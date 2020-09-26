Выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта могут выписать в ближайшие дни, - начальник госпиталя
Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил, выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.
Об этом журналистам сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - сказал он.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Читайте на Цензор.НЕТ: Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице, - МВД
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Молимся.
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему:
яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.
Яко на Мя улова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его: долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое"
(Псалом 90)
Батько Ігор Скочков служив в авіаційній ескадрильї 25-ї гвардійської військово-транспортної авіаційної бригади Збройних сил України, загинув 14 червня 2014 р, а син 25 вересня 2020 р.
Ціла династія військових льотчиків...
Я не уявляю, як зараз мамі.. втратити спочатку чоловіка, а тепер і сина..
Серце обливається кров'ю від трагедії та подробиць.Просто немає слів.. ми втрачаємо найкращих..