

Руководитель оборонного ведомства отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не один двигатель, а один из его датчиков. Министр добавил также, что двигатель самолета имел в запасе более 5 тысяч летных часов до очередного ремонта.

По словам Тарана, самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года. Но машина могла осуществлять полеты еще 3 года без обновления ресурса. Речь идет и о двигателях, и о самом борте. Министр также подчеркнул, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок и должен был еще работать до 23.00.То есть, все шло по плану.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев ", - подытожил Таран.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения. Продолжается поиск двух человек.