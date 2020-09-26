РУС
Авиакатастрофа под Чугуевом
Правительственная комиссия до 25 октября предоставит отчет о причинах авиакатастрофы на Харьковщине, - Шмыгаль

Отчет правительственной комиссии о результатах расследования авиакатастрофы военного самолета в Харьковской области должен быть подготовлен до 25 октября.

Об сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Правительственной комиссии… предоставить до 25 октября отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы и о принятых необходимых мерах", - сказал Шмыгаль на внеочередном заседании Кабмина в субботу.

Правительственную комиссию возглавил вице-премьер Олег Уруский.

Также премьер-министр Украины поручил министру обороны Андрею Тарану отстранить организаторов тренировочного полета самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение в Харьковской области 25 сентября.

"Поручаю министру обороны Украины обеспечить непредвзятость расследования. На время проведения расследования отстранить ответственных за организацию учебных полетов в соответствии с действующим законодательством Украины", - заявил Шмыгаль.

Зеленский прибыл на место авиакатастрофы на Харьковщине: "Будем думать над помощью семьям погибших ребят и экипажа"

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Скорее всего, разбившийся самолет зацепился крылом за землю, - министр обороны Таран

авиакатастрофа (1735) Кабмин (14100) Харьковщина (5577) Шмыгаль Денис (2830) Уруский Олег (116)
А в отставку правительство не собирается за то что детей на тот свет отправили прокатив их на совковом бомбомете
показать весь комментарий
26.09.2020 14:29 Ответить
Отчет, который подх.уйловцы в лице зеленых предателей никогда не предоставят:
1. Так как х.уйло приказало Зебилу передать ему полный список нашей техники, была устроена эта катастрофа как повод для полной инвентаризации.
2. Зебил лезет из кожи вон чтобы угодить х.уйлу.
показать весь комментарий
26.09.2020 15:18 Ответить
 
 