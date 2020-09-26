РУС
В Киеве за сутки 447 человек заболели COVID-19, 8 человек умерли, - Кличко

В столице за минувшие сутки обнаружили еще 447 больных COVID-19, 42 из них – дети, 14 - медики.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве за сутки 447 человек заболели COVID-19, 8 человек умерли, - Кличко 01

"За минувшие сутки вирус обнаружили у 447 человек. В частности, у 42 детей. 8 больных умерли. В целом коронавирус унес жизни 350 киевлян. На сегодня в столице уже 21 492 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 59 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6 387 жителей Киева.

Также читайте: За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 833 человека, выздоровели - 1 740, умерли - 76

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе (66), в Оболонском (60), в Деснянском - 58 случаев.

карантин (16729) Киев (26016) Кличко Виталий (4676) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
Чому в Кієві досі не запроваджено справжній карантин?!
Чекаєте щоб щоденно було по 1000 хворих?!
26.09.2020 13:12 Ответить
потому что не поможет, а люди должны работать и хотят кушать
26.09.2020 13:40 Ответить
Незабаром хавка залишиться,а люди вимруть
26.09.2020 13:50 Ответить
Додай: за 2 тижні. Це ж незабаром?
26.09.2020 14:08 Ответить
У тебя, блин, великого иксперда,забыли спросить совета
26.09.2020 22:05 Ответить
От як йому сподобалась ця математика - безперервно лічить і рахує,отримуючи велике задоволення від цифр...Кожен день нам повідомляє,скільки захворіло і виздоровіло...Як дєцко мале,що кубіки складує...
26.09.2020 13:46 Ответить
Незабаром хавка залишиться,а люди вимруть
26.09.2020 14:08 Ответить
Вся зараза от черножопых! Стыд какой в кино этом белая целуется с негром! Фу - антисанитария! Вот откуда все вирусы!
26.09.2020 15:55 Ответить
А еще дамбасы сифилиссу очком разносят твари.
26.09.2020 15:56 Ответить
 
 