В Киеве за сутки 447 человек заболели COVID-19, 8 человек умерли, - Кличко

В столице за минувшие сутки обнаружили еще 447 больных COVID-19, 42 из них – дети, 14 - медики.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки вирус обнаружили у 447 человек. В частности, у 42 детей. 8 больных умерли. В целом коронавирус унес жизни 350 киевлян. На сегодня в столице уже 21 492 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 59 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6 387 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе (66), в Оболонском (60), в Деснянском - 58 случаев.