Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В связи с трагедией, которая произошедла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем ​​траура ", - говорится в документе.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о крушении самолета: Срочно создаем правительствую комиссию. Завтра буду на Харьковщине

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем ​​траура", - сказал Зеленский.

Президент подчеркивает необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Читайте также: Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

Государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких. Украина не забывает своих героев", - отметил Зеленский

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.

Также читайте: Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран