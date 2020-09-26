Правительственная комиссия до 25 октября предоставит отчет о причинах авиакатастрофы на Харьковщине, - Шмыгаль

Отчет правительственной комиссии о результатах расследования авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области должен быть подготовлен до 25 октября.

Об сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительственной комиссии… предоставить до 25 октября отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и о принятых необходимых мерах", - сказал Шмыгаль на внеочередном заседании Кабмина в субботу.

Правительственную комиссию возглавил вице-премьер Олег Уруский.

Также премьер-министр Украины поручил министру обороны Андрею Тарану отстранить организаторов тренировочного полета самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение в Харьковской области 25 сентября.

"Поручаю министру обороны Украины обеспечить непредвзятость расследования. На время проведения расследования отстранить ответственных за организацию учебных полетов в соответствии с действующим законодательством Украины", - заявил Шмыгаль.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

