РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
2 603 27

Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В связи с трагедией, которая произошедла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем ​​траура ", - говорится в документе.

Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о крушении самолета: Срочно создаем правительствую комиссию. Завтра буду на Харьковщине

"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем ​​траура", - сказал Зеленский.

Президент подчеркивает необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.

Читайте также: Разбившемуся под Чугуевом самолету Ан-26 было 43 года

Государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких. Украина не забывает своих героев", - отметил Зеленский

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.

Также читайте: Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Зеленский Владимир (21727) траур (246) Харьковщина (5577)
Топ комментарии
+12
А не можна було вчора оголосити ? Одразу ?
26.09.2020 11:52 Ответить
+10
Так оно ж унюханное было,ему было особенно хорошо.Какой траур?
26.09.2020 11:57 Ответить
+9
ты и твоя шобла , выбравшая тебя ,покрывающего террарюг, теперь "скорбит"?тьфу

Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине - Цензор.НЕТ 6162
26.09.2020 11:55 Ответить
А не можна було вчора оголосити ? Одразу ?
26.09.2020 11:52 Ответить
Так оно ж унюханное было,ему было особенно хорошо.Какой траур?
26.09.2020 11:57 Ответить
Напевно потрібно було встигти показати якесь гімно кварталівське
26.09.2020 12:41 Ответить
Траур не замінить розслідування, а головну версію - неякісне авіаційне паливо досі не розглядають і зразки палива на експертизу досі не вилучили! Може тому що паливо постачає Коломойський?
26.09.2020 11:53 Ответить
ты и твоя шобла , выбравшая тебя ,покрывающего террарюг, теперь "скорбит"?тьфу

Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине - Цензор.НЕТ 6162
26.09.2020 11:55 Ответить
Як же шкода...
Така доля нещаслива.
26.09.2020 12:00 Ответить
Вот это судьба...
26.09.2020 12:12 Ответить
Траур -это правилно!!!
А можно обьявить , что с понедельника все в Украине будет по другому!!! Просто взять и начать копировать Америку или Финляндию или Швецию!!! Все как у них!!!
А потом уже наше добавим!!! Вы же можете взять и обьявить!!!
Ну неужели вы не можете??????? Все по другому!!!!!!
26.09.2020 12:00 Ответить
Ты гнида кацапская сарказм себе оставь.Не сравнивай ,убийц кацарылых с людьми.
26.09.2020 12:12 Ответить
Помочь семьям не забудьте,господа политики
26.09.2020 12:11 Ответить
Іди вже геть, 33 нещастя.
26.09.2020 12:14 Ответить
У Сывачелого сегодня днюха,55 лет. Отменит банкет ?
26.09.2020 12:17 Ответить
бедосик подпиши указ об своей отставке!!!
26.09.2020 12:21 Ответить
Ну шо, буба обнюхане, оддуплілося?! Нах з України, тварюка - бєдоносєц! Біжи нах рашка, або на історічну! Бо тебе вб'ють. І це будуть зовсім нє порохоботи...)))
26.09.2020 12:23 Ответить
куда там. оно прилетело в Харьков и отказалось общаться с журналистами
26.09.2020 12:41 Ответить
Прочухався,врешті,тварюка! Чи Путлеру телефонував по дозвіл?!
26.09.2020 12:38 Ответить
«Сейчас главная версия, что у нас трагедия, погибли наши ребята», - сказал Зеленский... Версия - предположение следователя или суда о наличии или отсутствии событий и фактов из числа имеющих значение для правильного разрешения дела. Он дебил, или прикалывается над гоями?!
26.09.2020 12:38 Ответить
гнида
Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби у зв'язку з катастрофою військового літака на Харківщині - Цензор.НЕТ 2600
26.09.2020 12:49 Ответить
Країна хронічного трауру...Свічка в куті екрану майже не зникає...
26.09.2020 14:00 Ответить
А ти хочеш, щоб як на росії: все валиться, горить - але все добре?
"все добре" тільки в психіатричному стаціонарі.
26.09.2020 14:33 Ответить
Кловуна приберіть! Тоді й свічка в куті екрану догорить.
26.09.2020 16:56 Ответить
все верно сделал.
26.09.2020 19:21 Ответить
 
 