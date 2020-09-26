Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания

Курсанта, который выжил после авиакатастрофы под Чугуевом, вывели из шокового состояния, сейчас он общается с врачами и родными.

Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным врачей, курсант имеет множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести. Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, в госпитале находится уроженец Харьковщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта могут выписать в ближайшие дни, - начальник госпиталя

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте: Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран