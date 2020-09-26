За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 833 человека, выздоровели - 1 740, умерли - 76
В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки– 3 833 случая, при этом выздоровевших – 1 740 человек, 76 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Количество инфицированных в Украине с начала пандемии составило на утро субботы 195 504 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 903 человека, выздоровели - 86 873 человека.
Сейчас в Украине COVID-19 болеет 104 728 человек, что на 2 017 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (447), Харьковской (380), Тернопольской (284), Одесской (264), Днепропетровской (201) областях.
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 131 подозрение на заболевание COVID-19.
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення". .
Дефицит пенсионного фонда к концу 2020 года, даже с учетом апрельского пересмотра бюджета выставленного на уровень 202, 28 млрд. гривен, превысит планируемый объем на 30-40% и превысит 300 млрд. гривен.
Согласно официальным данным, содержащимся в 188-страничном документе, около 75000 человек могут умереть от причин, не связанных с коронавирусом, в результате изоляции, https://www.dailymail.co.uk/news/article-8774141/Coronavirus-UK-Lockdown-kill-75-000-thats-OFFICIAL-projection.html сообщает Daily Mail .
Шокирующее исследование, представленное правительственной научной консультативной группе по чрезвычайным ситуациям (SAGE), еще больше усилит давление на Бориса Джонсона, чтобы тот воздержался от введения дальнейших ограничений в связи с распространением коронавируса."
По оценкам экспертов SAGE, еще 26 тысяч человек погибнут в течение года, если люди будут оставаться вне отделений реанимации и интенсивной терапии, а проблемы в социальной помощи сохранятся.
И еще около 32 тысяч человек могут умереть в течение следующих пяти лет в результате пропущенных диагнозов онкологических заболеваний, отмены операций и последствий рецессии для здоровья.
https://www.obozrevatel.com/show/people/makarevich-perebolel-koronavirusom-pevets-podelilsya-podrobnostyami.htm "Не было ни кашля, ни температуры. Единственное, что насторожило, - это кратковременное отсутствие обоняния. В остальном чувствовал себя прекрасно. Я уверен, что единственная действительно эффективная борьба с коронавирусом - это получение коллективного иммунитета, Остальное полумер", - заявил артист.
https://www.obozrevatel.com/show/people/makarevich-perebolel-koronavirusom-pevets-podelilsya-podrobnostyami.htm Также во время эфира Макаревич признался, что разговоры о коронавирусе его уже достали. Музыкант подчеркнул, что каждому по силам уберечь себя от заразы. Главное, внимательно относиться к происходящему, трезво мыслить, чаще мыть руки и не контактировать с заболевшими людьми, которые кашляют и чихают.