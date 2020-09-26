РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4829 посетителей онлайн
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
38 414 79

Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ. ФОТО

Фотографии курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба, погибших в авиакатастрофе военного самолета Ан-26Ш в Харьковской области.

Фотографии на своей странице в Фейсбук разместил Сергей Вороненко, информирует Цензор.НЕТ.

Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ 01Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ 02
Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине

Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ 04
Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ 05
Фотографии погибших в Ан-26 курсантов 151-й группы университета Воздушных сил ВСУ 06

Также читайте: Число погибших в авиакатастрофе на Харьковщине увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице, - МВД

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Пожар на месте авиакатастрофы вскоре погасили.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

Также на Цензор.НЕТ: Люди выпрыгивали с борта самолета под Чугуевом на землю, двое выжили, - Бутусов

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения, один из них умер в больнице. Продолжается поиск двух человек.

Также читайте: Командир разбившегося АН-26 имел налёт около 800 часов, был спокоен и готовился сажать самолёт на одном двигателе, - Таран

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) курсанты (167)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
Смерть не выбирают... Светлая память Вам, хлопцы. Больше нет слов.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:25 Ответить
+42
Молодые ребята... Жить да Жить еще. Нет слов... Слезы...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:23 Ответить
+30
Молоді зродові хлопці, не лохо-сцикуни, ще жити і жити, царство небесне.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
R.I.P.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:22 Ответить
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 475
показать весь комментарий
26.09.2020 12:58 Ответить
Очі мокрі.....
показать весь комментарий
26.09.2020 13:53 Ответить
Под новостью два ******** поставили нравится
показать весь комментарий
26.09.2020 13:07 Ответить
3
показать весь комментарий
26.09.2020 14:53 Ответить
Данилов предлагает ставить на учёт пользователей ВК,а эти твари которым нравится гибель наших военных, остаються неучтенные
показать весь комментарий
26.09.2020 16:18 Ответить
Молодые ребята... Жить да Жить еще. Нет слов... Слезы...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:23 Ответить
Смерть не выбирают... Светлая память Вам, хлопцы. Больше нет слов.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:25 Ответить
Молоді зродові хлопці, не лохо-сцикуни, ще жити і жити, царство небесне.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:25 Ответить
Исправь коммент. ЗДОРОВІ.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:53 Ответить
R.I.P, парни...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:25 Ответить
Соболезнования родным, соболезнования Украине. Слёзы катятся, глядя на фото загинувших хлопцев.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:26 Ответить
Все такие молодые и красивые. Хочется плакать
показать весь комментарий
26.09.2020 12:30 Ответить
Ушли пацаны в небо...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:31 Ответить
Ком в горле со вчера....А сейчас смотрю на эти лица, молодые, красивые, полные жизни.....и слезы градом .Пусть земля вам будет пух
показать весь комментарий
26.09.2020 12:32 Ответить
Вічна пам'ять...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:32 Ответить
имени Кожедуба --- это тот террорист который под другим именем убивал людей в Кореи в 50-х годах ? Нет здесь карми ?
Зачем зачем именем коммуниста , террориста называть университет?

Университета Воздушных Сил ВСУ "Соколи» такое название не красиво без кармы ??
показать весь комментарий
26.09.2020 12:34 Ответить
в сьогоденній Україні все роблять через сраку; на жаль, рядові українці за такий владний похерізм розплачуються...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:46 Ответить
Ты ошибся, дядя. Иван Кожедуб - это великий украинец, один из лучших летчиков своего времени. Дай бог еще таких воспитать.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:39 Ответить
В чем его величие ? В том что он под другим именем убивал людей в Корее?
Какая разница между ним и гиркиным ? Никакой ! Что это террорист , что тот . Что это пришёл в другою страну убивать , что тот .
показать весь комментарий
26.09.2020 13:48 Ответить
Кого в Корее и под чьим именем убивал? Это сейчас так нужно говорить? Интересно. Кидай ссылку.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:54 Ответить
Ты дурочек или косишь по него ? Зачем мне тебе давать силку ? Гугл тебе все скажет, он все знает . Попроси его .
показать весь комментарий
26.09.2020 14:00 Ответить
Псевдоним во время боевых действий в составе Группы советских военных специалистов в Корее - «Крылов»[3].
показать весь комментарий
26.09.2020 14:05 Ответить
Ты берешся, что то утверждать без наличия фактов. На вопрос откуда информация, твой ответ "от туда") На каких задворках гугла и что мне нужно искать? Ты или глупец или провокатор.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:25 Ответить
Почему у тебя утверждение , что я что-то там утверждаю , без наличия фактов ? Я четко и ясно высказаться ! Что тут не понятно ? Что не понятно , если я написал , то я сам это не придумал ? А ты хочешь фактов , так сам и себе поищи , как и я это сделал , потому что скажешь тогда , что мои факты совсем тебе не факты ? Я же понимаю , что ты русский , значит лживый и лицемерный . Русский никогда не верит в то что есть , он всегда верит в том , что воображения в его фантазиях хорошо для него . Вот и так с Кожедубом , хорошей был , в то что в Корее убивал людей под псевдонимом Крылов , так это же ложь? Да и ху с этими корейцами ? Я правильно поминаю твою логику ?
показать весь комментарий
26.09.2020 14:38 Ответить
Исключительно точное и глубокое замечание сделал ув. Нильсен о патологическом менталитете рюцких мокшанцев: " Русский никогда не верит в то, что есть , он всегда верит в свои фантазии о себе, что выставляет его в этих фантазиях в выигрышном свете. "
показать весь комментарий
27.09.2020 22:20 Ответить
Глубочайшие соболезнования родным этих ребят
показать весь комментарий
26.09.2020 12:35 Ответить
Вічна пам'ять... Не здивуюсь що це диверсія мишебратів.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:37 Ответить
Какие славные пацанята! Они наверняка были бы отличными пилотами, надежными защитниками нашего неба от врагов и мы бы гордились ими... Если бы... Если бы у курсантов был хотя бы один самолет, которому не сто лет в обед... И налет часов был не 48, а много больше. Только теперь они в вечном полете... Светлая память каждому и поименно... Дикая скорбь... И искренние соболезнования близким.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:37 Ответить
Дотянулись до Неба.
показать весь комментарий
26.09.2020 18:38 Ответить
Зеленский - меняй все на хер!!!!! Не могу смотреть!!!!!
показать весь комментарий
26.09.2020 12:38 Ответить
Дети!!!
показать весь комментарий
26.09.2020 12:39 Ответить
Самолету 43 года , денег на самолёт нет , за то есть миллиарды на офис президенты . Это все что надо знать об Украине европейцам и миру . Территория лжи и лицемерия
показать весь комментарий
26.09.2020 12:40 Ответить
На самолеты денег нет зато есть миллиарды на *зеленые тарифы* Ахметову
показать весь комментарий
26.09.2020 13:10 Ответить
Вал Мишель @VALMICHEL7
Уверен, что АН-26 - диверсия Москвы.
Плешивый кремлевский подонок будет гореть в аду.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:42 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7 https://twitter.com/VALMICHEL7
показать весь комментарий
26.09.2020 12:43 Ответить
Військова авіація - це наймеш реформована структура в українському війську.
Відсутність правильних реформ завжди вилазить боком - так в усьому і скрізь...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:43 Ответить
Вспоминаю лето 2014, самолеты на земле. Нет ни приборов, ни резины на шасси, ни втулок, ни уплотнителей, ни датчиков. Нет нигде, ни на складах, нигде.
И помню, как привозили наличные （миллионы！）, чтобы тут же, на месте, платить за детали, за ремонт.
Привозили от "шоколадного барыги", его личные.
Просто вспомнилось.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:56 Ответить
Можливо,це якраз і дають себе знати ті запчастини,які шоколадний Барига продавав нашій арміі...Вже забулись ті списки запчастин до бронетранспортерів,танків,літаківтощо що через підприємства Пороха вдесятеро дорожче продавались збройним силам України,і продавав сам головнокомандувач...Забулись свинарчуки та інші посіпаки?..Може хоч зараз наш Зелений Шмаркун набереться сміливості і посадить свого попєрєдніка,який вже без міри оборзів?..
показать весь комментарий
26.09.2020 13:57 Ответить
Каждый видит то, что хочет. "Да даст тебе Господь по сердцу твоему" (Пс.19, 5)
показать весь комментарий
26.09.2020 14:07 Ответить
звідки ви. потвори, лізите (?!?) зчезни. падлюка!!
показать весь комментарий
26.09.2020 17:30 Ответить
Володя не загравайся на крові.
показать весь комментарий
26.09.2020 20:42 Ответить
Медведчук своей жене купил яхту за 200 миллион долларов , ни один богатей человек в Дании такой яхты не имеет, зато в Дании дети не летают на самолете которому 43 года .

Но , не лохи и хохлы малороссы голосуют за ЗЕ и опежезе
.

Матрица .
Территория без логике
показать весь комментарий
26.09.2020 12:49 Ответить
Україна дуже психічно понівечина. Мій приятель років 15-20 жив по всіх слов'янських країнах, часто туди їздить (він лікар, інформаційний терапевт). Він каже, що українці - найконсервативнішні серед геть усіх слов'ян, не хочуть змінюватися і не прагнуть докорінних змін. Але ж весь цивілізований світ живе нині саме за нашим одвічним українським/козацьким звичаєвим правом, яке в повній мірі утвердив Богдан Хмельницький...
Нйголовнішні реформи, які мають пройти: 1) в паспортах має бути позначка етнічної приналежності; 2) обирати до влади лише етнічних українців і лише етнічні українці мають право вибору; 3) 100% мажоритарна система виборів до Верховної Ради з прописаними правилами для кандидатів (наявність рекомендаційних листів від громадських організацій, активістів, розумних людей) та процедурою відкликання. Оці пункти мали бути запропоновані і реалізовані Чорноволом, Лук'яненко, Горинем та ін. Але хлопці не дотягнули розумово, на жаль... Тому і не маємо етнічних українців на найвищих керівних посадах. Нагадаю, що останній етнічний українець, який правив Україною, був Петро Шелест, і при ньому розвиток країни був на рівні найпровідніших країн Західної Європи.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:11 Ответить
ётр Ефи́мович Ше́лест (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Петро Юхимович Шелест; https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 14 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1908_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1908 года , село https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Андреевка , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4 Змиевской уезд , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F Харьковская губерния - https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 22 января https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1996 года , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 советский партийный и государственный деятель, член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Политбюро https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 (Президиума) ЦК КПСС (1964-73 гг.), первый секретарь ЦК КП Украины (1963-72 гг.).
Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ВКП(б) с апреля https://ru.wikipedia.org/wiki/1928_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1928 года . Член https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 ЦК КПСС (1961-1976), член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1964-1973) (кандидат в члены Президиума ЦК КПСС в 1963-1964). Депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Верховного Совета СССР (1958-1974), член Президиума https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Верховного Совета СССР (1966-1972).
показать весь комментарий
26.09.2020 13:28 Ответить
Это к чему ?
показать весь комментарий
26.09.2020 13:34 Ответить
Та то дописувач розповідає що Україна розвивалася на рівні Європи при совку. Так у селян і паспортів не було.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:40 Ответить
С чего ты взял , если он родился в Украине , то он уже украинец?
Есть такой человек и даже с украинской фамилией Червоненко, он даже в меры Одессы лыжи намелил и что он украинец ?
Фальшивишь ?
показать весь комментарий
26.09.2020 13:39 Ответить
Я хочу тебя расстроить , и скажу тебе , что датчане например , я не буду говорить за весь цивилизационный мир , живет по 10 заповедей Божьих.
И Украине не на словах , а на дели бы тоже жить по 10 заповедях Божьих.
Пока граждане Украины не будут правильные , а не как сегодня ложь и лицемерие, ничего не получится .
Почему Дании самый низкий уровень коррупции в мире ? Ответ в 10 заповедях Божих .

Они об этих заповедях даже не говорят , они и не все знают об них , но их менталитет построен на них .
показать весь комментарий
26.09.2020 13:33 Ответить
які зповіді у московитів??? грабь . награблєноє. сумно за зебобіків.
показать весь комментарий
26.09.2020 22:10 Ответить
Ще додатком до пункту 2 має буде посвідченя, що кожний етнічний українец особисто обрав, яким його **** зроблять.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:51 Ответить
На этих фото они живы. Они счастливы.
Впереди много планов и надежд.
Впереди - любимая работа, небо, полеты.

Тонкая грань отделила жизнь и Вечность.

Мир Вашим душам.
Верю, что Милостивый Господь примет ваши души в Свои Объятия Отчия.
Вечная память, Вечный покой.
показать весь комментарий
26.09.2020 12:50 Ответить
Дуже жаль хлопців. Молоді... Жити та жити... Жаль, дуже жаль... Царство їм небесне та світла пам'ять...
показать весь комментарий
26.09.2020 12:52 Ответить
Царство Небесне вам, хлопчики. Скільки мрій і надій не збулося! Співчуття - родинам, бережіть себе!
показать весь комментарий
26.09.2020 12:57 Ответить
Ушли в ночное небо....
показать весь комментарий
26.09.2020 13:02 Ответить
Господи,їхні душі в твоїх руках.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:02 Ответить
Справжні козаки. Бути в армії, це вже захищати Україну. Земля наша свята Вашою кров'ю.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:07 Ответить
цвет нации погибает, а зеленая и не только мразь процветает. не справедливо однако. сажать надо, только кто ж это сделает, когда у власти мразь
показать весь комментарий
26.09.2020 13:19 Ответить
Не возможно подобрать слов к этому горю, только слезы. Не приходят на ум даже слова соболезнования родным. Сердце разрывается на куски от этой утраты. Совсем ещё дети. Жить и жить. Печально до слез, плачу.
Царство вам небесное, мальчишки. Родным и близким даже не знаю что сказать. Такое трудно перенести. Соболезную.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:25 Ответить
На все є кошти: фарисейським партіям,на високі зарплати прокурорам,судям наглядовим радам, офіс президента......., а на армію не має, авіазаводи не мають збуту ******** авіатехніки; молоді льотчики-курсанти вчаться літати на 43-річних літаках - це злочин за який має відповісти Зеленський по законах воєнного часу !!!!! У відставку, бардак по-зеленських тільки наростатиме !!!

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o
показать весь комментарий
26.09.2020 13:28 Ответить
Боже, как жалко! Им бы жить и жить,детей растить, любить! Очень соболезную родным. Такое непоправимое горе. Плачу. Крепитесь.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:30 Ответить
На все є кошти: фарисейським партіям,на високі зарплати прокурорам,судям наглядовим радам, офіс президента......., а на армію не має, авіазаводи не мають збуту ******** авіатехніки; молоді льотчики-курсанти вчаться літати на 43-річних літаках - це злочин за який має відповісти Зеленський по законах воєнного часу !!!!! У відставку, бардак по-зеленських тільки наростатиме !!!

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o Міністр оборони Андрій Таран заявляє, що військовий літак АН-26, що розбився на Харківщині, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/26/7267781/?fbclid=IwAR2jvfXR09Or35A06lOYEETO4uRNy9aCIF1i9VLlOkWZjeBlMCkmTNspi4o
показать весь комментарий
26.09.2020 13:32 Ответить
Сумно та боляче !
показать весь комментарий
26.09.2020 13:47 Ответить
Светлые лица. Светлая память. Всех воров под суд! Чтоб летали самолёты, давно выработавшие свой лётный ресурс- это сколько ж надо было с3,14-ть денег ?! Воры во власти - убийцы этих ребят
показать весь комментарий
26.09.2020 13:55 Ответить
Почему не борт с судейско-прокурорскими в полном составе ? Не правильно, что погибают молодые, здоровые, перспективные, а главное нужные этой стране
показать весь комментарий
26.09.2020 13:58 Ответить
а эти "судейско-прокурорские" и на Небе не нужны. У них дорога прямиком в ад.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:10 Ответить
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 7980
показать весь комментарий
26.09.2020 14:35 Ответить
какие красивые! Рыдаю, потому что сама мать. Вам не передать, как болит материнское сердце.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:45 Ответить
Земля пухом! Серце стискається від болю! Як так трапилося? Майбутнє країни! Молоді, здорові, розумні..... і пішли у вічність!
показать весь комментарий
26.09.2020 14:55 Ответить
Біль і сум... Синочки, спіть спокійно... Вічная пам"ять ...
показать весь комментарий
26.09.2020 15:28 Ответить
Господи,прими их души и помоги близким пережить это!!!!!
Какие молодые,красивые и счастливые.....
показать весь комментарий
26.09.2020 20:17 Ответить
Яких хлопців втратили... Царство вам небесне, захисники.
показать весь комментарий
26.09.2020 20:49 Ответить
Втрачаємо наш золотий генофонд. Війна, а тут ще й ця трагедія...
Спіть спокійно, соколи.
показать весь комментарий
26.09.2020 20:58 Ответить
Погибли курсанты 133 и 153 групп откуда взяли 151 группу, откорректируйте, новости читают родственники курсантов.
показать весь комментарий
26.09.2020 21:03 Ответить
в подтверждение :
Фотографії загиблих в Ан-26 курсантів 151-ї групи університету Повітряних сил ЗСУ - Цензор.НЕТ 7863

...
показать весь комментарий
26.09.2020 21:24 Ответить
які зповіді у московитів??? грабь . награблєноє. сумно за зебобіків.
показать весь комментарий
26.09.2020 22:11 Ответить
В таку професію йдуть відчайдухи. Люди закохані в небо і літаки. Країна втратила найкращих…Вічна пам'ять вам,наші рідні хлопчики.🙏🇺🇦
показать весь комментарий
27.09.2020 02:18 Ответить
 
 