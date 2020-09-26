Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине: "Будем думать над помощью семьям погибших ребят и экипажа"
Президент Украины Владимир Зеленский побывал на месте крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Глава государства почтил память погибших.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Объявлен траур в связи с трагедией, которая произошла вчера на Харьковщине. Четыре взлета и, к сожалению, три посадки. Трагическая статистика, которая, к сожалению, привела к гибели как курсантов, так и экипажа", - сказал Президент.
Зеленский отметил, что в результате катастрофы погибли молодые ребята со 2 по 4 курс и члены экипажа самолета.
"У нас была информация, что два парня выжили. Один - средней тяжести. Второй - боролись за него врачи, но, к сожалению, утром нам доложили, что он умер. Мои соболезнования родным и близким ", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что с целью расследования катастрофы Ан-26 созданы следственные комиссии, в которые вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.
Кроме того, Президент сразу после трагического события провел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгелем, чтобы на внеочередном заседании правительства утвердили персональный состав и план работы комиссии по расследованию катастрофы.
"Мы уже будем думать над помощью родным, семьям погибших ребят и экипажа", - добавил Зеленский.
Президент сообщил, что он хочет получить от соответствующих специалистов информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине. "Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники", - сказал Зеленский.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
Serhii Andrushko
Народний депутат України Юрій Кісєль з Кривого Рогу попросив в чотири рази підвищити зарплату та виплатити премії в перші місяці роботи для свого помічника Микити Шефіра. Микита Шефір - син першого помічника президента Зеленського- Сергія Шефіра.
Слухайте тепер спікера антимайдану, споглядайте його морду.
Яку обрали 73 % абинепетьок.
Ви би так і за фуйла проголосували, якби він проти Порошенка балатувався.
через полтора года выполнения обязанностей главнокомандующий все еще не осведомлён о состоянии дел, полной статистики он еще не видел почему-то..
прикро, що так
Кардинал SoF
Ну от. Тепер взагалі літати не будуть. Зеленський наказав зупинити політи всіх АН-26. Вважаю ще треба заборонити автівки - бо вони потрапляють в дтп і гинуть люди.
ТА ЙДИ ВЖЕ НА....Й І ПОСКОРІШЕ !
А я поплачу крізь сльози радості, срань болотна !
Східний апеляційний суд прийняв рішення, що Укрзалізниця мусить погасити "Сбєрбанку" борг "Донецької залізниці" у розмірі 1,86 мільярли грн.
Я нічого не плутаю?
З 2014 р. ніякої Донецької залізниці не існує - її майно передано Південній і Придніпровській залізницям?
Тобто ми мусиво гасити перед російським банком борг підприємства, що знаходиться під окупацією?
А комунальні борги окупованого Донецька ми гасити скоро почнемо?
Скажіть що я помиляюся.
Дмитро Вовнянко
Читать полностью: https://news.tut.by/world/701891.html Иван Кожедуб-безусловно украинец.Но известность к нему пришла не за победы во второй мировой,а за участие в войне в Корее 324 ИАД тогда нехило потрепала американцев.,,Аллея МИГов,,(MiG Alley)-это вообще то про него.Странно,что ваши декомунизаторы до него не добрались.
