Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76

В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76

Сын Игоря Скачкова - члена экипажа ИЛ-76, который террористы сбили под Луганском в 2014 году - погиб при крушении самолета под Чугуевом.

Об этом сообщил в Фейсбуке Дмитрий Парахин, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди погибших курсант Скачков. Это сын Игоря Скачкова, члена экипажа Ил-76, сбитого террористами в 2014 под Луганском", - написал он.

Елена Блажиева опубликовала фотографии отца и сына, погибших с разрывом в 6 лет. "Игор Скочков, штурман Ил-76, погиб летом 2014 под Луганском. Вчера погиб его сын Александр", - написала Блажиева.

В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76 02

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.

В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76 03

Всіх хлопців шкода.
Царство Небесне. Вічний спокій їхнім душам.
26.09.2020 12:14 Ответить
Вечная память...
26.09.2020 12:25 Ответить
Самі сьози. Бідна мати.
26.09.2020 13:16 Ответить
26.09.2020 12:14
26.09.2020 12:25
абрамявичюсы еще не бежали со страны?
26.09.2020 12:25
26.09.2020 12:25 Ответить
А что твои рыги уже наступают?
26.09.2020 14:00
26.09.2020 14:00 Ответить
тебя уже обрыгали
26.09.2020 14:08
26.09.2020 14:08 Ответить
Як таке може статися в 21 столітті в демократичній країні?! Чорт з тим літаком, найцінніше це життя і здоров'я людей.
26.09.2020 12:29
26.09.2020 12:29 Ответить
А авиакатастрофы не случаются в 21-ом веке в демократических странах?Или так велико желание повонять даже во время такого горя?
26.09.2020 12:35
26.09.2020 12:35 Ответить
Расследуется авария военного самолета АН-26 под Харьковом. Следствие ищет одного из членов группы предполетной подготовки самолета.
26.09.2020 12:39
26.09.2020 12:39 Ответить
Если этот пост под}{уйлёныши пытаются заспамить, но надо искать ещё тщательнее.
26.09.2020 13:18
26.09.2020 13:18 Ответить
Вічна пам'ять, царство небесне синам України, щирі співчуття їх батькам, мамам, родичам. а за політику досить, тут тільки співчуття і невимовний біль та сльози...
26.09.2020 12:39
26.09.2020 12:39 Ответить
Горе... RIP...
26.09.2020 12:40
26.09.2020 12:40 Ответить
Така доля...
26.09.2020 12:41
26.09.2020 12:41 Ответить
26.09.2020 12:41
26.09.2020 12:41 Ответить
сын ушел к отцу или отец позвал сына бедная супруга и мама если больше у нее не осталось детей... это кошмар потерять мужа а через 6 лет сына..и в одном действе авиакатастрофа там сбили( мужа) а тут пока предполагают ЧП, летное происшествие..Соболезнования! и не только тут, но всем кто потерял своих детей, братьев, мужа, кума, любимого, внука, дедушку, дядю, племянника...
26.09.2020 12:43
26.09.2020 12:43 Ответить
Это страшная карма. Не дай Бог, если он есть для родственников погибших, как им это пережить.
показать весь комментарий
26.09.2020 17:38
Траур... Щоб кожному, хто за програму на плюсах відповідає, реп'яхи в горлі поросли. Гниди!

26.09.2020 12:44
26.09.2020 12:44 Ответить
На 1+1 Інтернешнл у ніч трагедії реготали,ну ніяк без Ліги сміху не можна було обійтися,бо елітний клоун там знімався.Це уже прірва і провалля одночасно.
26.09.2020 13:51
26.09.2020 13:51 Ответить
Та щоб вони срали далі чим бачили з їх реготом.
26.09.2020 17:40
26.09.2020 17:40 Ответить
26.09.2020 12:47 Ответить
Отец и сын. Два ангела.
26.09.2020 12:56
26.09.2020 12:56 Ответить
Співчуття рідним та близьким............
26.09.2020 13:34
26.09.2020 13:34 Ответить
Тоді, в 2014 році загинув друг мого товариша. Мали усі летіти, та цей в останню мить отримав наказ бути в іншому місті.
Покойтесь з миром...
26.09.2020 14:25
26.09.2020 14:25 Ответить
Дрэнная навіна, шкада
26.09.2020 14:47
26.09.2020 14:47 Ответить
26.09.2020 21:43
26.09.2020 21:43 Ответить
 
 