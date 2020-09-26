РУС
Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
2 149 15

Черные ящики находятся в хвосте самолета, пока к ним нет доступа, - Уруский

Местонахождение бортовых самописцев самолета Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области, уже установлено, однако доступа к ним пока что нет.

Об этом сказал на внеочередном заседании правительства глава следственной комиссии, вице-премьер Украины Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших. Как только будут завершены работы с телами погибших, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям смогут добраться до черных ящиков, то есть бортовых самописцев, и в зависимости от их состояния тогда мы сможем получить данные", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Для идентификации погибших в авиакатастрофе на Харьковщине нужно от 2-х до 3-х недель, - Уруский

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Президент Владимир Зеленский поручил создать комиссию, которая выяснит причины авиакатастрофы, и сообщил, что завтра будет на месте трагедии. Комиссию возглавит вице-премьер Уруский.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ имени Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Читайте также: В авиакатастрофе под Чугуевом погиб сын пилота сбитого в 2014-м под Луганском ИЛ-76

Автор: 

авиакатастрофа (1735) Харьковщина (5577) черный ящик (90) Уруский Олег (116)
Топ комментарии
+5
Брехня до чого тут тіла, вже фальсифікують розслідування і приховують кліки! Терміново потрібно перевірити все авіаційне пальне в ЗСУ!
26.09.2020 14:22 Ответить
+3
"Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших.

А погибшие что, до сих пор там лежат?
26.09.2020 14:27 Ответить
+3
можно узнать ваш год рождения? а то может и правда всё утилизировать к е...
26.09.2020 15:16 Ответить
Брехня до чого тут тіла, вже фальсифікують розслідування і приховують кліки! Терміново потрібно перевірити все авіаційне пальне в ЗСУ!
26.09.2020 14:22 Ответить
шоб было понятно тем, кому непонятно-.. в хвосте планера мешанина из обломков и кусков тел пацанов... (скорость встречи АНа з землей под углом 15-20град. не менее 250км\ч+..)
шо это такое 250...= падал с водных лыж со ск.60-70..= поверхность воды, как асфальт типа... вот как-то так..
27.09.2020 02:32 Ответить
Совковый авиапарк трещит по швам ...Использование совецкой техники должно быть запрещено а вся техника утилизирована .самолеты машины вертолеты ..Зачем совковое говно ?
26.09.2020 14:24 Ответить
Тоді взагалі нічого не залишиться.
26.09.2020 14:30 Ответить
можно узнать ваш год рождения? а то может и правда всё утилизировать к е...
26.09.2020 15:16 Ответить
и шо порешает год нарождения младого ..???
27.09.2020 02:35 Ответить
"Черные ящики находятся в хвостовой части самолета, к ним пока что доступа нет, пока не завершены работы с телами погибших.

А погибшие что, до сих пор там лежат?
26.09.2020 14:27 Ответить
..там фрагменты тел перемешаны...= как-то так, поясню, если не врубаешься...(((
27.09.2020 02:33 Ответить
значит уже рихтуют записи
26.09.2020 18:45 Ответить
 
 