Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице, - МВД

Один из выживших при крушения военного самолета в Харьковской области скончался в больнице.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД
В больнице скончался один из пострадавших в результате падения самолета АН-26 в Харьковской области. Человек находился в крайне тяжелом состоянии, получив более 90% ожогов тела.
Катастрофа унесла жизни 26 человек, один находится в больнице", - говорится в сообщении.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения. Продолжается поиск двух человек.
