В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76

Сын Игоря Скачкова - члена экипажа ИЛ-76, который террористы сбили под Луганском в 2014 году - погиб при крушении самолета под Чугуевом.

Об этом сообщил в Фейсбуке Дмитрий Парахин, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди погибших курсант Скачков. Это сын Игоря Скачкова, члена экипажа Ил-76, сбитого террористами в 2014 под Луганском", - написал он.

Елена Блажиева опубликовала фотографии отца и сына, погибших с разрывом в 6 лет. "Игор Скочков, штурман Ил-76, погиб летом 2014 под Луганском. Вчера погиб его сын Александр", - написала Блажиева.





Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.