Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине
Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении в Украине дня траура 26 сентября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"В связи с трагедией, которая произошедла в результате катастрофы военного самолета Ан-26 во время плановых учебных полетов 25 сентября 2020 вблизи г. Чугуева Харьковской области и привела к гибели военнослужащих Воздушных сил Вооруженных сил Украины, с целью чествования памяти погибших постановляю: объявить в Украине 26 сентября 2020 днем траура ", - говорится в документе.
Согласно указу, в день траура на всей территории Украины должен быть приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций. Все развлекательно-концертные мероприятия должны быть отменены, а в программы теле- и радиопередач - внесены соответствующие изменения.
"Вчера мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября днем траура", - сказал Зеленский.
Президент подчеркивает необходимость оперативного выяснения причин авиакатастрофы и проведения объективного и беспристрастного расследования.
Государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких. Украина не забывает своих героев", - отметил Зеленский
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов
По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.
Така доля нещаслива.
А можно обьявить , что с понедельника все в Украине будет по другому!!! Просто взять и начать копировать Америку или Финляндию или Швецию!!! Все как у них!!!
А потом уже наше добавим!!! Вы же можете взять и обьявить!!!
Ну неужели вы не можете??????? Все по другому!!!!!!
"все добре" тільки в психіатричному стаціонарі.