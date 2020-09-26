РУС
Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине: "Будем думать над помощью семьям погибших ребят и экипажа"

Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине:

Президент Украины Владимир Зеленский побывал на месте крушения самолета Ан-26 в Харьковской области. Глава государства почтил память погибших.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Объявлен траур в связи с трагедией, которая произошла вчера на Харьковщине. Четыре взлета и, к сожалению, три посадки. Трагическая статистика, которая, к сожалению, привела к гибели как курсантов, так и экипажа", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что в результате катастрофы погибли молодые ребята со 2 по 4 курс и члены экипажа самолета.

"У нас была информация, что два парня выжили. Один - средней тяжести. Второй - боролись за него врачи, но, к сожалению, утром нам доложили, что он умер. Мои соболезнования родным и близким ", - сказал глава государства.

Также читайте: Зеленский объявил 26 сентября днем траура в связи с катастрофой военного самолета на Харьковщине

Зеленский отметил, что с целью расследования катастрофы Ан-26 созданы следственные комиссии, в которые вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Кроме того, Президент сразу после трагического события провел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгелем, чтобы на внеочередном заседании правительства утвердили персональный состав и план работы комиссии по расследованию катастрофы.

"Мы уже будем думать над помощью родным, семьям погибших ребят и экипажа", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных разбившемуся АН-26, - Татаров

Президент сообщил, что он хочет получить от соответствующих специалистов информацию о составе и техническом состоянии всей военной техники, находящейся на вооружении в Украине. "Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники", - сказал Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте: Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

авиакатастрофа (1735) Зеленский Владимир (21727) Харьковщина (5577)
+25
Зебіли привели до влади чесний і непідкупний 95 квартал.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:23 Ответить
+16
Звісно, вже треба думати чим помагати , бо все розтягнули по кишенях.

Serhii Andrushko

Народний депутат України Юрій Кісєль з Кривого Рогу попросив в чотири рази підвищити зарплату та виплатити премії в перші місяці роботи для свого помічника Микити Шефіра. Микита Шефір - син першого помічника президента Зеленського- Сергія Шефіра.

Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине: "Будем думать над помощью семьям погибших ребят и экипажа" - Цензор.НЕТ 6620
показать весь комментарий
26.09.2020 13:20 Ответить
+14
Будем думать? Лучше бы промолчал.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:21 Ответить
Думати давати чи ні??? Шмаркля зелена !
показать весь комментарий
26.09.2020 13:19 Ответить
Потрібно терміново перевіряти все авіаційне паливо в ЗСУ!
показать весь комментарий
26.09.2020 14:13 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ КОЗЕЛ !!!! на 2021 год на обслугу офиса и президента +1 млрд,на прокуратуру -+ млрд и т.д ---ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ,ПАДЛА,МОЖНО НАКУПИТЬ новых самолетов, КОГДА ВЫ СУКИ НАЖРЕТЕСЬ ?????????
показать весь комментарий
26.09.2020 15:00 Ответить
З методички зебілів: а ваш Порошенко...
показать весь комментарий
26.09.2020 13:30 Ответить
Слабеньке у вас виправдання для 73 % лохів.
Слухайте тепер спікера антимайдану, споглядайте його морду.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:30 Ответить
Ну конечно же, при чем тут теперь зебилы к тому что делает бубочка и дерьмак - виноваты порохоботы.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:36 Ответить
Не треба копати аж так глибоко. Цю морду привела нинішня влада.
Яку обрали 73 % абинепетьок.
Ви би так і за фуйла проголосували, якби він проти Порошенка балатувався.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:46 Ответить
Будем думать? Лучше бы промолчал.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:21 Ответить
Чапай...
показать весь комментарий
26.09.2020 13:23 Ответить
показать весь комментарий
26.09.2020 13:37 Ответить
Він ще і пропіариться на цьому.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:24 Ответить
"Мы хотим увидеть полную статистику всей нашей техники", - сказал Зеленский.

через полтора года выполнения обязанностей главнокомандующий все еще не осведомлён о состоянии дел, полной статистики он еще не видел почему-то..
прикро, що так
показать весь комментарий
26.09.2020 13:42 Ответить
Думати? Ти рахуєш, що спроможний!? Ти навіть не можеш збагнути що несеш в свїх промовах!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:23 Ответить
Потрібно робити висновки та вживати заходів щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:24 Ответить
Ви маєте на увазі вибори 2019? Цілком згідний!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:25 Ответить
Если бы 100 тысю на допомогу всяким пи-скам де выделяли, то и самолеты новые были..
показать весь комментарий
26.09.2020 14:23 Ответить
Оно всегда приезжало до очередной катастрофы, а сейчас- после. К чему бы это?
показать весь комментарий
26.09.2020 13:24 Ответить
26.09.2020 13:27 Ответить
Вообще-то авто действительно попадают в ДТП. И действительно гибнут люди.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:31 Ответить
Но это не причина воспринимать это как норму и мириться с происходящим.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:43 Ответить
Всех резануло: "...думати". Так говорят люди не уверенные в чем либо...
показать весь комментарий
26.09.2020 13:28 Ответить
"Мы уже будем думать" - **********, а че есть чем? 43 летние самолеты в эксплуатации, это нормально? правящие мрази, вы не стоите ни одного погибшего парня!!!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:30 Ответить
бедоносец прибыл......
показать весь комментарий
26.09.2020 13:30 Ответить
Воно саме розуміє, що воно несе?
показать весь комментарий
26.09.2020 13:30 Ответить
Думу он думать будет. Себя нп жалеет. У людей горе, а эта гнида пиарится на горе людском. Мразь.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:31 Ответить
Думать нужно уметь
показать весь комментарий
26.09.2020 13:33 Ответить
Ще й потрібно мати мізки , щоби думати , а не полову в тупій зеленій башці !
показать весь комментарий
26.09.2020 13:40 Ответить
Видео падения
https://www.facebook.com/100002305693349/videos/pcb.3337808886305935/3337807929639364
показать весь комментарий
26.09.2020 13:33 Ответить
да как я думал так и получилось, значит второй мотор отказал и пилот попытался спланировать на трассу.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:46 Ответить
А парту ему зачем поставили? Он и мендель, никого более с отрицательным ростом!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:34 Ответить
Странно, что ещё красные дорожки не постелили, всевеликому лидеру.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:53 Ответить
И самолетик на парте поиграться
показать весь комментарий
26.09.2020 18:54 Ответить
Зеленський: Якщо мене оберуть президентом, спочатку будуть поливати брудом, потім - поважати, а потім - плакати, коли піду (с)

ТА ЙДИ ВЖЕ НА....Й І ПОСКОРІШЕ !

А я поплачу крізь сльози радості, срань болотна !
показать весь комментарий
26.09.2020 13:38 Ответить
Ми будєм думать,у нас єсть чим - сказав Зєля і почухав задницю - свій главний думаючий орган...
показать весь комментарий
26.09.2020 13:43 Ответить
Если СБУ и ДБР занимаются переследованием Федины, Пояркова, и других критиков Зеленского, где там время найти на антитеррористические мероприятия. Весь день то и делают куда пошла Федина и что сделал Поярков
показать весь комментарий
26.09.2020 13:45 Ответить
Тугодум.
показать весь комментарий
26.09.2020 13:46 Ответить
Пиар на крови! даже при Януковиче такой херни не было!
показать весь комментарий
26.09.2020 13:47 Ответить
Зеленский в каждом городе, где он агитировал за "слуг путена", обещал настроить стадионов, концертных залов, парков и бассейнов, не говоря уже о дорогах.....Неужели он во время войны откажется от своих шизоидных планов в пользу нового вооружения, в пользу повышения зарплат военным, в пользу строительства жилья воинам - героям? Ни за что....Он даже о выдаче семьям погибших по 10 000 грн. будет "думать" до выборов.... А потом до нового года....А потом до "1-го Апреля"....
показать весь комментарий
26.09.2020 13:53 Ответить
о чем вы?

Східний апеляційний суд прийняв рішення, що Укрзалізниця мусить погасити "Сбєрбанку" борг "Донецької залізниці" у розмірі 1,86 мільярли грн.

Я нічого не плутаю?

З 2014 р. ніякої Донецької залізниці не існує - її майно передано Південній і Придніпровській залізницям?

Тобто ми мусиво гасити перед російським банком борг підприємства, що знаходиться під окупацією?

А комунальні борги окупованого Донецька ми гасити скоро почнемо?

Скажіть що я помиляюся.

Дмитро Вовнянко
показать весь комментарий
26.09.2020 13:55 Ответить
Твою мать, какое же оно тупое и ущербное. Радуйтесь зедебилы своему "мессии". Ждёт вас "повна срака".
показать весь комментарий
26.09.2020 13:56 Ответить
выдадут семьям по 200 тысяч гривен вот и вся помощь
показать весь комментарий
26.09.2020 14:01 Ответить
Мне вот что странно.В самолете находились военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
Читать полностью: https://news.tut.by/world/701891.html Иван Кожедуб-безусловно украинец.Но известность к нему пришла не за победы во второй мировой,а за участие в войне в Корее 324 ИАД тогда нехило потрепала американцев.,,Аллея МИГов,,(MiG Alley)-это вообще то про него.Странно,что ваши декомунизаторы до него не добрались.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:01 Ответить
Ты что-то путаешь. Совок говорил что в Корее ихтамнет!
показать весь комментарий
26.09.2020 14:04 Ответить
Обломись ватник

Іва́н Мики́тович Кожеду́б (https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 8 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1920 1920 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Ображіївка , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82 Глухівський повіт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F Чернігівська губернія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A0%D0%A0 Украї́нська Соціалісти́чна Радя́нська Респу́бліка (УСРР) - https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1991 1991 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москва , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A0%D0%A4%D0%A1%D0%A0 РРФСР , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР ) - радянський військовик українського походження, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA льотчик -винищувач, найрезультативніший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81 ас в авіації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Антигітлерівської коаліції за весь час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни .
показать весь комментарий
26.09.2020 14:07 Ответить
Я с этим не спорю.
показать весь комментарий
26.09.2020 14:16 Ответить
Не бреши бо "споріш" : "известность к нему пришла не за победы во второй мировой,а за участие в войне в Корее ...". Найрезультативніший радянський АС війни, хоча й у Кореї повоював не слабо, то й що, максімка?
показать весь комментарий
27.09.2020 00:35 Ответить
12 апреля 1951 года в небе Кореи произошло событие, вошедшее в историю Америки как "Черный четверг". Меньше чем за 10 минут ВВС США потеряли 14 самолетов: 10 тяжелых бомбардировщиков и 4 истребителя, ещё 15 тяжелых бомбардировщиков было списано после возвращения на базу. Около 120 человек личного состава попали в плен. Атаковавшие их советские истребители вернулись на базу без потерь.Это тоже Иван Кожедуб.Из песни слов не выкинешь))
показать весь комментарий
26.09.2020 14:27 Ответить
и что дальше максимка 120 человек это с экипажем каждого в 11человек Хватит агитпропом махать как делды махали в сувалках в 41м бугага
показать весь комментарий
26.09.2020 17:01 Ответить
Клоун приехал в наркоугаре перерезать очередную ленточку а тут на тебе
показать весь комментарий
26.09.2020 14:01 Ответить
https://gordonua.com/news/localnews/v-seti-poyavilos-video-s-poslednimi-sekundami-poleta-an-26-pered-krusheniem-v-chugueve-1520231.html В сети появилось видео с последними секундами полета Ан-26 перед крушением в Чугуеве
показать весь комментарий
26.09.2020 14:06 Ответить
точно сбили с ПЗРК при посадке
показать весь комментарий
26.09.2020 14:07 Ответить
где вы там увидели ПЗРК? На какой секунде?
показать весь комментарий
26.09.2020 21:47 Ответить
Эх буба, буба, было бы ума хоть жменька, да глянул бы ты на себя со стороны...Тьху, пилят!
показать весь комментарий
26.09.2020 15:24 Ответить
Думать надо было заранее, теперь надо действовать, точнее платить.
показать весь комментарий
26.09.2020 16:06 Ответить
Чого ж "забилі", пам'ятаємо, та й на зєльону шмарклю ніхто не списує цю катастрофу, це ти в своїх ****** не розібрався, про що тут мова. То ж по холодку 3,14 здуй додому.
показать весь комментарий
27.09.2020 00:38 Ответить
Ахаха, бот с никнеймом 215***** будет мне рассказывать что мне делать? ПТНХ
показать весь комментарий
27.09.2020 00:44 Ответить
всё верно делает.
показать весь комментарий
26.09.2020 19:29 Ответить
Гоните Говномидаса ссаными тряпками, пока там ещё что-то не свалилось.
показать весь комментарий
26.09.2020 21:46 Ответить
Почему эта ЗЕленая **** не объявил общегосударственный ТРАУР???
показать весь комментарий
27.09.2020 11:29 Ответить
гнида конченная, лучше бы ты подумал, что бы такого больше не повторилось и в клал бабло в авиацию.
показать весь комментарий
27.09.2020 11:35 Ответить
 
 