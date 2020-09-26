Для идентификации погибших в авиакатастрофе на Харьковщине нужно от 2-х до 3-х недель, - Уруский

На месте авиакатастрофы военного самолета АН-26 не удалось идентифицировать тело ни одного погибшего. Тела сильно обгорели. Необходимо провести экспертизу ДНК, это займет 2-3 недели.

Об этом глава госкомиссии по расследованию причин авиакатастрофы под Чугуевом Олег Уруский заявил по видеосвязи во время внеочередного заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически, все обгоревшие. На сегодняшний момент идентификацию ни одного тела осуществить не удалось. Нужно будет проводить экспертизу ДНК, это потребует дополнительного времени. По словам экспертов, это займет от 2 до 3 недель времени. Только после этого можно говорить об осуществлении процедур по захоронению наших бойцов", - сказал Уруский.

Он отметил, что на месте работает около полусотни следователей, назначены экспертизы.

"На месте аварии работает следственная группа во главе с ГБР под сопровождением Генеральной прокуратуры Украины. У них 50 следователей. Назначено уже на сегодняшний момент более 50 экспертиз разного плана", - отметил Уруский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

