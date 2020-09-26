За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 833 человека, выздоровели - 1 740, умерли - 76

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки– 3 833 случая, при этом выздоровевших – 1 740 человек, 76 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Количество инфицированных в Украине с начала пандемии составило на утро субботы 195 504 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 903 человека, выздоровели - 86 873 человека.

Сейчас в Украине COVID-19 болеет 104 728 человек, что на 2 017 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (447), Харьковской (380), Тернопольской (284), Одесской (264), Днепропетровской (201) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 131 подозрение на заболевание COVID-19.