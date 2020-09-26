Выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта могут выписать в ближайшие дни, - начальник госпиталя

Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил, выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.