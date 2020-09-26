Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице, - МВД

Один из выживших при крушения военного самолета в Харьковской области скончался в больнице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД

В больнице скончался один из пострадавших в результате падения самолета АН-26 в Харьковской области. Человек находился в крайне тяжелом состоянии, получив более 90% ожогов тела.

Катастрофа унесла жизни 26 человек, один находится в больнице", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения. Продолжается поиск двух человек.

Также читайте: Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран