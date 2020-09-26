РУС
Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания

Курсанта, который выжил после авиакатастрофы под Чугуевом, вывели из шокового состояния, сейчас он общается с врачами и родными.

Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По данным врачей, курсант имеет множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести. Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.

Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, в госпитале находится уроженец Харьковщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выжившего в авиакатастрофе под Чугуевом курсанта могут выписать в ближайшие дни, - начальник госпиталя

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте: Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

Швидкого одужання, Ікаре
26.09.2020 13:43 Ответить
Здоров'я і сили синочку, хоть розповість, що сталось ...
26.09.2020 13:43 Ответить
У парнишки два ангела были за спиной .Только живи и будь здоров !
26.09.2020 13:52 Ответить
мені подобається оце "давать показанія"
він що - підозрюваний?
свидетель
в авиа происшествиях катастрофах и авариях создается специальная комиссия по безопасности полетов на правах следственной им придаются сотрудник АНБ, полиции, национальной гвардии США, Пентагона, ФБР, прокуратуры, службы шерифа ,транспорт любой, эксперты, морги, врачи, специалисты... вся документация показания любого лица пишут как ПОКАЗАНИЯ.... иногда и часто дело доходит до третейской комиссии или даже коллегии присяжных под Присягу...
ну мы пока еще не в юрисдикции США
В США свидетелей защищают и охраняют
Показания бывают и свидетельские
Швидкого одужання, Ікаре
Здоров'я і сили синочку, хоть розповість, що сталось ...
А що він може розповісти? Сидів, займався своєю справою.
Чому Ви все знаєте наперед?
внучок бабы ванги
Ду ю пиво еврі дей.
пыво
Ти пишеш нарєчієм, а я українською.
какаяразнiца? у всiх вас все одно русiзмы маячат тут и там.
А піво тебе влаштує?
не пью его.
оно по стекломою, бояре... какое пиво?
вижу ты его распробовал
Підказує життєвий досвід.
У парнишки два ангела были за спиной .Только живи и будь здоров !
Не стоит расслабляться. Охранять и беречь его надо от врагов .
че за параноя? каких врагов? у вас уже как у руццких повсюду диверсанты мерещаться. Вот раскажет человек правду будете еще потом извиняться за свой бред
она все правильно пишет.
кино наххх...- шо пацан может сказнуть..???--- ну ехали-ехали, = упали....((( ..а шо до паранойи- так это правильно..- оттудова, с ск это 100 пудов смешно...
може щось скаже, як перестав працювати перший двигун, і чого потім почали вистрибувати...
бо коли пишуть, що вистрибували, то - всі накопичились біля тих дверей чи рампи, а це ж впливає на баланс, та ще й при одному робочому двигуні
ты наверное про баланс прикололся, или просто пошутил..??
а ты, похоже, не соображаешь, самолётам тоже нужна балансировка
пассажировместимость ан 26: до 38 человек личного состава...и парашютисты покидают самолет по одному
а тут сразу 20 человек, а это половина от 38, сосредоточенные у рампы, в хвосте...

но выживший уже сказал, что никто не выпрыгивал
Конечно что-то расскажет. Это ведь не пассажир туристического самолета под пол литры конины из дьюти фри. Парень учился на пилота и думаю может понимать что там произошло.
в момент эксцесса пацан сидел как раз пассажиром, никак не получается.... - шо и как он сможет кому=-то сказать...????= бред...
Спочатку дитину проінструктують, тоді даватиме свідчення.
та до с... всэ цэ- ну думайте умами, пацану в грузовом отсеке шо-то было понятнее, чем экипажу в жесткой ситуации на постоянной связи с воен.диспетчером и руководителем полетов..??? речевым и аппаратным самописцам..???- не надо бреда и паранойи...(((
от який идиоттт придумав бильш ниж 10 взлет-посадок в ничный час для навчальних занять з дитьми на 42-ричний машини..???!!- от питання...
учбовый ан26Ш,...для навчання курсантив - авиа штурманив...вони и вдень и вночи мають ориентуватысь, прокладати курс, слидкуваты за навигацийнымы прыладамы,..и пры взлёти и пры посадци
