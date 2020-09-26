Курсанта, выжившего после авиакатастрофы на Харьковщине, вывели из шокового состояния - он может давать показания
Курсанта, который выжил после авиакатастрофы под Чугуевом, вывели из шокового состояния, сейчас он общается с врачами и родными.
Об этом сообщили в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По данным врачей, курсант имеет множественные ушибы и сотрясение мозга. Ночью его поместили в реанимацию, но 26 сентября уже перевели в обычное отделение, состояние парня оценивают как средней тяжести. Военные медики отметили, что пациента удалось вывести из шокового состояния, парень контактирует с родственниками и врачами и может давать показания следователям.
Как сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, в госпитале находится уроженец Харьковщины.
Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.
Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.
На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.
він що - підозрюваний?
бо коли пишуть, що вистрибували, то - всі накопичились біля тих дверей чи рампи, а це ж впливає на баланс, та ще й при одному робочому двигуні
пассажировместимость ан 26: до 38 человек личного состава...и парашютисты покидают самолет по одному
а тут сразу 20 человек, а это половина от 38, сосредоточенные у рампы, в хвосте...
но выживший уже сказал, что никто не выпрыгивал