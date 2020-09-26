Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине: "Будем думать над помощью семьям погибших ребят и экипажа"

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на месте крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Глава государства почтил память погибших.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Объявлен траур в связи с трагедией, которая произошла вчера на Харьковщине. Четыре взлета и, к сожалению, три посадки. Трагическая статистика, которая, к сожалению, привела к гибели как курсантов, так и экипажа", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что в результате катастрофы погибли молодые ребята со 2 по 4 курс и члены экипажа самолета.

"У нас была информация, что два парня выжили. Один - средней тяжести. Второй - боролись за него врачи, но, к сожалению, утром нам доложили, что он умер. Мои соболезнования родным и близким ", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что с целью расследования катастрофы Ан-26 созданы следственные комиссии, в которые вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Кроме того, Президент сразу после трагического события провел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгелем, чтобы на внеочередном заседании правительства утвердили персональный состав и план работы комиссии по расследованию катастрофы.

"Мы уже будем думать над помощью родным, семьям погибших ребят и экипажа", - добавил Зеленский.

Президент сообщил, что он хочет получить от соответствующих специалистов информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине. "Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники", - сказал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

