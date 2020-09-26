Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ. ФОТО

Фотографии курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба, погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26Ш в Харьковской области.

Фотографии на своей странице в Фейсбук разместил Сергей Вороненко, информирует Цензор.НЕТ.





Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.

