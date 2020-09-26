РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
Выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта могут выписать в ближайшие дни, - начальник госпиталя

Курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил, выживший в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом, может быть выписан из госпиталя в ближайшее время.

Об этом журналистам сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя) Эдуард Хорошун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Угрозы жизни нет, лекарств хватает. Состояние его стабильно... Думаю, в ближайшие дни, на следующей неделе уже ставить вопрос о выписке с последующим отпуском по состоянию здоровья", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице, - МВД

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577)
26.09.2020 11:50 Ответить
В рубашке родился
26.09.2020 11:48 Ответить
Дуже пощастило.
..."Яко Ты, Господи, упование мое: Вышняго положил еси прибежище твое.
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему:
яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих.
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия.
Яко на Мя улова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и прославлю его: долготою дний исполню его, и явлю ему спасение Мое"
(Псалом 90)
двоих отянули от самолета водители, у одного была разбита голова, второй горел, тушили огнетушителями.
Пощастило, бо все навколо палало, в у нього зовсім немає опіків, і витягли його з-під уламків літака. Він заперечив, що вистрибував, та й поранення дістав не тяжкі. Якесь чудо.
"яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою: на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя улова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое". (Пс.90 "Живый в помощи")
Горько...
Це просто жах... навіть немає слів
Синові Скочкова допоміг вчитися на пілота батьків товариш по службі, який опікувався ним після тодішньої катастрофи. Він почувався зобов'язаним батькові хлопця, бо тоді мусив летіти він, а старший Скочков замінив його і таким чином загинув замість нього.
Видужуй!Дай Боже здоров'я!
Соболезную родным и близким.
Курсант Золочевський, який вижив, єдиний, повідомив своїй мамі, що вистрибував на ходу (на льоту?) з палаючого літака. Іншими словами, літак загорівся ще в повітрі, до зіткнення з землею.
чи Золочівський? Написали прізвище мами: Золочівська.
Перша інформація була ,що він вистрибнув з літака до удару об землю, тепер це приховують і швидко його виписують, Підозріваю що хлопцеві загрожує смертельна небезпека , як єдиному свідкові збиття літака з ПЗРК.
